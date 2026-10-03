Miles Davis - Bitches Brew (0888751119017) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
BITCHES BREW
Жанр
Fusion
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб.
В наличии
Код товара: 98709
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3 390 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751119017]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
BITCHES BREW
Жанр
Fusion
Трек-лист
Pharaoh's Dance, Bitches Brew, Spanish Key, John McLaughlin, Miles Runs The Voodoo Down, Sanctuary, Feio
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Miles Davis - Bitches Brew (0888751119017) виниловая пластинка
Track List
|A
|Pharaoh's Dance
|20:03
|B
|Bitches Brew
|27:00
|C1
|Spanish Key
|17:32
|C2
|John McLaughlin
|4:22
|D1
|Miles Runs The Voodoo Down
|14:01
|D2
|Sanctuary
|10:56
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751119017]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
BITCHES BREW
Жанр
Fusion
Трек-лист
Pharaoh's Dance, Bitches Brew, Spanish Key, John McLaughlin, Miles Runs The Voodoo Down, Sanctuary, Feio
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A
|Pharaoh's Dance
|20:03
|B
|Bitches Brew
|27:00
|C1
|Spanish Key
|17:32
|C2
|John McLaughlin
|4:22
|D1
|Miles Runs The Voodoo Down
|14:01
|D2
|Sanctuary
|10:56
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Miles Davis - Bitches Brew (0888751119017) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3390 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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