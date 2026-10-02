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Eurythmics, Savage (0190758116310) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Eurythmics, Savage (0190758116310) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Eurythmics, Savage
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 400 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 184872
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Eurythmics, Savage (0190758116310) виниловая пластинка
3 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция EURYTHMICS
filter_none Товар входит в коллекцию EURYTHMICS

Коллекция EURYTHMICS


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Eurythmics, Savage (0190758116310) виниловая пластинка

Track List

A1Beethoven (I Love To Listen To)4:48
A2I've Got A Lover (Back In Japan)4:25
A3Do You Want To Break Up?3:38
A4You Have Placed A Chill In My Heart3:50
A5Shame4:23
A6Savage4:10
B1I Need A Man4:21
B2Put The Blame On Me3:44
B3Heaven3:28
B4Wide Eyed Girl3:29
B5I Need You3:22
B6Brand New Day3:42

Отзывы о товаре Eurythmics, Savage (0190758116310) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Beethoven (I Love To Listen To)4:48
A2I've Got A Lover (Back In Japan)4:25
A3Do You Want To Break Up?3:38
A4You Have Placed A Chill In My Heart3:50
A5Shame4:23
A6Savage4:10
B1I Need A Man4:21
B2Put The Blame On Me3:44
B3Heaven3:28
B4Wide Eyed Girl3:29
B5I Need You3:22
B6Brand New Day3:42
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Eurythmics, Savage (0190758116310) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3400 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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