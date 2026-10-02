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Portishead - Portishead (0602557150995) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Portishead - Portishead (0602557150995) виниловая пластинка

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Portishead - Portishead (0602557150995) виниловая пластинка - фото 1
Portishead - Portishead (0602557150995) виниловая пластинка - фото 2
Portishead - Portishead (0602557150995) виниловая пластинка - фото 3
Portishead - Portishead (0602557150995) виниловая пластинка - фото 4
Portishead - Portishead (0602557150995) виниловая пластинка - фото 5
Portishead - Portishead (0602557150995) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Portishead
Альбом (сингл)
Portishead
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Portishead - Portishead (0602557150995) виниловая пластинка - фото 1
  • Portishead - Portishead (0602557150995) виниловая пластинка - фото 2
  • Portishead - Portishead (0602557150995) виниловая пластинка - фото 3
  • Portishead - Portishead (0602557150995) виниловая пластинка - фото 4
  • Portishead - Portishead (0602557150995) виниловая пластинка - фото 5
  • Portishead - Portishead (0602557150995) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 130 руб. 
Начислим 168 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 402854
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Portishead - Portishead (0602557150995) виниловая пластинка
5 130 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Portishead
filter_none Товар входит в коллекцию Portishead

Коллекция Portishead


Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602557150995]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Portishead
Альбом (сингл)
Portishead
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Cowboys, All Mine, Undenied, Half Day Closing, Over, Humming, Mourning Air, Seven Months, Only You, Elysium, Western Eyes
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Portishead - Portishead (0602557150995) виниловая пластинка

Track List

A1Cowboys4:38
A2All Mine3:59
B1Undenied4:18
B2Half Day Closing3:49
B3Over4:00
C1Humming6:02
C2Mourning Air4:11
C3Seven Months4:15
D1Only You4:59
D2Elysium5:54
D3Western Eyes3:57

Отзывы о товаре Portishead - Portishead (0602557150995) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602557150995]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Portishead
Альбом (сингл)
Portishead
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Cowboys, All Mine, Undenied, Half Day Closing, Over, Humming, Mourning Air, Seven Months, Only You, Elysium, Western Eyes
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Cowboys4:38
A2All Mine3:59
B1Undenied4:18
B2Half Day Closing3:49
B3Over4:00
C1Humming6:02
C2Mourning Air4:11
C3Seven Months4:15
D1Only You4:59
D2Elysium5:54
D3Western Eyes3:57
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Portishead - Portishead (0602557150995) виниловая пластинка - купить по цене 5130 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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