Red Hot Chili Peppers - Californication (0093624738619) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Red Hot Chili Peppers
Альбом (сингл)
CALIFORNICATION
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб.
В наличии
Код товара: 99374
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624738619]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Red Hot Chili Peppers
Альбом (сингл)
CALIFORNICATION
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Around The World, Parallel Universe, Scar Tissue, Otherside, Get On Top, Californication, Easily, Porcelain, Emit Remmus, I Like Dirt, This Velvet Glove, Savior, Purple Stain, Right On Time, Road Trippin'
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Red Hot Chili Peppers - Californication (0093624738619) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Around The World
|3:58
|A2
|Parallel Universe
|4:30
|A3
|Scar Tissue
|3:37
|A4
|Otherside
|4:16
|B1
|Get On Top
|3:17
|B2
|Californication
|5:21
|B3
|Easily
|3:51
|C1
|Porcelain
|2:44
|C2
|Emit Remmus
|4:00
|C3
|I Like Dirt
|2:38
|C4
|This Velvet Glove
|3:45
|D1
|Savior
|4:52
|D2
|Purple Stain
|4:13
|D3
|Right On Time
|1:52
|D4
|Road Trippin'
|3:25
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Indie, Limited Edition
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624738619]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Red Hot Chili Peppers
Альбом (сингл)
CALIFORNICATION
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Around The World, Parallel Universe, Scar Tissue, Otherside, Get On Top, Californication, Easily, Porcelain, Emit Remmus, I Like Dirt, This Velvet Glove, Savior, Purple Stain, Right On Time, Road Trippin'
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Around The World
|3:58
|A2
|Parallel Universe
|4:30
|A3
|Scar Tissue
|3:37
|A4
|Otherside
|4:16
|B1
|Get On Top
|3:17
|B2
|Californication
|5:21
|B3
|Easily
|3:51
|C1
|Porcelain
|2:44
|C2
|Emit Remmus
|4:00
|C3
|I Like Dirt
|2:38
|C4
|This Velvet Glove
|3:45
|D1
|Savior
|4:52
|D2
|Purple Stain
|4:13
|D3
|Right On Time
|1:52
|D4
|Road Trippin'
|3:25
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Indie, Limited Edition
Достоинства:
Отличное качество винила, звук чистый и насыщенный
Недостатки:
Некоторые менее известные треки могут показаться не такими запоминающимися
Комментарий:
Качество звучания на высоте — каждый инструмент слышен четко, как будто ты на концерте. Конечно, есть пара треков, которые не так запоминаются, но это не умаляет общей магии альбома. Я как любитель хорошей музыки, рекомендую!
Достоинства:
Культовый альбом перцев, включая заглавный хит.
Комментарий:
Хорошее переиздание, претензий к качеству пластинок нет. рекомендую.
Red Hot Chili Peppers - Californication (0093624738619) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3390 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Red Hot Chili Peppers - Californication (0093624738619) виниловая пластинка
Достоинства:
Отличное качество винила, звук чистый и насыщенный
Недостатки:
Некоторые менее известные треки могут показаться не такими запоминающимися
Комментарий:
Качество звучания на высоте — каждый инструмент слышен четко, как будто ты на концерте. Конечно, есть пара треков, которые не так запоминаются, но это не умаляет общей магии альбома. Я как любитель хорошей музыки, рекомендую!
Достоинства:
Культовый альбом перцев, включая заглавный хит.
Комментарий:
Хорошее переиздание, претензий к качеству пластинок нет. рекомендую.