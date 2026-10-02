Jimi Hendrix - Blues (0886977451713) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 670 руб.
В наличии
Код товара: 152267
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 670 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Jimi Hendrix - Blues (0886977451713) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Hear My Train A Comin' (Acoustic)
|3:05
|A2
|Born Under A Bad Sign
|7:37
|A3
|Catfish Blues
|7:46
|B1
|Red House
|3:41
|B2
|Voodoo Chile Blues
|8:47
|B3
|Mannish Boy
|5:21
|C1
|Bleeding Heart
|3:26
|C2
|Once I Had A Woman
|7:49
|C3
|Jam 292
|6:25
|D1
|Electric Church Red House
|6:12
|D2
|Hear My Train A Comin' (Electric)
|12:08
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Track List
|A1
|Hear My Train A Comin' (Acoustic)
|3:05
|A2
|Born Under A Bad Sign
|7:37
|A3
|Catfish Blues
|7:46
|B1
|Red House
|3:41
|B2
|Voodoo Chile Blues
|8:47
|B3
|Mannish Boy
|5:21
|C1
|Bleeding Heart
|3:26
|C2
|Once I Had A Woman
|7:49
|C3
|Jam 292
|6:25
|D1
|Electric Church Red House
|6:12
|D2
|Hear My Train A Comin' (Electric)
|12:08
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Jimi Hendrix - Blues (0886977451713) виниловая пластинка - по цене 4670 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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