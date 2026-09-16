Ария - Химера (2Lp) (4680068802950) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ария
Альбом (сингл)
Химера
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 750 руб.
В наличии
Код товара: 729591
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4 750 руб.
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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068802950]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ария
Альбом (сингл)
Химера
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Химера, Небо Тебя Найдет, Я Не Сошел С Ума, Вампир, Горящая Стрела, Штиль, Путь В Никуда, Ворон, Осколок Льда, Тебе Дадут Знак, Небо Тебя Найдет (Версия 2002 г.), Потерянный Рай, Кто Ты?, Штиль (с Удо Диркшнайдером), Потерянный Рай (Симфо-Версия)
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Ария - Химера (2Lp) (4680068802950) виниловая пластинка
Советская и российская хеви-метал-группа. Одна из самых успешных российских рок-групп, при этом - это одна из немногих российских метал-групп, достигших серьёзного коммерческого и творческого успехов и популярности за пределами поклонников хэви-метала. Лауреат премии Fuzz 2007 года как лучшая live-группа. Её бывшими участниками были образованы многие другие известные группы, которые вместе составляют плеяду, называемую «Семейкой Арии».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Ария
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Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068802950]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ария
Альбом (сингл)
Химера
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Химера, Небо Тебя Найдет, Я Не Сошел С Ума, Вампир, Горящая Стрела, Штиль, Путь В Никуда, Ворон, Осколок Льда, Тебе Дадут Знак, Небо Тебя Найдет (Версия 2002 г.), Потерянный Рай, Кто Ты?, Штиль (с Удо Диркшнайдером), Потерянный Рай (Симфо-Версия)
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Россия
Советская и российская хеви-метал-группа. Одна из самых успешных российских рок-групп, при этом - это одна из немногих российских метал-групп, достигших серьёзного коммерческого и творческого успехов и популярности за пределами поклонников хэви-метала. Лауреат премии Fuzz 2007 года как лучшая live-группа. Её бывшими участниками были образованы многие другие известные группы, которые вместе составляют плеяду, называемую «Семейкой Арии».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Ария
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Ария
Ария - Химера (2Lp) (4680068802950) виниловая пластинка - стоимость товара 4750 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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