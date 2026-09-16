Iron Maiden - Powerslave (5054197784330) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Iron Maiden
Альбом (сингл)
POWERSLAVE
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб.
В наличии
Код товара: 698686
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5054197784330]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Iron Maiden
Альбом (сингл)
POWERSLAVE
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Aces High, 2 Minutes To Midnight, Losfer Words (Big 'Orra), Flash Of The Blade, The Duellists, Back In The Village, Powerslave, Rime Of The Ancient Mariner
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Iron Maiden - Powerslave (5054197784330) виниловая пластинка
Ремастированное переиздание на виниле пятого студийного альбома культовой хэви-метал-группы Iron Maiden, изданного первоначально в 1984 году. Powerslave — пятый студийный альбом британской хеви-метал-группы Iron Maiden, выпущенный в сентябре 1984 года. В оформлении обложки диска и в заглавной песне используется египетская тематика.
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Теги товара: Iron Maiden
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5054197784330]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Iron Maiden
Альбом (сингл)
POWERSLAVE
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Aces High, 2 Minutes To Midnight, Losfer Words (Big 'Orra), Flash Of The Blade, The Duellists, Back In The Village, Powerslave, Rime Of The Ancient Mariner
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Ремастированное переиздание на виниле пятого студийного альбома культовой хэви-метал-группы Iron Maiden, изданного первоначально в 1984 году. Powerslave — пятый студийный альбом британской хеви-метал-группы Iron Maiden, выпущенный в сентябре 1984 года. В оформлении обложки диска и в заглавной песне используется египетская тематика.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Iron Maiden
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Iron Maiden
Iron Maiden - Powerslave (5054197784330) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3210 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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