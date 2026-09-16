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Браво - Стиляги Из Москвы (4620107934471B) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Браво - Стиляги Из Москвы (4620107934471B) виниловая пластинка

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Браво - Стиляги Из Москвы (4620107934471B) виниловая пластинка - фото 1
Браво - Стиляги Из Москвы (4620107934471B) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Браво
Альбом (сингл)
Стиляги Из Москвы
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Браво - Стиляги Из Москвы (4620107934471B) виниловая пластинка - фото 1
  • Браво - Стиляги Из Москвы (4620107934471B) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 750 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718307
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Браво - Стиляги Из Москвы (4620107934471B) виниловая пластинка
4 750 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4620107934471B]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Браво
Альбом (сингл)
Стиляги Из Москвы
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Король „Оранжевое лето“, Звёздный шейк, Вася, Скорый поезд, Мне грустно и легко, Добрый вечер, Москва, Девчонка 16-ти лет, Я то, что надо, Держись, пижон, Чёрный кот, На танцплощадке
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Браво - Стиляги Из Москвы (4620107934471B) виниловая пластинка

Шестой официальный альбом группы «Браво», записанный в 1990 и выпущенный в 1991 году. Это первый альбом коллектива, записанный с новым солистом коллектива Валерием Сюткиным.

Отзывы о товаре Браво - Стиляги Из Москвы (4620107934471B) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4620107934471B]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Браво
Альбом (сингл)
Стиляги Из Москвы
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Король „Оранжевое лето“, Звёздный шейк, Вася, Скорый поезд, Мне грустно и легко, Добрый вечер, Москва, Девчонка 16-ти лет, Я то, что надо, Держись, пижон, Чёрный кот, На танцплощадке
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Шестой официальный альбом группы «Браво», записанный в 1990 и выпущенный в 1991 году. Это первый альбом коллектива, записанный с новым солистом коллектива Валерием Сюткиным.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Браво - Стиляги Из Москвы (4620107934471B) виниловая пластинка - по цене 4750 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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