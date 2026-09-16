David Bowie - Ready, Set, Go! (5021732531179) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
David Bowie
Альбом (сингл)
Ready, Set, Go!
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 390 руб.
В наличии
Код товара: 707628
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5021732531179]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
David Bowie
Альбом (сингл)
Ready, Set, Go!
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Killer Star, Pablo Picasso, Never Get Old, The Loneliest Guy, Looking For Water, She’ll Drive The Big Car, Days, Fall Dog Bombs the Moon, Try Some, Buy Some, Reality, Bring Me the Disco King, Hallo Spaceboy, Cactus, Afraid
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
200
Описание товара David Bowie - Ready, Set, Go! (5021732531179) виниловая пластинка
Альбом Дэвида Боуи, который представляет собой сборник редких и живых записей. Он включает в себя различные треки, охватывающие разные периоды его карьеры
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5021732531179]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
David Bowie
Альбом (сингл)
Ready, Set, Go!
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Killer Star, Pablo Picasso, Never Get Old, The Loneliest Guy, Looking For Water, She’ll Drive The Big Car, Days, Fall Dog Bombs the Moon, Try Some, Buy Some, Reality, Bring Me the Disco King, Hallo Spaceboy, Cactus, Afraid
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Альбом Дэвида Боуи, который представляет собой сборник редких и живых записей. Он включает в себя различные треки, охватывающие разные периоды его карьеры
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition
David Bowie - Ready, Set, Go! (5021732531179) виниловая пластинка - по цене 6390 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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