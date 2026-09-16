Richard Ashcroft - Alone With Everybody (0805520241137) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Richard Ashcroft
Альбом (сингл)
Alone With Everybody
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 390 руб.
В наличии
Код товара: 722254
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Характеристики
Бренд
Virgin Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Virgin Music
Barcode
[0805520241137]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Richard Ashcroft
Альбом (сингл)
Alone With Everybody
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
A Song For The Lovers, I Get My Beat, Brave New World, New York, You On My Mind In My Sleep, Crazy World, On A Beach, Money To Burn, Slow Was My Heart, C'mon People (We're Making It Now), Everybody
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Richard Ashcroft - Alone With Everybody (0805520241137) виниловая пластинка
Альбом Alone With Everybody, первоначально выпущенный в июне 2000 года на лейбле Hut Records, был долгожданным, поскольку это были первые записи Эшкрофта после распада группы The Verve, которую он основал и возглавлял. Композиция "Song For The Lovers", открывающая альбом струнной увертюрой, сразу же дает понять намерения Эшкрофта. Интенсивно мелодичная и гимновая, она продолжает линию мультиплатинового альбома The Verve 1997 года Urban Hymns. Выпущенная как сингл, она достигла 3-го места в британских чартах и ??провела большую часть лета в них.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Virgin Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Virgin Music
Barcode
[0805520241137]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Richard Ashcroft
Альбом (сингл)
Alone With Everybody
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
A Song For The Lovers, I Get My Beat, Brave New World, New York, You On My Mind In My Sleep, Crazy World, On A Beach, Money To Burn, Slow Was My Heart, C'mon People (We're Making It Now), Everybody
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Альбом Alone With Everybody, первоначально выпущенный в июне 2000 года на лейбле Hut Records, был долгожданным, поскольку это были первые записи Эшкрофта после распада группы The Verve, которую он основал и возглавлял. Композиция "Song For The Lovers", открывающая альбом струнной увертюрой, сразу же дает понять намерения Эшкрофта. Интенсивно мелодичная и гимновая, она продолжает линию мультиплатинового альбома The Verve 1997 года Urban Hymns. Выпущенная как сингл, она достигла 3-го места в британских чартах и ??провела большую часть лета в них.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Richard Ashcroft - Alone With Everybody (0805520241137) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 6390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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