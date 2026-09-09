Eurythmics, We Too Are One (0190758116716) виниловая пластинка
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В наличииЦена 3 450 руб.863 руб. в СплитEurythmics, We Too Are One (0190758116716) виниловая пластинка
Характеристики
Описание товара Eurythmics, We Too Are One (0190758116716) виниловая пластинка
"We Too Are One" - ремастированное переиздание седьмого студийного альбома британского дуэта Eurythmics. Он был выпущен в 1989 году, перед тем как коллектив прекратил своё существование на долгие 10 лет. Альбом моментально достиг вершины британских чартов и был продан общим тиражом более миллиона экземпляров. Британский синти-поп дуэт Eurythmics образовался в 1980 году и состоял из вокалистки Энни Леннокс и музыканта Дэйва Стюарта. Успех пришел с выходом второй пластинки "Sweet Dreams (Are Made of This)", одноименная композиция быстро стала хитом. Также стоит отметить другие популярные песни: "Who's That Girl?", "Here Comes the Rain Again" и "Right By Your Side". Многие альбомы коллектива получали мультиплатиновые статусы, всего же тираж пластинок превысил 75 миллионов копий.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: New Wave
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: New Wave
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