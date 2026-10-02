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Red Hot Chili Peppers - The Getaway (0093624920168) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Red Hot Chili Peppers - The Getaway (0093624920168) виниловая пластинка

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Red Hot Chili Peppers - The Getaway (0093624920168) виниловая пластинка - фото 1
Red Hot Chili Peppers - The Getaway (0093624920168) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Red Hot Chili Peppers
Альбом (сингл)
THE GETAWAY
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Red Hot Chili Peppers - The Getaway (0093624920168) виниловая пластинка - фото 1
  • Red Hot Chili Peppers - The Getaway (0093624920168) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 130 руб. 
Начислим 168 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 185013
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Red Hot Chili Peppers - The Getaway (0093624920168) виниловая пластинка
5 130 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция RED HOT CHILI PEPPERS
filter_none Товар входит в коллекцию RED HOT CHILI PEPPERS

Коллекция RED HOT CHILI PEPPERS


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624920168]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Red Hot Chili Peppers
Альбом (сингл)
THE GETAWAY
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
The Getaway, Dark Necessities, We Turn Red, The Longest Wave, Goodbye Angels, Sick Love, Go Robot, Feasting on The Flowers, Detroit, This Ticonderoga, Encore, The Hunter, Dreams of a Samurai
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Red Hot Chili Peppers - The Getaway (0093624920168) виниловая пластинка

Track List

A1The Getaway
A2Dark Necessities
A3We Turn Red
A4The Longest Wave
B1Goodbye Angels
B2Sick Love
B3Go Robot
C1Feasting On The Flowers
C2Detroit
C3This Ticonderoga
D1Encore
D2The Hunter
D3Dreams Of A Samurai



Теги товара: Indie

Отзывы о товаре Red Hot Chili Peppers - The Getaway (0093624920168) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624920168]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Red Hot Chili Peppers
Альбом (сингл)
THE GETAWAY
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
The Getaway, Dark Necessities, We Turn Red, The Longest Wave, Goodbye Angels, Sick Love, Go Robot, Feasting on The Flowers, Detroit, This Ticonderoga, Encore, The Hunter, Dreams of a Samurai
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1The Getaway
A2Dark Necessities
A3We Turn Red
A4The Longest Wave
B1Goodbye Angels
B2Sick Love
B3Go Robot
C1Feasting On The Flowers
C2Detroit
C3This Ticonderoga
D1Encore
D2The Hunter
D3Dreams Of A Samurai


Теги товара: Indie
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Red Hot Chili Peppers - The Getaway (0093624920168) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 5130 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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