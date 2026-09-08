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Leonard Cohen - Songs From The Road (0886977711213) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Leonard Cohen - Songs From The Road (0886977711213) виниловая пластинка

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Leonard Cohen - Songs From The Road (0886977711213) виниловая пластинка - фото 1
Leonard Cohen - Songs From The Road (0886977711213) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Leonard Cohen
Альбом (сингл)
SONGS FROM THE ROAD
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Leonard Cohen - Songs From The Road (0886977711213) виниловая пластинка - фото 1
  • Leonard Cohen - Songs From The Road (0886977711213) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 103634
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Коллекция COHEN, LEONARD
filter_none Товар входит в коллекцию COHEN, LEONARD

Коллекция COHEN, LEONARD


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0886977711213]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Leonard Cohen
Альбом (сингл)
SONGS FROM THE ROAD
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Lover, Lover, Lover, Bird on the Wire, Chelsea Hotel, Heart with No Companion, That Don't Make It Junk, Waiting for the Miracle, Avalanche, Suzanne, The Partisan, Famous Blue Raincoat, Hallelujah, Closing Time
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Leonard Cohen - Songs From The Road (0886977711213) виниловая пластинка

Track List

A1Lover, Lover, Lover7:44
A2Bird On The Wire6:09
A3Chelsea Hotel3:32
B1Heart With No Companion5:07
B2That Don't Make It Junk4:23
B3Waiting For The Miracle8:02
C1Avalanche4:17
C2Suzanne3:41
C3The Partisan5:19
C4Famous Blue Raincoat5:24
D1Hallelujah7:32
D2Closing Time6:07

Отзывы о товаре Leonard Cohen - Songs From The Road (0886977711213) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0886977711213]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Leonard Cohen
Альбом (сингл)
SONGS FROM THE ROAD
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Lover, Lover, Lover, Bird on the Wire, Chelsea Hotel, Heart with No Companion, That Don't Make It Junk, Waiting for the Miracle, Avalanche, Suzanne, The Partisan, Famous Blue Raincoat, Hallelujah, Closing Time
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Lover, Lover, Lover7:44
A2Bird On The Wire6:09
A3Chelsea Hotel3:32
B1Heart With No Companion5:07
B2That Don't Make It Junk4:23
B3Waiting For The Miracle8:02
C1Avalanche4:17
C2Suzanne3:41
C3The Partisan5:19
C4Famous Blue Raincoat5:24
D1Hallelujah7:32
D2Closing Time6:07
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Отзывы


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