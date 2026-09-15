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Beck - Odelay (0602547933782) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Beck - Odelay (0602547933782) виниловая пластинка

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Beck - Odelay (0602547933782) виниловая пластинка - фото 2
Beck - Odelay (0602547933782) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Beck
Альбом (сингл)
Odelay
Жанр
Lounge. Chillout. Downtempo
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Beck - Odelay (0602547933782) виниловая пластинка - фото 1
  • Beck - Odelay (0602547933782) виниловая пластинка - фото 2
  • Beck - Odelay (0602547933782) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 090 руб. 
Начислим 180 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626255
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Beck - Odelay (0602547933782) виниловая пластинка
5 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
DGC
Barcode
[0602547933782]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Beck
Альбом (сингл)
Odelay
Жанр
Lounge. Chillout. Downtempo
Трек-лист
Devils Haircut, Hotwax, Lord Only Knows, The New Pollution, Derelict, Novacane, Jack-Ass, Where Its At, Minus, Sissyneck, Readymade, High 5 (Rock The Catskills), Ramshackle
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Beck - Odelay (0602547933782) виниловая пластинка

Пятый студийный альбом Бека, выпущенный в июне 1996 года на лейбле DGC Records. На альбоме присутствуют несколько успешных синглов, включая «Where It’s At», «Devils Haircut» и «The New Pollution», альбом добрался до шестой позиции хит-парада Billboard 200. По состоянию на июль 2008 года было продано 2,3 миллиона копий альбома в США, что делает Odelay самой успешной пластинкой Бека на сегодняшний день. С момента своего релиза пластинка вошла во многие списки лучших альбомов 1990-х и всех времён.

Отзывы о товаре Beck - Odelay (0602547933782) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
DGC
Barcode
[0602547933782]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Beck
Альбом (сингл)
Odelay
Жанр
Lounge. Chillout. Downtempo
Трек-лист
Devils Haircut, Hotwax, Lord Only Knows, The New Pollution, Derelict, Novacane, Jack-Ass, Where Its At, Minus, Sissyneck, Readymade, High 5 (Rock The Catskills), Ramshackle
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Пятый студийный альбом Бека, выпущенный в июне 1996 года на лейбле DGC Records. На альбоме присутствуют несколько успешных синглов, включая «Where It’s At», «Devils Haircut» и «The New Pollution», альбом добрался до шестой позиции хит-парада Billboard 200. По состоянию на июль 2008 года было продано 2,3 миллиона копий альбома в США, что делает Odelay самой успешной пластинкой Бека на сегодняшний день. С момента своего релиза пластинка вошла во многие списки лучших альбомов 1990-х и всех времён.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Beck - Odelay (0602547933782) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5090 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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