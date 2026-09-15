Nine Inch Nails - The Fragile (0602557142778) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Nine Inch Nails - The Fragile (0602557142778) виниловая пластинка
Переиздание третьего студийного альбома американской группы Nine Inch Nails, первоначально вышедший как двойной альбом 21 сентября 1999 года на лейблах Nothing Records and Interscope Records в США и Island Records в Европе. В записи участвовали фронтмен группы Трент Резнор и его давний коллега Алан Малдер. Альбом достиг номер один в американском чарте Billboard 200 в первую неделю продаж. В данное переиздание входит три виниловых диска. Окончательный вариант альбома, тщательно подготовленный Трентом Резнором и арт-директором NIN Джоном Кроуфордом ремастеринг на трех 180-граммовых виниловых дисках. Альбом был сертифицирован как дважды платиновый Ассоциацией звукозаписывающей индустрии Америки (RIAA) 4 января 2000 года, установив продажи в количестве двух миллионов экземпляров в Соединенных Штатах. Несмотря на некоторые нарекания по его длине и лирику, альбом получил положительные отзывы от большинства музыкальных критиков. Американская команда Nine Inch Nails, исполняющая преимущественно индастриал-рок, образовалась в 1988 году. Единственным официальным участником группы является Трент Резнор, все остальные музыканты — приходящие. В активе Nine Inch Nails две премии Грэмми, 20 миллионов проданных пластинок и 94 место в списке «100 величайших рок-артистов всех времён» журнала Rolling Stone. Общие характеристики альбомов NIN: повторяющиеся лейтмотивы, диссонансные мелодии, смешанная динамика и общие лирические темы.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Industrial, Nine Inch Nails
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Industrial, Nine Inch Nails
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