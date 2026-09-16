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Chicago - IX - Greatest Hits (coloured) (0603497816125) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Chicago - IX - Greatest Hits (coloured) (0603497816125) виниловая пластинка

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Chicago - IX - Greatest Hits (coloured) (0603497816125) виниловая пластинка - фото 1
Chicago - IX - Greatest Hits (coloured) (0603497816125) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Chicago
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Chicago - IX - Greatest Hits (coloured) (0603497816125) виниловая пластинка - фото 1
  • Chicago - IX - Greatest Hits (coloured) (0603497816125) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 750 руб. 
Начислим 232 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715444
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Chicago - IX - Greatest Hits (coloured) (0603497816125) виниловая пластинка
6 750 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rhino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rhino Records
Barcode
[0603497816125]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Chicago
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
25 Or 6 To 4, Does Anybody Really Know What Time It Is?, Colour My World, Just You 'N' Me, Saturday In The Park, Feelin' Stronger Every Day, Make Me Smile, Wishing You Were Here, Call On Me, (I've Been) Searchin' So Long, Beginnings
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Chicago - IX - Greatest Hits (coloured) (0603497816125) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: 25 Or 6 To 4, Does Anybody Really Know What Time It Is?, Colour My World, Just You 'N' Me, Saturday In The Park, Feelin' Stronger Every Day, Make Me Smile, Wishing You Were Here, Call On Me, (I've Been) Searchin' So Long, Beginnings

Отзывы о товаре Chicago - IX - Greatest Hits (coloured) (0603497816125) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Rhino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rhino Records
Barcode
[0603497816125]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Chicago
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
25 Or 6 To 4, Does Anybody Really Know What Time It Is?, Colour My World, Just You 'N' Me, Saturday In The Park, Feelin' Stronger Every Day, Make Me Smile, Wishing You Were Here, Call On Me, (I've Been) Searchin' So Long, Beginnings
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: 25 Or 6 To 4, Does Anybody Really Know What Time It Is?, Colour My World, Just You 'N' Me, Saturday In The Park, Feelin' Stronger Every Day, Make Me Smile, Wishing You Were Here, Call On Me, (I've Been) Searchin' So Long, Beginnings
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Chicago - IX - Greatest Hits (coloured) (0603497816125) виниловая пластинка - по цене 6750 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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