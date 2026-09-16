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БИ-2 & Prague Metropolitan Symphonic Orchestra - Vol.2 (4620032912223) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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БИ-2 & Prague Metropolitan Symphonic Orchestra - Vol.2 (4620032912223) виниловая пластинка

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БИ-2 &amp; Prague Metropolitan Symphonic Orchestra - Vol.2 (4620032912223) виниловая пластинка - фото 1
БИ-2 &amp; Prague Metropolitan Symphonic Orchestra - Vol.2 (4620032912223) виниловая пластинка - фото 2
БИ-2 &amp; Prague Metropolitan Symphonic Orchestra - Vol.2 (4620032912223) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
БИ-2, Prague Metropolitan Symphonic Orchestra
Альбом (сингл)
Vol.2
Жанр
Русский рок
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • БИ-2 &amp; Prague Metropolitan Symphonic Orchestra - Vol.2 (4620032912223) виниловая пластинка - фото 1
  • БИ-2 &amp; Prague Metropolitan Symphonic Orchestra - Vol.2 (4620032912223) виниловая пластинка - фото 2
  • БИ-2 &amp; Prague Metropolitan Symphonic Orchestra - Vol.2 (4620032912223) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 750 руб. 
Начислим 76 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706469
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Загружаем...
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БИ-2 & Prague Metropolitan Symphonic Orchestra - Vol.2 (4620032912223) виниловая пластинка
4 750 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция БИ-2
filter_none Товар входит в коллекцию БИ-2

Коллекция БИ-2


Характеристики

Бренд
Мистерия звука
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Мистерия Звука
Barcode
[4620032912223]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
БИ-2, Prague Metropolitan Symphonic Orchestra
Альбом (сингл)
Vol.2
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Молитва, Хипстер, Забрали в армию, Касаясь земли, Блюз 16+ Компромисс, Тише и тише, Три сантиметра над землей, Сердце, Бездорожье, Она, Кого ты ждешь
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара БИ-2 & Prague Metropolitan Symphonic Orchestra - Vol.2 (4620032912223) виниловая пластинка

Альбом «Би-2 & Prague Metropolitan Symphonic orchestra VOL. 2» был записан группой в 2016 году вместе с Пражским симфоническим оркестром. Дирижер - Заслуженный артист России Феликс Арановский. В пластинку вошло 12 песен - хиты Би-2, ранее неиздававшиеся в симфонической аранжировке, которую для альбома сделали Заслуженный деятель искусств России Геннадий Корнилов и Сергей Гаврилов. 18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Бортником Егором Михайловичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Бортника Егора Михайловича, содержащегося в реестре иностранных агентов.



Теги товара: Русский рок

Отзывы о товаре БИ-2 & Prague Metropolitan Symphonic Orchestra - Vol.2 (4620032912223) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Мистерия звука
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Мистерия Звука
Barcode
[4620032912223]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
БИ-2, Prague Metropolitan Symphonic Orchestra
Альбом (сингл)
Vol.2
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Молитва, Хипстер, Забрали в армию, Касаясь земли, Блюз 16+ Компромисс, Тише и тише, Три сантиметра над землей, Сердце, Бездорожье, Она, Кого ты ждешь
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Альбом «Би-2 & Prague Metropolitan Symphonic orchestra VOL. 2» был записан группой в 2016 году вместе с Пражским симфоническим оркестром. Дирижер - Заслуженный артист России Феликс Арановский. В пластинку вошло 12 песен - хиты Би-2, ранее неиздававшиеся в симфонической аранжировке, которую для альбома сделали Заслуженный деятель искусств России Геннадий Корнилов и Сергей Гаврилов. 18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Бортником Егором Михайловичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Бортника Егора Михайловича, содержащегося в реестре иностранных агентов.


Теги товара: Русский рок
Самовывоз
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Отзывы


Купить БИ-2 & Prague Metropolitan Symphonic Orchestra - Vol.2 (4620032912223) виниловая пластинка - по цене 4750 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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