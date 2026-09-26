Robert Plant & Alison Krauss - Raising Sand (0011661907515) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Robert Plant, Alison Krauss
Альбом (сингл)
Raising Sand
Жанр
Кантри
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 110 руб.
В наличии
Код товара: 642919
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5 110 руб.
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0011661907515]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Robert Plant, Alison Krauss
Альбом (сингл)
Raising Sand
Жанр
Кантри
Трек-лист
Rich Woman, Killing The Blues, Sister Rosetta Goes Before Us, Polly Come Home, Gone Gone Gone (Done Moved On), Through The Morning, Through The Night, Please Read The Letter, Trampled Rose, Fortune Teller, Stick With Me Baby, Nothin’, Your Lesson, Your Long Journey
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Robert Plant & Alison Krauss - Raising Sand (0011661907515) виниловая пластинка
Raising Sand — студийный альбом Роберта Планта и Элисон Краусс, выпущен 23 октября 2007 года. Альбом является победителем в номинации Альбом года на 51-й церемонии Грэмми (2009). Альбом представляет собой 13 кавер-версий. В альбом вошли новые версии одной из песен Тома Уэйтса, а также композиции "Please Read The Letter" из альбома Джимми Пейджа и Роберта Планта "Walking Into Clarksdale".
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0011661907515]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Robert Plant, Alison Krauss
Альбом (сингл)
Raising Sand
Жанр
Кантри
Трек-лист
Rich Woman, Killing The Blues, Sister Rosetta Goes Before Us, Polly Come Home, Gone Gone Gone (Done Moved On), Through The Morning, Through The Night, Please Read The Letter, Trampled Rose, Fortune Teller, Stick With Me Baby, Nothin’, Your Lesson, Your Long Journey
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Raising Sand — студийный альбом Роберта Планта и Элисон Краусс, выпущен 23 октября 2007 года. Альбом является победителем в номинации Альбом года на 51-й церемонии Грэмми (2009). Альбом представляет собой 13 кавер-версий. В альбом вошли новые версии одной из песен Тома Уэйтса, а также композиции "Please Read The Letter" из альбома Джимми Пейджа и Роберта Планта "Walking Into Clarksdale".
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Robert Plant & Alison Krauss - Raising Sand (0011661907515) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5110 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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