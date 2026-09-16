Top.Mail.Ru
David Bowie - Ready, Set, Go! (5021732531179) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

David Bowie - Ready, Set, Go! (5021732531179) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
David Bowie - Ready, Set, Go! (5021732531179) виниловая пластинка - фото 1
David Bowie - Ready, Set, Go! (5021732531179) виниловая пластинка - фото 2
David Bowie - Ready, Set, Go! (5021732531179) виниловая пластинка - фото 3
David Bowie - Ready, Set, Go! (5021732531179) виниловая пластинка - фото 4
David Bowie - Ready, Set, Go! (5021732531179) виниловая пластинка - фото 5
David Bowie - Ready, Set, Go! (5021732531179) виниловая пластинка - фото 6
David Bowie - Ready, Set, Go! (5021732531179) виниловая пластинка - фото 7
David Bowie - Ready, Set, Go! (5021732531179) виниловая пластинка - фото 8
David Bowie - Ready, Set, Go! (5021732531179) виниловая пластинка - фото 9
David Bowie - Ready, Set, Go! (5021732531179) виниловая пластинка - фото 10
David Bowie - Ready, Set, Go! (5021732531179) виниловая пластинка - фото 11
David Bowie - Ready, Set, Go! (5021732531179) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
David Bowie
Альбом (сингл)
Ready, Set, Go!
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • David Bowie - Ready, Set, Go! (5021732531179) виниловая пластинка - фото 1
  • David Bowie - Ready, Set, Go! (5021732531179) виниловая пластинка - фото 2
  • David Bowie - Ready, Set, Go! (5021732531179) виниловая пластинка - фото 3
  • David Bowie - Ready, Set, Go! (5021732531179) виниловая пластинка - фото 4
  • David Bowie - Ready, Set, Go! (5021732531179) виниловая пластинка - фото 5
  • David Bowie - Ready, Set, Go! (5021732531179) виниловая пластинка - фото 6
  • David Bowie - Ready, Set, Go! (5021732531179) виниловая пластинка - фото 7
  • David Bowie - Ready, Set, Go! (5021732531179) виниловая пластинка - фото 8
  • David Bowie - Ready, Set, Go! (5021732531179) виниловая пластинка - фото 9
  • David Bowie - Ready, Set, Go! (5021732531179) виниловая пластинка - фото 10
  • David Bowie - Ready, Set, Go! (5021732531179) виниловая пластинка - фото 11
  • David Bowie - Ready, Set, Go! (5021732531179) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 390 руб. 
Начислим 220 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707628
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
David Bowie - Ready, Set, Go! (5021732531179) виниловая пластинка
6 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5021732531179]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
David Bowie
Альбом (сингл)
Ready, Set, Go!
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Killer Star, Pablo Picasso, Never Get Old, The Loneliest Guy, Looking For Water, She’ll Drive The Big Car, Days, Fall Dog Bombs the Moon, Try Some, Buy Some, Reality, Bring Me the Disco King, Hallo Spaceboy, Cactus, Afraid
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
200

Описание товара David Bowie - Ready, Set, Go! (5021732531179) виниловая пластинка

Альбом Дэвида Боуи, который представляет собой сборник редких и живых записей. Он включает в себя различные треки, охватывающие разные периоды его карьеры



Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition

Отзывы о товаре David Bowie - Ready, Set, Go! (5021732531179) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5021732531179]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
David Bowie
Альбом (сингл)
Ready, Set, Go!
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Killer Star, Pablo Picasso, Never Get Old, The Loneliest Guy, Looking For Water, She’ll Drive The Big Car, Days, Fall Dog Bombs the Moon, Try Some, Buy Some, Reality, Bring Me the Disco King, Hallo Spaceboy, Cactus, Afraid
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Описание
Альбом Дэвида Боуи, который представляет собой сборник редких и живых записей. Он включает в себя различные треки, охватывающие разные периоды его карьеры


Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


David Bowie - Ready, Set, Go! (5021732531179) виниловая пластинка - по цене 6390 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...