Наив - 35 Live 15.04.2023 (2Lp, Red Vinyl) (2000095751434) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Наив
Альбом (сингл)
35 Live 15.04.2023
Жанр
панк
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 350 руб.
В наличии
Код товара: 729554
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6 350 руб.
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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[2000095751434]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Наив
Альбом (сингл)
35 Live 15.04.2023
Жанр
панк
Трек-лист
G8, Вася, Утро, Я Ложусь Спать, Пропаганда и Реклама, Думаешь нет - говоришь да, Тройка, Схема, Я Не Шучу, Се-Ля-Ви, Рок, Моё Сердце (не остановилось), 20 Лет Одиночества, Пулемёт, Телега, Не Хочу, Танки - Панки, Что Нам Делать?, Я Панк-рокер и Алкоголик
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Наив - 35 Live 15.04.2023 (2Lp, Red Vinyl) (2000095751434) виниловая пластинка
"35 Live 15.04.2023" - концертный альбом группы Наив, выпущенный в 2024 году. На нем представлена запись выступления коллектива, приуроченное к большому юбилею, прошло в клубе "1930 Moscow" 15 апреля. На концерте Наив исполнили все свои золотые хиты, такие как "Я Ложусь Спать", "Се-Ля-Ви", "Моё Сердце (не остановилось)" и многие другие.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Панк-рок
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Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[2000095751434]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Наив
Альбом (сингл)
35 Live 15.04.2023
Жанр
панк
Трек-лист
G8, Вася, Утро, Я Ложусь Спать, Пропаганда и Реклама, Думаешь нет - говоришь да, Тройка, Схема, Я Не Шучу, Се-Ля-Ви, Рок, Моё Сердце (не остановилось), 20 Лет Одиночества, Пулемёт, Телега, Не Хочу, Танки - Панки, Что Нам Делать?, Я Панк-рокер и Алкоголик
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Россия
"35 Live 15.04.2023" - концертный альбом группы Наив, выпущенный в 2024 году. На нем представлена запись выступления коллектива, приуроченное к большому юбилею, прошло в клубе "1930 Moscow" 15 апреля. На концерте Наив исполнили все свои золотые хиты, такие как "Я Ложусь Спать", "Се-Ля-Ви", "Моё Сердце (не остановилось)" и многие другие.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Панк-рок
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Панк-рок
Наив - 35 Live 15.04.2023 (2Lp, Red Vinyl) (2000095751434) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 6350 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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