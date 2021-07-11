Celine Dion - Courage (coloured) (0190759524817) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Celine Dion
Альбом (сингл)
COURAGE
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 200 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 387492
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190759524817]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Celine Dion
Альбом (сингл)
COURAGE
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Flying On My Own, Lovers Never Die, Falling In Love Again, Lying Down, Courage, Imperfections, Change My Mind, Say Yes, Nobody's Watching, The Chase, For The Lover That I Lost, Baby, I Will Be Stronger, How Did You Get Here, Look at Us Now, Perfect Goodbye
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Celine Dion - Courage (coloured) (0190759524817) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Flying On My Own
|3:31
|A2
|Lovers Never Die
|2:51
|A3
|Falling In Love Again
|3:51
|A4
|Lying Down
|3:58
|B1
|Courage
|4:14
|B2
|Imperfection
|3:59
|B3
|Change My Mind
|3:01
|B4
|Say Yes
|3:32
|C1
|Nobody's Watching
|3:12
|C2
|The Chase
|3:49
|C3
|For The Lover That I Lost
|2:54
|C4
|Baby
|3:34
|D1
|I Will Be Stronger
|3:27
|D2
|How Did You Get Here
|4:21
|D3
|Look At Us Now
|3:18
|D4
|Perfect Goodbye
|3:28
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190759524817]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Celine Dion
Альбом (сингл)
COURAGE
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Flying On My Own, Lovers Never Die, Falling In Love Again, Lying Down, Courage, Imperfections, Change My Mind, Say Yes, Nobody's Watching, The Chase, For The Lover That I Lost, Baby, I Will Be Stronger, How Did You Get Here, Look at Us Now, Perfect Goodbye
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Track List
|A1
|Flying On My Own
|3:31
|A2
|Lovers Never Die
|2:51
|A3
|Falling In Love Again
|3:51
|A4
|Lying Down
|3:58
|B1
|Courage
|4:14
|B2
|Imperfection
|3:59
|B3
|Change My Mind
|3:01
|B4
|Say Yes
|3:32
|C1
|Nobody's Watching
|3:12
|C2
|The Chase
|3:49
|C3
|For The Lover That I Lost
|2:54
|C4
|Baby
|3:34
|D1
|I Will Be Stronger
|3:27
|D2
|How Did You Get Here
|4:21
|D3
|Look At Us Now
|3:18
|D4
|Perfect Goodbye
|3:28
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Достоинства:
Потрясающий голос, потрясающее качество записи. Внутри конверт с принтом. Доволен.
Комментарий:
Доставили в срок, на распрадаже была оч выгодня цена
Celine Dion - Courage (coloured) (0190759524817) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Celine Dion - Courage (coloured) (0190759524817) виниловая пластинка
Достоинства:
Потрясающий голос, потрясающее качество записи. Внутри конверт с принтом. Доволен.
Комментарий:
Доставили в срок, на распрадаже была оч выгодня цена