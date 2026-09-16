Браво - Стиляги Из Москвы (4620107934471B) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Браво
Альбом (сингл)
Стиляги Из Москвы
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 750 руб.
В наличии
Код товара: 718307
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 750 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4620107934471B]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Браво
Альбом (сингл)
Стиляги Из Москвы
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Король „Оранжевое лето“, Звёздный шейк, Вася, Скорый поезд, Мне грустно и легко, Добрый вечер, Москва, Девчонка 16-ти лет, Я то, что надо, Держись, пижон, Чёрный кот, На танцплощадке
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Браво - Стиляги Из Москвы (4620107934471B) виниловая пластинка
Шестой официальный альбом группы «Браво», записанный в 1990 и выпущенный в 1991 году. Это первый альбом коллектива, записанный с новым солистом коллектива Валерием Сюткиным.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитPaul McCartney - McCartney II (0602557567571) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитDepeche Mode - Speak & Spell (0889853299911) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитBritney Spears - Britney (coloured) (0196587791414) виниловая пл...
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитKylie Minogue - Impossible Princess (Violet Marbled) (4050538816...
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитАлексей Рыбников - Юнона и Авось (полная версия) (4640004135382)...
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитАрия - Армагеддон (4680068802998) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитАрия - Армагеддон. Перезагрузка (2Lp) (4680068801984) виниловая ...
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитАрия - Крещение Огнем. Перезагрузка (2Lp) (4680068801991) винило...
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитДмц - Черёмуха (White Vinyl) (4610297806764) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитDrezden - Эдельвейс (Red Vinyl) (4630065135384R) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитDrezden - Drezden (Orange Vinyl) (4630038842806O) виниловая плас...
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитГудтаймс - Пиковый Кайф (4610297808805) виниловая пластинка
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4620107934471B]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Браво
Альбом (сингл)
Стиляги Из Москвы
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Король „Оранжевое лето“, Звёздный шейк, Вася, Скорый поезд, Мне грустно и легко, Добрый вечер, Москва, Девчонка 16-ти лет, Я то, что надо, Держись, пижон, Чёрный кот, На танцплощадке
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Шестой официальный альбом группы «Браво», записанный в 1990 и выпущенный в 1991 году. Это первый альбом коллектива, записанный с новым солистом коллектива Валерием Сюткиным.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Купить Браво - Стиляги Из Москвы (4620107934471B) виниловая пластинка - по цене 4750 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Браво - Стиляги Из Москвы (4620107934471B) виниловая пластинка