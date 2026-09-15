Modern Jazz Quartet - The Montreux Years (4050538870602) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Modern Jazz Quartet - The Montreux Years (4050538870602) виниловая пластинка
The Montreux Years - альбом живых выступлений группы Modern Jazz Quartet, выпущенный в 2023 году. В нем представлены записи с фестиваля Montreux Jazz в Швейцарии с 1985 по 1993 года. В релиз вошли классические композиции квартета, такие как Django, Bags’ Groove и The Golden Striker, а также произведения Дюка Эллингтона (Ko-Ko, Rockin’ In Rhythm) и Нэта Кинга Коула (Nature Boy). Ремастированное издание представлено на двойном 180-ти граммовом аудиофильском черном виниле. Modern Jazz Quartet - джазовый квартет, созданный в 1952 году вибрафонистом Милтом Джексоном, пианистом Джоном Льюисом, контрабасистом Перси Хитом и ударником Кенни Кларком. Окончательный состав квартета сформировался в 1955, когда Конни Кэй заменил Кенни Кларка. В этом составе группа существовала до 1974 года. Репертуар группы состоял как из стандартов эры свинга и бибопа, так и из уникальных композиций, таких как Django (написанной Льюисом в память о джазовом гитаристе Джанго Рейнхардте) и пьесы Джексона Bags Groove (название образовано от прозвища Джексона - Bags). Интерес Льюиса к музыке барокко побудил его к сочинению композиций в форме фуги (в частности, альбом Blues on Bach). С 1954 по 1974 год квартет получил всемирное признание, записав более тридцати альбомов и объехав с концертами почти весь мир. Группа записала более сорока альбомов, последние записи были сделаны в 1993 году.
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