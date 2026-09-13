Floating Points - Lazarus (Ost) (0198029333411) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Floating Points - Lazarus (Ost) (0198029333411) виниловая пластинка
Британский продюсер Floating Points написал часть саундтрека к аниме-сериалу «Лазарь» Синъитиро Ватанабэ. Шесть треков Floating Points, общей продолжительностью 33 минуты, сочетают в себе электронные текстуры, джазовые ритмы и гипнотические грувы, сопровождая сериал от спокойных до напряжённых моментов. Это коллекционное издание выпущено на матовом чёрном виниле. «Лазарь», знаменующий возвращение Ватанабэ к жанру научной фантастики, — захватывающий триллер о чудодейственном лекарстве Хапна, которое, предположительно, избавляет любого, кто его примет, от боли. Однако позже выясняется, что у Хапны есть фатальный эффект: все, кто его принял, погибнут. Всего за тридцать дней до спасения человечества группа агентов должна найти вакцину, прежде чем всё будет потеряно. Три известных артиста: Камаси Вашингтон, Bonobo и Floating Points, представили по одному полноформатному альбому для сериала легендарного Синъитиро Ватанабэ, знаменитого режиссера, снявшего «Ковбой Бибоп», «Самурай Чамплу» и другие культовые классические фильмы.
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Теги товара: Кинематограф
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
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