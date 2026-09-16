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Моральный Кодекс - Сотрясение Мозга (Lim.Ed.,Red Vinyl) (2Lp) (4680068806514) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Моральный Кодекс - Сотрясение Мозга (Lim.Ed.,Red Vinyl) (2Lp) (4680068806514) виниловая пластинка

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Моральный Кодекс - Сотрясение Мозга (Lim.Ed.,Red Vinyl) (2Lp) (4680068806514) - фото 1
Моральный Кодекс - Сотрясение Мозга (Lim.Ed.,Red Vinyl) (2Lp) (4680068806514) - фото 2
Моральный Кодекс - Сотрясение Мозга (Lim.Ed.,Red Vinyl) (2Lp) (4680068806514) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Моральный Кодекс
Альбом (сингл)
Сотрясение Мозга
Жанр
Русский рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Моральный Кодекс - Сотрясение Мозга (Lim.Ed.,Red Vinyl) (2Lp) (4680068806514) - фото 1
  • Моральный Кодекс - Сотрясение Мозга (Lim.Ed.,Red Vinyl) (2Lp) (4680068806514) - фото 2
  • Моральный Кодекс - Сотрясение Мозга (Lim.Ed.,Red Vinyl) (2Lp) (4680068806514) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 750 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 735183
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Моральный Кодекс - Сотрясение Мозга (Lim.Ed.,Red Vinyl) (2Lp) (4680068806514) виниловая пластинка
4 750 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068806514]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Моральный Кодекс
Альбом (сингл)
Сотрясение Мозга
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Сотрясение мозга №1, Она меняет свой цвет, Я тебя люблю, Ту-ту, Алфавит, До свидания, мама!, Вещий Олег, Буду спать, Горе, Дети лета, I Don't Care, Сотрясение мозга №2, Say Good Buy To Mama, Wy Do Tears Flow.
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Моральный Кодекс - Сотрясение Мозга (Lim.Ed.,Red Vinyl) (2Lp) (4680068806514) виниловая пластинка

«Моральный кодекс» — советская и российская рок-группа. Играет в стиле рока с элементами блюза, фанка и джаза. Основана в 1989 году поэтом и музыкантом Павлом Жагуном. В состав группы входят: Сергей Мазаев — вокал, саксофон, флейта, бубен, дополнительная электрогитара; Сергей Сухов — гитара; Сергей Гейер — бас-гитара; Константин Смирнов — клавишные, синтезатор, бэк-вокал; Юрий Кистенёв — ударные.

Отзывы о товаре Моральный Кодекс - Сотрясение Мозга (Lim.Ed.,Red Vinyl) (2Lp) (4680068806514) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068806514]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Моральный Кодекс
Альбом (сингл)
Сотрясение Мозга
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Сотрясение мозга №1, Она меняет свой цвет, Я тебя люблю, Ту-ту, Алфавит, До свидания, мама!, Вещий Олег, Буду спать, Горе, Дети лета, I Don't Care, Сотрясение мозга №2, Say Good Buy To Mama, Wy Do Tears Flow.
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
«Моральный кодекс» — советская и российская рок-группа. Играет в стиле рока с элементами блюза, фанка и джаза. Основана в 1989 году поэтом и музыкантом Павлом Жагуном. В состав группы входят: Сергей Мазаев — вокал, саксофон, флейта, бубен, дополнительная электрогитара; Сергей Сухов — гитара; Сергей Гейер — бас-гитара; Константин Смирнов — клавишные, синтезатор, бэк-вокал; Юрий Кистенёв — ударные.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Моральный Кодекс - Сотрясение Мозга (Lim.Ed.,Red Vinyl) (2Lp) (4680068806514) виниловая пластинка - стоимость товара 4750 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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