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Eurythmics, We Too Are One (0190758116716) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Eurythmics, We Too Are One (0190758116716) виниловая пластинка

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Eurythmics, We Too Are One (0190758116716) виниловая пластинка - фото 1
Eurythmics, We Too Are One (0190758116716) виниловая пластинка - фото 2
Eurythmics, We Too Are One (0190758116716) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
EURYTHMICS
Альбом (сингл)
WE TOO ARE ONE
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Eurythmics, We Too Are One (0190758116716) виниловая пластинка - фото 1
  • Eurythmics, We Too Are One (0190758116716) виниловая пластинка - фото 2
  • Eurythmics, We Too Are One (0190758116716) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 450 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 192039
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Eurythmics, We Too Are One (0190758116716) виниловая пластинка
3 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция EURYTHMICS
filter_none Товар входит в коллекцию EURYTHMICS

Коллекция EURYTHMICS


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758116716]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
EURYTHMICS
Альбом (сингл)
WE TOO ARE ONE
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
We Two Are One, The King & Queen Of America, (My My) Baby's Gonna Cry, Don't Ask Me Why, Angel, Revival, You Hurt Me (And I Hate You), Sylvia, How Long?, When The Day Goes Down
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Eurythmics, We Too Are One (0190758116716) виниловая пластинка

"We Too Are One" - ремастированное переиздание седьмого студийного альбома британского дуэта Eurythmics. Он был выпущен в 1989 году, перед тем как коллектив прекратил своё существование на долгие 10 лет. Альбом моментально достиг вершины британских чартов и был продан общим тиражом более миллиона экземпляров. Британский синти-поп дуэт Eurythmics образовался в 1980 году и состоял из вокалистки Энни Леннокс и музыканта Дэйва Стюарта. Успех пришел с выходом второй пластинки "Sweet Dreams (Are Made of This)", одноименная композиция быстро стала хитом. Также стоит отметить другие популярные песни: "Who's That Girl?", "Here Comes the Rain Again" и "Right By Your Side". Многие альбомы коллектива получали мультиплатиновые статусы, всего же тираж пластинок превысил 75 миллионов копий.



Теги товара: New Wave

Отзывы о товаре Eurythmics, We Too Are One (0190758116716) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758116716]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
EURYTHMICS
Альбом (сингл)
WE TOO ARE ONE
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
We Two Are One, The King & Queen Of America, (My My) Baby's Gonna Cry, Don't Ask Me Why, Angel, Revival, You Hurt Me (And I Hate You), Sylvia, How Long?, When The Day Goes Down
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
"We Too Are One" - ремастированное переиздание седьмого студийного альбома британского дуэта Eurythmics. Он был выпущен в 1989 году, перед тем как коллектив прекратил своё существование на долгие 10 лет. Альбом моментально достиг вершины британских чартов и был продан общим тиражом более миллиона экземпляров. Британский синти-поп дуэт Eurythmics образовался в 1980 году и состоял из вокалистки Энни Леннокс и музыканта Дэйва Стюарта. Успех пришел с выходом второй пластинки "Sweet Dreams (Are Made of This)", одноименная композиция быстро стала хитом. Также стоит отметить другие популярные песни: "Who's That Girl?", "Here Comes the Rain Again" и "Right By Your Side". Многие альбомы коллектива получали мультиплатиновые статусы, всего же тираж пластинок превысил 75 миллионов копий.


Теги товара: New Wave
Самовывоз
Доставка
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Купить Eurythmics, We Too Are One (0190758116716) виниловая пластинка - по цене 3450 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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