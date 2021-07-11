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Celine Dion - Courage (coloured) (0190759524817) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Celine Dion - Courage (coloured) (0190759524817) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Celine Dion - Courage (coloured) (0190759524817) виниловая пластинка - фото 1
Celine Dion - Courage (coloured) (0190759524817) виниловая пластинка - фото 2
Celine Dion - Courage (coloured) (0190759524817) виниловая пластинка - фото 3
Celine Dion - Courage (coloured) (0190759524817) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Celine Dion
Альбом (сингл)
COURAGE
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Celine Dion - Courage (coloured) (0190759524817) виниловая пластинка - фото 1
  • Celine Dion - Courage (coloured) (0190759524817) виниловая пластинка - фото 2
  • Celine Dion - Courage (coloured) (0190759524817) виниловая пластинка - фото 3
  • Celine Dion - Courage (coloured) (0190759524817) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 387492
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Коллекция DION, CELINE
filter_none Товар входит в коллекцию DION, CELINE

Коллекция DION, CELINE


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190759524817]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Celine Dion
Альбом (сингл)
COURAGE
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Flying On My Own, Lovers Never Die, Falling In Love Again, Lying Down, Courage, Imperfections, Change My Mind, Say Yes, Nobody's Watching, The Chase, For The Lover That I Lost, Baby, I Will Be Stronger, How Did You Get Here, Look at Us Now, Perfect Goodbye
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Celine Dion - Courage (coloured) (0190759524817) виниловая пластинка

Track List

A1Flying On My Own3:31
A2Lovers Never Die2:51
A3Falling In Love Again3:51
A4Lying Down3:58
B1Courage4:14
B2Imperfection3:59
B3Change My Mind3:01
B4Say Yes3:32
C1Nobody's Watching3:12
C2The Chase3:49
C3For The Lover That I Lost2:54
C4Baby3:34
D1I Will Be Stronger3:27
D2How Did You Get Here4:21
D3Look At Us Now3:18
D4Perfect Goodbye3:28



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Celine Dion - Courage (coloured) (0190759524817) виниловая пластинка

11.07.2021
Рустам

Достоинства:
Потрясающий голос, потрясающее качество записи. Внутри конверт с принтом. Доволен.

Комментарий:
Доставили в срок, на распрадаже была оч выгодня цена



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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190759524817]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Celine Dion
Альбом (сингл)
COURAGE
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Flying On My Own, Lovers Never Die, Falling In Love Again, Lying Down, Courage, Imperfections, Change My Mind, Say Yes, Nobody's Watching, The Chase, For The Lover That I Lost, Baby, I Will Be Stronger, How Did You Get Here, Look at Us Now, Perfect Goodbye
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание

Track List

A1Flying On My Own3:31
A2Lovers Never Die2:51
A3Falling In Love Again3:51
A4Lying Down3:58
B1Courage4:14
B2Imperfection3:59
B3Change My Mind3:01
B4Say Yes3:32
C1Nobody's Watching3:12
C2The Chase3:49
C3For The Lover That I Lost2:54
C4Baby3:34
D1I Will Be Stronger3:27
D2How Did You Get Here4:21
D3Look At Us Now3:18
D4Perfect Goodbye3:28


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы
11.07.2021
Рустам

Достоинства:
Потрясающий голос, потрясающее качество записи. Внутри конверт с принтом. Доволен.

Комментарий:
Доставили в срок, на распрадаже была оч выгодня цена


Celine Dion - Courage (coloured) (0190759524817) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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