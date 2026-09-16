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Gang Starr - Step In The Arena (0602577555855) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Gang Starr - Step In The Arena (0602577555855) виниловая пластинка

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Gang Starr - Step In The Arena (0602577555855) виниловая пластинка - фото 1
Gang Starr - Step In The Arena (0602577555855) виниловая пластинка - фото 2
Gang Starr - Step In The Arena (0602577555855) виниловая пластинка - фото 3
Gang Starr - Step In The Arena (0602577555855) виниловая пластинка - фото 4
Gang Starr - Step In The Arena (0602577555855) виниловая пластинка - фото 5
Gang Starr - Step In The Arena (0602577555855) виниловая пластинка - фото 6
Gang Starr - Step In The Arena (0602577555855) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Gang Starr
Альбом (сингл)
Step In The Arena
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Gang Starr - Step In The Arena (0602577555855) виниловая пластинка - фото 1
  • Gang Starr - Step In The Arena (0602577555855) виниловая пластинка - фото 2
  • Gang Starr - Step In The Arena (0602577555855) виниловая пластинка - фото 3
  • Gang Starr - Step In The Arena (0602577555855) виниловая пластинка - фото 4
  • Gang Starr - Step In The Arena (0602577555855) виниловая пластинка - фото 5
  • Gang Starr - Step In The Arena (0602577555855) виниловая пластинка - фото 6
  • Gang Starr - Step In The Arena (0602577555855) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 390 руб. 
Начислим 220 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721802
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Gang Starr - Step In The Arena (0602577555855) виниловая пластинка
6 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Virgin Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Virgin Music
Barcode
[0602577555855]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Gang Starr
Альбом (сингл)
Step In The Arena
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Name Tag (Premier & The Guru), Step In The Arena, Form Of Intellect, Execution Of A Chump, Who's Gonna Take The Weight?, Beyond Comprehension, Check The Technique, Lovesick, Here Today, Gone Tomorrow, Game Plan, Take A Rest, What You Want This Time?, Street Ministry, Just To Get A Rep, Say Your Prayers, As I Read My S-A, Precisely The Right Rhymes, The Meaning Of The Name, Credit Is Due, Check The Technique (Remix)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Urban Legends (5)
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Gang Starr - Step In The Arena (0602577555855) виниловая пластинка

Step in the Arena — второй студийный альбом хип-хоп дуэта Gang Starr 1990 года, коммерчески выпущенный в 1991 году. Издание на 180 г виниле. «Step In The Arena» группы Gang Starr получил высокую оценку критиков и поклонников за новаторское сочетание хип-хопа и джаза. В альбом вошли такие выдающиеся треки, как «Just to Get a Rep», «Step in the Arena» и «Who's Gonna Take the Weight?», которые демонстрируют впечатляющие лирические способности дуэта и искусное продюсирование. Темы самоутверждения и самовыражения проходят через весь альбом, что делает его обязательным для прослушивания для любого поклонника хип-хопа. Не пропустите эту классику от одной из самых влиятельных групп жанра.

Отзывы о товаре Gang Starr - Step In The Arena (0602577555855) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Virgin Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Virgin Music
Barcode
[0602577555855]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Gang Starr
Альбом (сингл)
Step In The Arena
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Name Tag (Premier & The Guru), Step In The Arena, Form Of Intellect, Execution Of A Chump, Who's Gonna Take The Weight?, Beyond Comprehension, Check The Technique, Lovesick, Here Today, Gone Tomorrow, Game Plan, Take A Rest, What You Want This Time?, Street Ministry, Just To Get A Rep, Say Your Prayers, As I Read My S-A, Precisely The Right Rhymes, The Meaning Of The Name, Credit Is Due, Check The Technique (Remix)
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Urban Legends (5)
Страна производитель
США
Описание
Step in the Arena — второй студийный альбом хип-хоп дуэта Gang Starr 1990 года, коммерчески выпущенный в 1991 году. Издание на 180 г виниле. «Step In The Arena» группы Gang Starr получил высокую оценку критиков и поклонников за новаторское сочетание хип-хопа и джаза. В альбом вошли такие выдающиеся треки, как «Just to Get a Rep», «Step in the Arena» и «Who's Gonna Take the Weight?», которые демонстрируют впечатляющие лирические способности дуэта и искусное продюсирование. Темы самоутверждения и самовыражения проходят через весь альбом, что делает его обязательным для прослушивания для любого поклонника хип-хопа. Не пропустите эту классику от одной из самых влиятельных групп жанра.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Gang Starr - Step In The Arena (0602577555855) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 6390 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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