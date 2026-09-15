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Graham Costello & Kevin Cahill - Offworld (5060708610746) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Graham Costello & Kevin Cahill - Offworld (5060708610746) виниловая пластинка

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Graham Costello &amp; Kevin Cahill - Offworld (5060708610746) виниловая пластинка - фото 1
Graham Costello &amp; Kevin Cahill - Offworld (5060708610746) виниловая пластинка - фото 2
Graham Costello &amp; Kevin Cahill - Offworld (5060708610746) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Graham Costello, Kevin Cahill
Альбом (сингл)
Offworld
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Graham Costello &amp; Kevin Cahill - Offworld (5060708610746) виниловая пластинка - фото 1
  • Graham Costello &amp; Kevin Cahill - Offworld (5060708610746) виниловая пластинка - фото 2
  • Graham Costello &amp; Kevin Cahill - Offworld (5060708610746) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 090 руб. 
Начислим 180 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629472
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Graham Costello & Kevin Cahill - Offworld (5060708610746) виниловая пластинка
5 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Gearbox Records
Barcode
[5060708610746]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Graham Costello, Kevin Cahill
Альбом (сингл)
Offworld
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Graham Costello & Kevin Cahill - Offworld (5060708610746) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле

Отзывы о товаре Graham Costello & Kevin Cahill - Offworld (5060708610746) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Gearbox Records
Barcode
[5060708610746]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Graham Costello, Kevin Cahill
Альбом (сингл)
Offworld
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Graham Costello & Kevin Cahill - Offworld (5060708610746) виниловая пластинка - по цене 5090 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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