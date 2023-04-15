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Наив - 35 Live 15.04.2023 (2Lp, Red Vinyl) (2000095751434) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Наив - 35 Live 15.04.2023 (2Lp, Red Vinyl) (2000095751434) виниловая пластинка

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Наив - 35 Live 15.04.2023 (2Lp, Red Vinyl) (2000095751434) виниловая пластинка - фото 1
Наив - 35 Live 15.04.2023 (2Lp, Red Vinyl) (2000095751434) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Наив
Альбом (сингл)
35 Live 15.04.2023
Жанр
панк
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Наив - 35 Live 15.04.2023 (2Lp, Red Vinyl) (2000095751434) виниловая пластинка - фото 1
  • Наив - 35 Live 15.04.2023 (2Lp, Red Vinyl) (2000095751434) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 350 руб. 
Начислим 220 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729554
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Наив - 35 Live 15.04.2023 (2Lp, Red Vinyl) (2000095751434) виниловая пластинка
6 350 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[2000095751434]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Наив
Альбом (сингл)
35 Live 15.04.2023
Жанр
панк
Трек-лист
G8, Вася, Утро, Я Ложусь Спать, Пропаганда и Реклама, Думаешь нет - говоришь да, Тройка, Схема, Я Не Шучу, Се-Ля-Ви, Рок, Моё Сердце (не остановилось), 20 Лет Одиночества, Пулемёт, Телега, Не Хочу, Танки - Панки, Что Нам Делать?, Я Панк-рокер и Алкоголик
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Наив - 35 Live 15.04.2023 (2Lp, Red Vinyl) (2000095751434) виниловая пластинка

"35 Live 15.04.2023" - концертный альбом группы Наив, выпущенный в 2024 году. На нем представлена запись выступления коллектива, приуроченное к большому юбилею, прошло в клубе "1930 Moscow" 15 апреля. На концерте Наив исполнили все свои золотые хиты, такие как "Я Ложусь Спать", "Се-Ля-Ви", "Моё Сердце (не остановилось)" и многие другие.



Теги товара: Панк-рок

Отзывы о товаре Наив - 35 Live 15.04.2023 (2Lp, Red Vinyl) (2000095751434) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[2000095751434]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Наив
Альбом (сингл)
35 Live 15.04.2023
Жанр
панк
Трек-лист
G8, Вася, Утро, Я Ложусь Спать, Пропаганда и Реклама, Думаешь нет - говоришь да, Тройка, Схема, Я Не Шучу, Се-Ля-Ви, Рок, Моё Сердце (не остановилось), 20 Лет Одиночества, Пулемёт, Телега, Не Хочу, Танки - Панки, Что Нам Делать?, Я Панк-рокер и Алкоголик
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Россия
Описание
"35 Live 15.04.2023" - концертный альбом группы Наив, выпущенный в 2024 году. На нем представлена запись выступления коллектива, приуроченное к большому юбилею, прошло в клубе "1930 Moscow" 15 апреля. На концерте Наив исполнили все свои золотые хиты, такие как "Я Ложусь Спать", "Се-Ля-Ви", "Моё Сердце (не остановилось)" и многие другие.


Теги товара: Панк-рок
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наив - 35 Live 15.04.2023 (2Lp, Red Vinyl) (2000095751434) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 6350 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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