Leonard Cohen - Songs From The Road (0886977711213) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Leonard Cohen
Альбом (сингл)
SONGS FROM THE ROAD
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 820 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 103634
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0886977711213]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Leonard Cohen
Альбом (сингл)
SONGS FROM THE ROAD
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Lover, Lover, Lover, Bird on the Wire, Chelsea Hotel, Heart with No Companion, That Don't Make It Junk, Waiting for the Miracle, Avalanche, Suzanne, The Partisan, Famous Blue Raincoat, Hallelujah, Closing Time
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Leonard Cohen - Songs From The Road (0886977711213) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Lover, Lover, Lover
|7:44
|A2
|Bird On The Wire
|6:09
|A3
|Chelsea Hotel
|3:32
|B1
|Heart With No Companion
|5:07
|B2
|That Don't Make It Junk
|4:23
|B3
|Waiting For The Miracle
|8:02
|C1
|Avalanche
|4:17
|C2
|Suzanne
|3:41
|C3
|The Partisan
|5:19
|C4
|Famous Blue Raincoat
|5:24
|D1
|Hallelujah
|7:32
|D2
|Closing Time
|6:07
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0886977711213]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Leonard Cohen
Альбом (сингл)
SONGS FROM THE ROAD
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Lover, Lover, Lover, Bird on the Wire, Chelsea Hotel, Heart with No Companion, That Don't Make It Junk, Waiting for the Miracle, Avalanche, Suzanne, The Partisan, Famous Blue Raincoat, Hallelujah, Closing Time
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Lover, Lover, Lover
|7:44
|A2
|Bird On The Wire
|6:09
|A3
|Chelsea Hotel
|3:32
|B1
|Heart With No Companion
|5:07
|B2
|That Don't Make It Junk
|4:23
|B3
|Waiting For The Miracle
|8:02
|C1
|Avalanche
|4:17
|C2
|Suzanne
|3:41
|C3
|The Partisan
|5:19
|C4
|Famous Blue Raincoat
|5:24
|D1
|Hallelujah
|7:32
|D2
|Closing Time
|6:07
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