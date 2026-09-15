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AC/DC - Black Ice (coloured) (0196588734311) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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AC/DC - Black Ice (coloured) (0196588734311) виниловая пластинка

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AC/DC - Black Ice (coloured) (0196588734311) виниловая пластинка - фото 1
AC/DC - Black Ice (coloured) (0196588734311) виниловая пластинка - фото 2
AC/DC - Black Ice (coloured) (0196588734311) виниловая пластинка - фото 3
AC/DC - Black Ice (coloured) (0196588734311) виниловая пластинка - фото 4
AC/DC - Black Ice (coloured) (0196588734311) виниловая пластинка - фото 5
AC/DC - Black Ice (coloured) (0196588734311) виниловая пластинка - фото 6
AC/DC - Black Ice (coloured) (0196588734311) виниловая пластинка - фото 7
AC/DC - Black Ice (coloured) (0196588734311) виниловая пластинка - фото 8
AC/DC - Black Ice (coloured) (0196588734311) виниловая пластинка - фото 9
AC/DC - Black Ice (coloured) (0196588734311) виниловая пластинка - фото 10
AC/DC - Black Ice (coloured) (0196588734311) виниловая пластинка - фото 11
AC/DC - Black Ice (coloured) (0196588734311) виниловая пластинка - фото 12
AC/DC - Black Ice (coloured) (0196588734311) виниловая пластинка - фото 13
AC/DC - Black Ice (coloured) (0196588734311) виниловая пластинка - фото 14
AC/DC - Black Ice (coloured) (0196588734311) виниловая пластинка - фото 15
AC/DC - Black Ice (coloured) (0196588734311) виниловая пластинка - фото 16
AC/DC - Black Ice (coloured) (0196588734311) виниловая пластинка - фото 17
AC/DC - Black Ice (coloured) (0196588734311) виниловая пластинка - фото 18
AC/DC - Black Ice (coloured) (0196588734311) виниловая пластинка - фото 19
AC/DC - Black Ice (coloured) (0196588734311) виниловая пластинка - фото 20
AC/DC - Black Ice (coloured) (0196588734311) виниловая пластинка - фото 21
AC/DC - Black Ice (coloured) (0196588734311) виниловая пластинка - фото 22
AC/DC - Black Ice (coloured) (0196588734311) виниловая пластинка - фото 23
AC/DC - Black Ice (coloured) (0196588734311) виниловая пластинка - фото 24
AC/DC - Black Ice (coloured) (0196588734311) виниловая пластинка - фото 25
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AC/DC - Black Ice (coloured) (0196588734311) виниловая пластинка - фото 28
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AC/DC - Black Ice (coloured) (0196588734311) виниловая пластинка - фото 35
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
BLACK ICE
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • AC/DC - Black Ice (coloured) (0196588734311) виниловая пластинка - фото 1
  • AC/DC - Black Ice (coloured) (0196588734311) виниловая пластинка - фото 2
  • AC/DC - Black Ice (coloured) (0196588734311) виниловая пластинка - фото 3
  • AC/DC - Black Ice (coloured) (0196588734311) виниловая пластинка - фото 4
  • AC/DC - Black Ice (coloured) (0196588734311) виниловая пластинка - фото 5
  • AC/DC - Black Ice (coloured) (0196588734311) виниловая пластинка - фото 6
  • AC/DC - Black Ice (coloured) (0196588734311) виниловая пластинка - фото 7
  • AC/DC - Black Ice (coloured) (0196588734311) виниловая пластинка - фото 8
  • AC/DC - Black Ice (coloured) (0196588734311) виниловая пластинка - фото 9
  • AC/DC - Black Ice (coloured) (0196588734311) виниловая пластинка - фото 10
  • AC/DC - Black Ice (coloured) (0196588734311) виниловая пластинка - фото 11
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  • AC/DC - Black Ice (coloured) (0196588734311) виниловая пластинка - фото 24
  • AC/DC - Black Ice (coloured) (0196588734311) виниловая пластинка - фото 25
  • AC/DC - Black Ice (coloured) (0196588734311) виниловая пластинка - фото 26
  • AC/DC - Black Ice (coloured) (0196588734311) виниловая пластинка - фото 27
  • AC/DC - Black Ice (coloured) (0196588734311) виниловая пластинка - фото 28
  • AC/DC - Black Ice (coloured) (0196588734311) виниловая пластинка - фото 29
  • AC/DC - Black Ice (coloured) (0196588734311) виниловая пластинка - фото 30
  • AC/DC - Black Ice (coloured) (0196588734311) виниловая пластинка - фото 31
  • AC/DC - Black Ice (coloured) (0196588734311) виниловая пластинка - фото 32
  • AC/DC - Black Ice (coloured) (0196588734311) виниловая пластинка - фото 33
  • AC/DC - Black Ice (coloured) (0196588734311) виниловая пластинка - фото 34
  • AC/DC - Black Ice (coloured) (0196588734311) виниловая пластинка - фото 35
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 750 руб. 
Начислим 232 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692290
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
AC/DC - Black Ice (coloured) (0196588734311) виниловая пластинка
6 750 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Columbia
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Columbia
Barcode
[0196588734311]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
BLACK ICE
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Rock N Roll Train, Skies On Fire, Big Jack, Anything Goes, War Machine, Smash N Grab, Spoilin' For A Fight, Wheels, Decibel, Stormy May Day, She Likes Rock N Roll, Money Made, Rock N Roll Dream, Rocking All The Way, Black Ice
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
AC/DC Fifty
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара AC/DC - Black Ice (coloured) (0196588734311) виниловая пластинка

Black Ice — пятнадцатый студийный альбом австралийской рок- группы AC/DC, выпущенный в 2008 году. Чтобы отпраздновать 50-летие королей рок-н-ролла, Columbia Records/Legacy Recordings выпускает бэк-каталог группы в истинно королевском стиле: в виде лимитированного "золотого" винила 180 г. К каждой пластинке этого специального издания прилагается принт (30x30 см) с совершенно новым юбилейным оформлением AC/DC. Black Ice имеет самую большую продолжительность среди всех студийных альбомов AC/DC. Альбом стал последним студийным релизом группы с участием основателя ритм-гитариста Малкольма Янга который покинул группу в сентябре 2014 года из-за болезни и умер три года спустя. Black Ice вошел в историю, дебютировав на первом месте в чартах альбомов 29 стран, включая США и Великобританию. Трек «War Machine» победил в категории «Best Hard Rock Performance» на 52-й ежегодной премии Грэмми



Теги товара: AC/DC

Отзывы о товаре AC/DC - Black Ice (coloured) (0196588734311) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Columbia
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Columbia
Barcode
[0196588734311]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ac/Dc
Альбом (сингл)
BLACK ICE
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Rock N Roll Train, Skies On Fire, Big Jack, Anything Goes, War Machine, Smash N Grab, Spoilin' For A Fight, Wheels, Decibel, Stormy May Day, She Likes Rock N Roll, Money Made, Rock N Roll Dream, Rocking All The Way, Black Ice
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
AC/DC Fifty
Страна производитель
США
Описание
Black Ice — пятнадцатый студийный альбом австралийской рок- группы AC/DC, выпущенный в 2008 году. Чтобы отпраздновать 50-летие королей рок-н-ролла, Columbia Records/Legacy Recordings выпускает бэк-каталог группы в истинно королевском стиле: в виде лимитированного "золотого" винила 180 г. К каждой пластинке этого специального издания прилагается принт (30x30 см) с совершенно новым юбилейным оформлением AC/DC. Black Ice имеет самую большую продолжительность среди всех студийных альбомов AC/DC. Альбом стал последним студийным релизом группы с участием основателя ритм-гитариста Малкольма Янга который покинул группу в сентябре 2014 года из-за болезни и умер три года спустя. Black Ice вошел в историю, дебютировав на первом месте в чартах альбомов 29 стран, включая США и Великобританию. Трек «War Machine» победил в категории «Best Hard Rock Performance» на 52-й ежегодной премии Грэмми


Теги товара: AC/DC
Самовывоз
Доставка
Отзывы


AC/DC - Black Ice (coloured) (0196588734311) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 6750 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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