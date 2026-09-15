Описание товара Dave; Soulsavers Gahan - Imposter (0194399256015) виниловая пластинка

Третий альбом сайд-проекта сооснователя Depeche Mode увидит свет на CD и виниле 12 ноября. Мультиплатиновый исполнитель, автор песен и член Зала славы рок-н-ролла Дэйв Гаан выпустит новый альбом 12 ноября. Альбом, записанный сооснователем Depeche Mode вместе с давним музыкальным партнером Soulsavers (Рич Мачин), получит название Imposter и пригласит слушателей в личное путешествие по 12 тщательно отобранным и переосмысленным песням разных жанров и эпох, среди которых нашлось место композициям Нила Янга, Боба Дилана, Пи Джей Харви, Чарли Чаплина, Cat Power, Марка Ланегана и многих других. Альбом увидит свет на CD в конверте digisleeve и на черном виниле с буклетом. Было бы неправильно называть Imposter альбомом кавер-версий. Скорее, Imposter — это история песен, которые Dave Gahan & Soulsavers слушали, изучали, впитывали и давали им новую жизнь. Все песни имеют глубокий смысл для Дэйва, что делает Imposter отражением жизни Дэйва — и пусть эти истории написаны другими, но рассказаны они его собственным голосом. «Когда я слушаю голоса и песни других людей — а главное, то, как они их поют и интерпретируют слова, — я чувствую себя как дома», — признается Дэйв Гаан. — «Я отождествляю себя с ними. Это утешает меня больше, чем что-либо другое. И на этой пластинке нет ни одного исполнителя, который бы меня не тронул». Он добавляет: «Я знаю, что мы сделали что-то особенное, и я надеюсь, что другие люди почувствуют это, и это отправит их в небольшое путешествие — особенно тех, кто любит музыку и любит ее уже много лет». Первой композицией, которую можно услышать с альбома, станет “Metal Heart”. Написанная Шон Маршалл (Cat Power) и впервые выпущенная в 1998 году, переосмысленная версия от Dave & Soulsavers выйдет 8 октября. В отличие от прошлых альбомов Dave Gahan & Soulsavers, которые были трансатлантическим сотрудничеством, где дуэт записывался отдельно друг от друга, запись “Imposter” проходила вживую в составе группы из десяти человек в знаменитой студии звукозаписи Shangri-La в Малибу, Калифорния, в ноябре 2019 года. Это позволило не только сделать совместную работу более интимной, но и дать Дэйву и Soulsavers возможность по-настоящему проникнуться атмосферой и вдохнуть в треки иной дух. В интервью с подкастером и журналистом Крисом Блэком Дэйв отметил: «Это был первый раз, когда мы все были в одном пространстве. Это было в некотором роде удачное время. Пребывать в Shangri-La каждый день — это было просто волшебно. Мы начинали день с кофе, а потом заходили в студию и просто работали». Альбом Imposter, продюсерами которого также выступили Рич Мачин и Дэйв Гаан, станет третьим альбомом группы, после отмеченного критиками релиза 2015 года Angels & Ghosts и их первого диска The Light the Dead See, увидевшего свет в 2012 году. Английский музыкант, певец и автор песен Дейв Гаан наиболее известен как вокалист электронной группы Depeche Mode с момента ее образования в 1980 году. Участник списка «100 величайших певцов» по версии журнала Q, Гаан — подлинная легенда музыки, чья вокальная манера и образ оказали влияние на десятки артистов.