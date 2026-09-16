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Ария - Армагеддон (Crystal Red) (4680068803001) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ария - Армагеддон (Crystal Red) (4680068803001) виниловая пластинка

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Ария - Армагеддон (Crystal Red) (4680068803001) виниловая пластинка - фото 1
Ария - Армагеддон (Crystal Red) (4680068803001) виниловая пластинка - фото 2
Ария - Армагеддон (Crystal Red) (4680068803001) виниловая пластинка - фото 3
Ария - Армагеддон (Crystal Red) (4680068803001) виниловая пластинка - фото 4
Ария - Армагеддон (Crystal Red) (4680068803001) виниловая пластинка - фото 5
Ария - Армагеддон (Crystal Red) (4680068803001) виниловая пластинка - фото 6
Ария - Армагеддон (Crystal Red) (4680068803001) виниловая пластинка - фото 7
Ария - Армагеддон (Crystal Red) (4680068803001) виниловая пластинка - фото 8
Ария - Армагеддон (Crystal Red) (4680068803001) виниловая пластинка - фото 9
Ария - Армагеддон (Crystal Red) (4680068803001) виниловая пластинка - фото 10
Ария - Армагеддон (Crystal Red) (4680068803001) виниловая пластинка - фото 11
Ария - Армагеддон (Crystal Red) (4680068803001) виниловая пластинка - фото 12
Ария - Армагеддон (Crystal Red) (4680068803001) виниловая пластинка - фото 13
Ария - Армагеддон (Crystal Red) (4680068803001) виниловая пластинка - фото 14
Ария - Армагеддон (Crystal Red) (4680068803001) виниловая пластинка - фото 15
Ария - Армагеддон (Crystal Red) (4680068803001) виниловая пластинка - фото 16
Ария - Армагеддон (Crystal Red) (4680068803001) виниловая пластинка - фото 17
Ария - Армагеддон (Crystal Red) (4680068803001) виниловая пластинка - фото 18
Ария - Армагеддон (Crystal Red) (4680068803001) виниловая пластинка - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ария
Альбом (сингл)
Армагеддон
Жанр
Русский Heavy Metal
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ария - Армагеддон (Crystal Red) (4680068803001) виниловая пластинка - фото 1
  • Ария - Армагеддон (Crystal Red) (4680068803001) виниловая пластинка - фото 2
  • Ария - Армагеддон (Crystal Red) (4680068803001) виниловая пластинка - фото 3
  • Ария - Армагеддон (Crystal Red) (4680068803001) виниловая пластинка - фото 4
  • Ария - Армагеддон (Crystal Red) (4680068803001) виниловая пластинка - фото 5
  • Ария - Армагеддон (Crystal Red) (4680068803001) виниловая пластинка - фото 6
  • Ария - Армагеддон (Crystal Red) (4680068803001) виниловая пластинка - фото 7
  • Ария - Армагеддон (Crystal Red) (4680068803001) виниловая пластинка - фото 8
  • Ария - Армагеддон (Crystal Red) (4680068803001) виниловая пластинка - фото 9
  • Ария - Армагеддон (Crystal Red) (4680068803001) виниловая пластинка - фото 10
  • Ария - Армагеддон (Crystal Red) (4680068803001) виниловая пластинка - фото 11
  • Ария - Армагеддон (Crystal Red) (4680068803001) виниловая пластинка - фото 12
  • Ария - Армагеддон (Crystal Red) (4680068803001) виниловая пластинка - фото 13
  • Ария - Армагеддон (Crystal Red) (4680068803001) виниловая пластинка - фото 14
  • Ария - Армагеддон (Crystal Red) (4680068803001) виниловая пластинка - фото 15
  • Ария - Армагеддон (Crystal Red) (4680068803001) виниловая пластинка - фото 16
  • Ария - Армагеддон (Crystal Red) (4680068803001) виниловая пластинка - фото 17
  • Ария - Армагеддон (Crystal Red) (4680068803001) виниловая пластинка - фото 18
  • Ария - Армагеддон (Crystal Red) (4680068803001) виниловая пластинка - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 750 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 698809
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ария - Армагеддон (Crystal Red) (4680068803001) виниловая пластинка
4 750 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068803001]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ария
Альбом (сингл)
Армагеддон
Жанр
Русский Heavy Metal
Трек-лист
Последний Закат, Меченый Злом, Страж Империи, Новый Крестовый Поход, Мессия, Кровь Королей, Викинг, Чужой, Свет Былой Любви, Твой день, Поле битвы, На Крыльях Ветра (Инструментал)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ария - Армагеддон (Crystal Red) (4680068803001) виниловая пластинка

"Армагеддон" - студийный альбом 2006 года группы Ария. Запись происходила на собственной студии группы в составе: Артур Беркут - вокал, Владимир Холстинин - гитара, Сергей Попов - гитара, Виталий Дубинин - бас, Максим Удалов - барабаны. Ария - советская и российская хеви-метал-группа. Одна из самых успешных российских рок-групп, при этом - это одна из немногих российских метал-групп, достигших серьёзного коммерческого и творческого успехов и популярности за пределами поклонников хэви-метала. Лауреат премии Fuzz 2007 года как лучшая live-группа. Её бывшими участниками были образованы многие другие известные группы (Мастер, Кипелов, Маврин, Артерия, Артур Беркут), которые вместе составляют плеяду, называемую "Семейкой Арии".



Теги товара: Ария

Отзывы о товаре Ария - Армагеддон (Crystal Red) (4680068803001) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068803001]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ария
Альбом (сингл)
Армагеддон
Жанр
Русский Heavy Metal
Трек-лист
Последний Закат, Меченый Злом, Страж Империи, Новый Крестовый Поход, Мессия, Кровь Королей, Викинг, Чужой, Свет Былой Любви, Твой день, Поле битвы, На Крыльях Ветра (Инструментал)
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
"Армагеддон" - студийный альбом 2006 года группы Ария. Запись происходила на собственной студии группы в составе: Артур Беркут - вокал, Владимир Холстинин - гитара, Сергей Попов - гитара, Виталий Дубинин - бас, Максим Удалов - барабаны. Ария - советская и российская хеви-метал-группа. Одна из самых успешных российских рок-групп, при этом - это одна из немногих российских метал-групп, достигших серьёзного коммерческого и творческого успехов и популярности за пределами поклонников хэви-метала. Лауреат премии Fuzz 2007 года как лучшая live-группа. Её бывшими участниками были образованы многие другие известные группы (Мастер, Кипелов, Маврин, Артерия, Артур Беркут), которые вместе составляют плеяду, называемую "Семейкой Арии".


Теги товара: Ария
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ария - Армагеддон (Crystal Red) (4680068803001) виниловая пластинка - по цене 4750 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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