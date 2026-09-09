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Cohen, Leonard, Various Positions (0889854353117) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Cohen, Leonard, Various Positions (0889854353117) виниловая пластинка

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Виниловая Пластинка Cohen, Leonard Various Positions
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 930 руб. 
Начислим 146 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 154110
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Cohen, Leonard, Various Positions (0889854353117) виниловая пластинка
3 930 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция COHEN, LEONARD
filter_none Товар входит в коллекцию COHEN, LEONARD

Коллекция COHEN, LEONARD


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Cohen, Leonard, Various Positions (0889854353117) виниловая пластинка

Track List

A1Dance Me To The End Of Love
A2Coming Back To You
A3The Law
A4Night Comes On
B1Hallelujah
B2The Captain
B3Hunter's Lullaby
B4Heart With No Companion
B5If It Be Your Will

Отзывы о товаре Cohen, Leonard, Various Positions (0889854353117) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Dance Me To The End Of Love
A2Coming Back To You
A3The Law
A4Night Comes On
B1Hallelujah
B2The Captain
B3Hunter's Lullaby
B4Heart With No Companion
B5If It Be Your Will
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Cohen, Leonard, Various Positions (0889854353117) виниловая пластинка - по цене 3930 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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