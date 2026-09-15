Top.Mail.Ru
Dave; Soulsavers Gahan - Imposter (0194399256015) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Dave; Soulsavers Gahan - Imposter (0194399256015) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Dave; Soulsavers Gahan - Imposter (0194399256015) виниловая пластинка - фото 1
Dave; Soulsavers Gahan - Imposter (0194399256015) виниловая пластинка - фото 2
Dave; Soulsavers Gahan - Imposter (0194399256015) виниловая пластинка - фото 3
Dave; Soulsavers Gahan - Imposter (0194399256015) виниловая пластинка - фото 4
Dave; Soulsavers Gahan - Imposter (0194399256015) виниловая пластинка - фото 5
Dave; Soulsavers Gahan - Imposter (0194399256015) виниловая пластинка - фото 6
Dave; Soulsavers Gahan - Imposter (0194399256015) виниловая пластинка - фото 7
Dave; Soulsavers Gahan - Imposter (0194399256015) виниловая пластинка - фото 8
Dave; Soulsavers Gahan - Imposter (0194399256015) виниловая пластинка - фото 9
Dave; Soulsavers Gahan - Imposter (0194399256015) виниловая пластинка - фото 10
Dave; Soulsavers Gahan - Imposter (0194399256015) виниловая пластинка - фото 11
Dave; Soulsavers Gahan - Imposter (0194399256015) виниловая пластинка - фото 12
Dave; Soulsavers Gahan - Imposter (0194399256015) виниловая пластинка - фото 13
Dave; Soulsavers Gahan - Imposter (0194399256015) виниловая пластинка - фото 14
Dave; Soulsavers Gahan - Imposter (0194399256015) виниловая пластинка - фото 15
Dave; Soulsavers Gahan - Imposter (0194399256015) виниловая пластинка - фото 16
Dave; Soulsavers Gahan - Imposter (0194399256015) виниловая пластинка - фото 17
Dave; Soulsavers Gahan - Imposter (0194399256015) виниловая пластинка - фото 18
Dave; Soulsavers Gahan - Imposter (0194399256015) виниловая пластинка - фото 19
Dave; Soulsavers Gahan - Imposter (0194399256015) виниловая пластинка - фото 20
Dave; Soulsavers Gahan - Imposter (0194399256015) виниловая пластинка - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Dave
Альбом (сингл)
Imposter
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Dave; Soulsavers Gahan - Imposter (0194399256015) виниловая пластинка - фото 1
  • Dave; Soulsavers Gahan - Imposter (0194399256015) виниловая пластинка - фото 2
  • Dave; Soulsavers Gahan - Imposter (0194399256015) виниловая пластинка - фото 3
  • Dave; Soulsavers Gahan - Imposter (0194399256015) виниловая пластинка - фото 4
  • Dave; Soulsavers Gahan - Imposter (0194399256015) виниловая пластинка - фото 5
  • Dave; Soulsavers Gahan - Imposter (0194399256015) виниловая пластинка - фото 6
  • Dave; Soulsavers Gahan - Imposter (0194399256015) виниловая пластинка - фото 7
  • Dave; Soulsavers Gahan - Imposter (0194399256015) виниловая пластинка - фото 8
  • Dave; Soulsavers Gahan - Imposter (0194399256015) виниловая пластинка - фото 9
  • Dave; Soulsavers Gahan - Imposter (0194399256015) виниловая пластинка - фото 10
  • Dave; Soulsavers Gahan - Imposter (0194399256015) виниловая пластинка - фото 11
  • Dave; Soulsavers Gahan - Imposter (0194399256015) виниловая пластинка - фото 12
  • Dave; Soulsavers Gahan - Imposter (0194399256015) виниловая пластинка - фото 13
  • Dave; Soulsavers Gahan - Imposter (0194399256015) виниловая пластинка - фото 14
  • Dave; Soulsavers Gahan - Imposter (0194399256015) виниловая пластинка - фото 15
  • Dave; Soulsavers Gahan - Imposter (0194399256015) виниловая пластинка - фото 16
  • Dave; Soulsavers Gahan - Imposter (0194399256015) виниловая пластинка - фото 17
  • Dave; Soulsavers Gahan - Imposter (0194399256015) виниловая пластинка - фото 18
  • Dave; Soulsavers Gahan - Imposter (0194399256015) виниловая пластинка - фото 19
  • Dave; Soulsavers Gahan - Imposter (0194399256015) виниловая пластинка - фото 20
  • Dave; Soulsavers Gahan - Imposter (0194399256015) виниловая пластинка - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 320 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647192
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Dave; Soulsavers Gahan - Imposter (0194399256015) виниловая пластинка
3 320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194399256015]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Dave
Альбом (сингл)
Imposter
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
The Dark End Of The Street, Strange Religion, Lilac Wine, I Held My Baby Last Night, A Man Needs A Maid, Metal Heart, Shut Me Down, Where My Love Lies Asleep, Smile, The Desperate Kingdom Of Love, Not Dark Yet, Always On My Mind
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dave; Soulsavers Gahan - Imposter (0194399256015) виниловая пластинка

Третий альбом сайд-проекта сооснователя Depeche Mode увидит свет на CD и виниле 12 ноября. Мультиплатиновый исполнитель, автор песен и член Зала славы рок-н-ролла Дэйв Гаан выпустит новый альбом 12 ноября. Альбом, записанный сооснователем Depeche Mode вместе с давним музыкальным партнером Soulsavers (Рич Мачин), получит название Imposter и пригласит слушателей в личное путешествие по 12 тщательно отобранным и переосмысленным песням разных жанров и эпох, среди которых нашлось место композициям Нила Янга, Боба Дилана, Пи Джей Харви, Чарли Чаплина, Cat Power, Марка Ланегана и многих других. Альбом увидит свет на CD в конверте digisleeve и на черном виниле с буклетом. Было бы неправильно называть Imposter альбомом кавер-версий. Скорее, Imposter — это история песен, которые Dave Gahan & Soulsavers слушали, изучали, впитывали и давали им новую жизнь. Все песни имеют глубокий смысл для Дэйва, что делает Imposter отражением жизни Дэйва — и пусть эти истории написаны другими, но рассказаны они его собственным голосом. «Когда я слушаю голоса и песни других людей — а главное, то, как они их поют и интерпретируют слова, — я чувствую себя как дома», — признается Дэйв Гаан. — «Я отождествляю себя с ними. Это утешает меня больше, чем что-либо другое. И на этой пластинке нет ни одного исполнителя, который бы меня не тронул». Он добавляет: «Я знаю, что мы сделали что-то особенное, и я надеюсь, что другие люди почувствуют это, и это отправит их в небольшое путешествие — особенно тех, кто любит музыку и любит ее уже много лет». Первой композицией, которую можно услышать с альбома, станет “Metal Heart”. Написанная Шон Маршалл (Cat Power) и впервые выпущенная в 1998 году, переосмысленная версия от Dave & Soulsavers выйдет 8 октября. В отличие от прошлых альбомов Dave Gahan & Soulsavers, которые были трансатлантическим сотрудничеством, где дуэт записывался отдельно друг от друга, запись “Imposter” проходила вживую в составе группы из десяти человек в знаменитой студии звукозаписи Shangri-La в Малибу, Калифорния, в ноябре 2019 года. Это позволило не только сделать совместную работу более интимной, но и дать Дэйву и Soulsavers возможность по-настоящему проникнуться атмосферой и вдохнуть в треки иной дух. В интервью с подкастером и журналистом Крисом Блэком Дэйв отметил: «Это был первый раз, когда мы все были в одном пространстве. Это было в некотором роде удачное время. Пребывать в Shangri-La каждый день — это было просто волшебно. Мы начинали день с кофе, а потом заходили в студию и просто работали». Альбом Imposter, продюсерами которого также выступили Рич Мачин и Дэйв Гаан, станет третьим альбомом группы, после отмеченного критиками релиза 2015 года Angels & Ghosts и их первого диска The Light the Dead See, увидевшего свет в 2012 году. Английский музыкант, певец и автор песен Дейв Гаан наиболее известен как вокалист электронной группы Depeche Mode с момента ее образования в 1980 году. Участник списка «100 величайших певцов» по версии журнала Q, Гаан — подлинная легенда музыки, чья вокальная манера и образ оказали влияние на десятки артистов.

Отзывы о товаре Dave; Soulsavers Gahan - Imposter (0194399256015) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194399256015]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Dave
Альбом (сингл)
Imposter
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
The Dark End Of The Street, Strange Religion, Lilac Wine, I Held My Baby Last Night, A Man Needs A Maid, Metal Heart, Shut Me Down, Where My Love Lies Asleep, Smile, The Desperate Kingdom Of Love, Not Dark Yet, Always On My Mind
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Описание
Третий альбом сайд-проекта сооснователя Depeche Mode увидит свет на CD и виниле 12 ноября. Мультиплатиновый исполнитель, автор песен и член Зала славы рок-н-ролла Дэйв Гаан выпустит новый альбом 12 ноября. Альбом, записанный сооснователем Depeche Mode вместе с давним музыкальным партнером Soulsavers (Рич Мачин), получит название Imposter и пригласит слушателей в личное путешествие по 12 тщательно отобранным и переосмысленным песням разных жанров и эпох, среди которых нашлось место композициям Нила Янга, Боба Дилана, Пи Джей Харви, Чарли Чаплина, Cat Power, Марка Ланегана и многих других. Альбом увидит свет на CD в конверте digisleeve и на черном виниле с буклетом. Было бы неправильно называть Imposter альбомом кавер-версий. Скорее, Imposter — это история песен, которые Dave Gahan & Soulsavers слушали, изучали, впитывали и давали им новую жизнь. Все песни имеют глубокий смысл для Дэйва, что делает Imposter отражением жизни Дэйва — и пусть эти истории написаны другими, но рассказаны они его собственным голосом. «Когда я слушаю голоса и песни других людей — а главное, то, как они их поют и интерпретируют слова, — я чувствую себя как дома», — признается Дэйв Гаан. — «Я отождествляю себя с ними. Это утешает меня больше, чем что-либо другое. И на этой пластинке нет ни одного исполнителя, который бы меня не тронул». Он добавляет: «Я знаю, что мы сделали что-то особенное, и я надеюсь, что другие люди почувствуют это, и это отправит их в небольшое путешествие — особенно тех, кто любит музыку и любит ее уже много лет». Первой композицией, которую можно услышать с альбома, станет “Metal Heart”. Написанная Шон Маршалл (Cat Power) и впервые выпущенная в 1998 году, переосмысленная версия от Dave & Soulsavers выйдет 8 октября. В отличие от прошлых альбомов Dave Gahan & Soulsavers, которые были трансатлантическим сотрудничеством, где дуэт записывался отдельно друг от друга, запись “Imposter” проходила вживую в составе группы из десяти человек в знаменитой студии звукозаписи Shangri-La в Малибу, Калифорния, в ноябре 2019 года. Это позволило не только сделать совместную работу более интимной, но и дать Дэйву и Soulsavers возможность по-настоящему проникнуться атмосферой и вдохнуть в треки иной дух. В интервью с подкастером и журналистом Крисом Блэком Дэйв отметил: «Это был первый раз, когда мы все были в одном пространстве. Это было в некотором роде удачное время. Пребывать в Shangri-La каждый день — это было просто волшебно. Мы начинали день с кофе, а потом заходили в студию и просто работали». Альбом Imposter, продюсерами которого также выступили Рич Мачин и Дэйв Гаан, станет третьим альбомом группы, после отмеченного критиками релиза 2015 года Angels & Ghosts и их первого диска The Light the Dead See, увидевшего свет в 2012 году. Английский музыкант, певец и автор песен Дейв Гаан наиболее известен как вокалист электронной группы Depeche Mode с момента ее образования в 1980 году. Участник списка «100 величайших певцов» по версии журнала Q, Гаан — подлинная легенда музыки, чья вокальная манера и образ оказали влияние на десятки артистов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Dave; Soulsavers Gahan - Imposter (0194399256015) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3320 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...