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Jimi Hendrix - Blues (0886977451713) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Jimi Hendrix - Blues (0886977451713) виниловая пластинка

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Виниловая Пластинка Jimi Hendrix Blues
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 670 руб. 
Начислим 154 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 152267
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Jimi Hendrix - Blues (0886977451713) виниловая пластинка
4 670 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция HENDRIX, JIMI
filter_none Товар входит в коллекцию HENDRIX, JIMI

Коллекция HENDRIX, JIMI


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jimi Hendrix - Blues (0886977451713) виниловая пластинка

Track List

A1Hear My Train A Comin' (Acoustic)3:05
A2Born Under A Bad Sign7:37
A3Catfish Blues7:46
B1Red House3:41
B2Voodoo Chile Blues8:47
B3Mannish Boy5:21
C1Bleeding Heart3:26
C2Once I Had A Woman7:49
C3Jam 2926:25
D1Electric Church Red House6:12
D2Hear My Train A Comin' (Electric)12:08

Отзывы о товаре Jimi Hendrix - Blues (0886977451713) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание

Track List

A1Hear My Train A Comin' (Acoustic)3:05
A2Born Under A Bad Sign7:37
A3Catfish Blues7:46
B1Red House3:41
B2Voodoo Chile Blues8:47
B3Mannish Boy5:21
C1Bleeding Heart3:26
C2Once I Had A Woman7:49
C3Jam 2926:25
D1Electric Church Red House6:12
D2Hear My Train A Comin' (Electric)12:08
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jimi Hendrix - Blues (0886977451713) виниловая пластинка - по цене 4670 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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