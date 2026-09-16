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Ария - Крещение Огнем (Crystal Blue Vinyl) (2Lp) (4680068802981) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ария - Крещение Огнем (Crystal Blue Vinyl) (2Lp) (4680068802981) виниловая пластинка

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Ария - Крещение Огнем (Crystal Blue Vinyl) (2Lp) (4680068802981) виниловая пластинка - фото 1
Ария - Крещение Огнем (Crystal Blue Vinyl) (2Lp) (4680068802981) виниловая пластинка - фото 2
Ария - Крещение Огнем (Crystal Blue Vinyl) (2Lp) (4680068802981) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2003
Исполнитель
Ария
Альбом (сингл)
Крещение Огнем
Жанр
Русский Heavy Metal
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ария - Крещение Огнем (Crystal Blue Vinyl) (2Lp) (4680068802981) виниловая пластинка - фото 1
  • Ария - Крещение Огнем (Crystal Blue Vinyl) (2Lp) (4680068802981) виниловая пластинка - фото 2
  • Ария - Крещение Огнем (Crystal Blue Vinyl) (2Lp) (4680068802981) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 750 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718349
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Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ария - Крещение Огнем (Crystal Blue Vinyl) (2Lp) (4680068802981) виниловая пластинка
4 750 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068802981]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2003
Исполнитель
Ария
Альбом (сингл)
Крещение Огнем
Жанр
Русский Heavy Metal
Трек-лист
Патриот, Крещение Огнем, Колизей, Палач, Твой Новый Мир, Там Высоко, Белый Флаг, Битва, Бал У Князя Тьмы, Антихрист
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ария - Крещение Огнем (Crystal Blue Vinyl) (2Lp) (4680068802981) виниловая пластинка

"Крещение Огнем" - студийный альбом 2003 года группы Ария. Запись происходила на собственной студии группы в составе: Атур Беркут - вокал, Владимир Холстинин - гитара, Сергей Попов - гитара, Виталий Дубинин - бас, Максим Удалов - барабаны. Ария - советская и российская хеви-метал-группа. Одна из самых успешных российских рок-групп, при этом - это одна из немногих российских метал-групп, достигших серьёзного коммерческого и творческого успехов и популярности за пределами поклонников хэви-метала. Лауреат премии Fuzz 2007 года как лучшая live-группа. Её бывшими участниками были образованы многие другие известные группы (Мастер, Кипелов, Маврин, Артерия, Артур Беркут), которые вместе составляют плеяду, называемую "Семейкой Арии".



Теги товара: Ария

Отзывы о товаре Ария - Крещение Огнем (Crystal Blue Vinyl) (2Lp) (4680068802981) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068802981]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2003
Исполнитель
Ария
Альбом (сингл)
Крещение Огнем
Жанр
Русский Heavy Metal
Трек-лист
Патриот, Крещение Огнем, Колизей, Палач, Твой Новый Мир, Там Высоко, Белый Флаг, Битва, Бал У Князя Тьмы, Антихрист
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
"Крещение Огнем" - студийный альбом 2003 года группы Ария. Запись происходила на собственной студии группы в составе: Атур Беркут - вокал, Владимир Холстинин - гитара, Сергей Попов - гитара, Виталий Дубинин - бас, Максим Удалов - барабаны. Ария - советская и российская хеви-метал-группа. Одна из самых успешных российских рок-групп, при этом - это одна из немногих российских метал-групп, достигших серьёзного коммерческого и творческого успехов и популярности за пределами поклонников хэви-метала. Лауреат премии Fuzz 2007 года как лучшая live-группа. Её бывшими участниками были образованы многие другие известные группы (Мастер, Кипелов, Маврин, Артерия, Артур Беркут), которые вместе составляют плеяду, называемую "Семейкой Арии".


Теги товара: Ария
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ария - Крещение Огнем (Crystal Blue Vinyl) (2Lp) (4680068802981) виниловая пластинка - по цене 4750 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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