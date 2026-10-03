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Red Hot Chili Peppers - Stadium Arcadium (Box) (0093624439110) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Red Hot Chili Peppers - Stadium Arcadium (Box) (0093624439110) виниловая пластинка

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Red Hot Chili Peppers - Stadium Arcadium (Box) (0093624439110) виниловая пластинка - фото 1
Red Hot Chili Peppers - Stadium Arcadium (Box) (0093624439110) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Red Hot Chili Peppers
Альбом (сингл)
STADIUM ARCADIUM
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Red Hot Chili Peppers - Stadium Arcadium (Box) (0093624439110) виниловая пластинка - фото 1
  • Red Hot Chili Peppers - Stadium Arcadium (Box) (0093624439110) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 130 руб. 
Начислим 388 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 99377
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Red Hot Chili Peppers - Stadium Arcadium (Box) (0093624439110) виниловая пластинка
13 130 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция RED HOT CHILI PEPPERS
filter_none Товар входит в коллекцию RED HOT CHILI PEPPERS

Коллекция RED HOT CHILI PEPPERS


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624439110]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Red Hot Chili Peppers
Альбом (сингл)
STADIUM ARCADIUM
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Dani California, Snow (Hey Oh), Charlie, Stadium Arcadium, Hump De Bump, She's Only 18, Slow Cheetah, Torture Me, Strip My Mind, Especially In Michigan, Warlocks, C'mon Girl, Wet Sand, Hey, Desecration Smile, Tell Me Baby, Hard To Concentrate, 21st Century, She Looks To Me, Readymade, If, Make You Feel Better, Animal Bar, So Much I, Storm In A Teacup, We Believe, Turn It Again
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Red Hot Chili Peppers - Stadium Arcadium (Box) (0093624439110) виниловая пластинка

Track List

Jupiter

A1Dani California4:43
A2Snow ((Hey Oh))5:34
A3Charlie4:37
B1Stadium Arcadium5:15
B2Hump De Bump3:33
B3She's Only 183:25
B4Slow Cheetah5:20
C1Torture Me3:44
C2Strip My Mind4:19
C3Especially In Michigan4:01
C4Warlocks3:25
D1C'mon Girl3:48
D2Wet Sand5:09
D3Hey5:39

Mars

E1Desecration Smile5:02
E2Tell Me Baby4:07
E3Hard To Concentrate4:02
F121st Century4:22
F2She Looks To Me4:06
F3Readymade4:30
F4If2:52
G1Make You Feel Better3:52
G2Animal Bar5:25
G3So Much I3:44
G4Storm In A Teacup3:45
H1We Believe3:36
H2Turn It Again6:06
H3Death Of A Martian4:24



Теги товара: Indie

Отзывы о товаре Red Hot Chili Peppers - Stadium Arcadium (Box) (0093624439110) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624439110]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Red Hot Chili Peppers
Альбом (сингл)
STADIUM ARCADIUM
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Dani California, Snow (Hey Oh), Charlie, Stadium Arcadium, Hump De Bump, She's Only 18, Slow Cheetah, Torture Me, Strip My Mind, Especially In Michigan, Warlocks, C'mon Girl, Wet Sand, Hey, Desecration Smile, Tell Me Baby, Hard To Concentrate, 21st Century, She Looks To Me, Readymade, If, Make You Feel Better, Animal Bar, So Much I, Storm In A Teacup, We Believe, Turn It Again
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Описание

Track List

Jupiter

A1Dani California4:43
A2Snow ((Hey Oh))5:34
A3Charlie4:37
B1Stadium Arcadium5:15
B2Hump De Bump3:33
B3She's Only 183:25
B4Slow Cheetah5:20
C1Torture Me3:44
C2Strip My Mind4:19
C3Especially In Michigan4:01
C4Warlocks3:25
D1C'mon Girl3:48
D2Wet Sand5:09
D3Hey5:39

Mars

E1Desecration Smile5:02
E2Tell Me Baby4:07
E3Hard To Concentrate4:02
F121st Century4:22
F2She Looks To Me4:06
F3Readymade4:30
F4If2:52
G1Make You Feel Better3:52
G2Animal Bar5:25
G3So Much I3:44
G4Storm In A Teacup3:45
H1We Believe3:36
H2Turn It Again6:06
H3Death Of A Martian4:24


Теги товара: Indie
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Отзывы


Red Hot Chili Peppers - Stadium Arcadium (Box) (0093624439110) виниловая пластинка - стоимость товара 13130 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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