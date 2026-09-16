Black Sabbath - Black Sabbath (Analogue) (0081227814434) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Black Sabbath
Альбом (сингл)
Black Sabbath
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 750 руб.
В наличии
Код товара: 733809
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Характеристики
Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino
Barcode
[0081227814434]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Black Sabbath
Альбом (сингл)
Black Sabbath
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Black Sabbath, The Wizard, Wasp / Behind The Wall Of Sleep / Bassically / N.I.B., Wicked World, A Bit Of Finger / Sleeping Village / Warning
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Rhino High Fidelity
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Black Sabbath - Black Sabbath (Analogue) (0081227814434) виниловая пластинка
Четверо парней из Бирмингема отправились в студию на один день и записали целый альбом, и даже для продюсера это был дебют в этой роли. Трудно поверить, но именно тогда зародился хэви-метал. Этот новаторский альбом 1970 года считается первым коммерчески выпущенным альбомом в жанре хэви-метал. Альбом получил платиновый статус в США и до сих пор выдерживает проверку временем.
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Теги товара: Black Sabbath, Limited Edition
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Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino
Barcode
[0081227814434]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Black Sabbath
Альбом (сингл)
Black Sabbath
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Black Sabbath, The Wizard, Wasp / Behind The Wall Of Sleep / Bassically / N.I.B., Wicked World, A Bit Of Finger / Sleeping Village / Warning
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Rhino High Fidelity
Страна производитель
США
Четверо парней из Бирмингема отправились в студию на один день и записали целый альбом, и даже для продюсера это был дебют в этой роли. Трудно поверить, но именно тогда зародился хэви-метал. Этот новаторский альбом 1970 года считается первым коммерчески выпущенным альбомом в жанре хэви-метал. Альбом получил платиновый статус в США и до сих пор выдерживает проверку временем.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Black Sabbath, Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Black Sabbath, Limited Edition
Black Sabbath - Black Sabbath (Analogue) (0081227814434) виниловая пластинка - по цене 6750 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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