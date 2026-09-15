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Boney M. - The Magic Of Boney M. (coloured) (0194399344316) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Boney M. - The Magic Of Boney M. (coloured) (0194399344316) виниловая пластинка

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Boney M. - The Magic Of Boney M. (coloured) (0194399344316) виниловая пластинка - фото 1
Boney M. - The Magic Of Boney M. (coloured) (0194399344316) виниловая пластинка - фото 2
Boney M. - The Magic Of Boney M. (coloured) (0194399344316) виниловая пластинка - фото 3
Boney M. - The Magic Of Boney M. (coloured) (0194399344316) виниловая пластинка - фото 4
Boney M. - The Magic Of Boney M. (coloured) (0194399344316) виниловая пластинка - фото 5
Boney M. - The Magic Of Boney M. (coloured) (0194399344316) виниловая пластинка - фото 6
Boney M. - The Magic Of Boney M. (coloured) (0194399344316) виниловая пластинка - фото 7
Boney M. - The Magic Of Boney M. (coloured) (0194399344316) виниловая пластинка - фото 8
Boney M. - The Magic Of Boney M. (coloured) (0194399344316) виниловая пластинка - фото 9
Boney M. - The Magic Of Boney M. (coloured) (0194399344316) виниловая пластинка - фото 10
Boney M. - The Magic Of Boney M. (coloured) (0194399344316) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Boney M
Альбом (сингл)
The Magic Of Boney M.
Жанр
Диско
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
синий, розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Boney M. - The Magic Of Boney M. (coloured) (0194399344316) виниловая пластинка - фото 1
  • Boney M. - The Magic Of Boney M. (coloured) (0194399344316) виниловая пластинка - фото 2
  • Boney M. - The Magic Of Boney M. (coloured) (0194399344316) виниловая пластинка - фото 3
  • Boney M. - The Magic Of Boney M. (coloured) (0194399344316) виниловая пластинка - фото 4
  • Boney M. - The Magic Of Boney M. (coloured) (0194399344316) виниловая пластинка - фото 5
  • Boney M. - The Magic Of Boney M. (coloured) (0194399344316) виниловая пластинка - фото 6
  • Boney M. - The Magic Of Boney M. (coloured) (0194399344316) виниловая пластинка - фото 7
  • Boney M. - The Magic Of Boney M. (coloured) (0194399344316) виниловая пластинка - фото 8
  • Boney M. - The Magic Of Boney M. (coloured) (0194399344316) виниловая пластинка - фото 9
  • Boney M. - The Magic Of Boney M. (coloured) (0194399344316) виниловая пластинка - фото 10
  • Boney M. - The Magic Of Boney M. (coloured) (0194399344316) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624313
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Boney M. - The Magic Of Boney M. (coloured) (0194399344316) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194399344316]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Boney M
Альбом (сингл)
The Magic Of Boney M.
Жанр
Диско
Трек-лист
Daddy Cool, Sunny, Rivers of Babylon, El Lute, No Woman No Cry, Hooray! Hooray! It's a Holi-Holiday, Rasputin, Painter Man, Belfast, Brown Girl in the Ring, Kalimba De Luna, Happy Song, Still I'm Sad, Mary's Boy Child / Oh My Lord, Baby Do You Wanna Bump, Felicidad (Margherita), Gotta Go Home, Ma Baker, Sunny (Mousse T. Radio Mix), Rasputin (Majestic x Boney M.), Daddy Cool (LIZOT x Boney M.), Rios de Babylonia
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий, розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х1
Вес, г.
200

Описание товара Boney M. - The Magic Of Boney M. (coloured) (0194399344316) виниловая пластинка

Новая версия золотой коллекции хитов увидит свет в двух премиум-форматах — на CD в конверте Digipack с 6-страничным буклетом и стикером и на двух разноцветных пластинках розового и голубого цвета в конверте gatefold. Немецкая группа Boney M., без всяких преувеличений, может быть названа супергруппой эры диско. Начиная с 1970-х, группа Boney M неизменно поражала меломанов своим свежим подходом к поп-музыке и нетривиальным саундом, который сочетал в себе карибские ритмы, горячие диско-биты и экстравагантный вокал. С 1975 по 1988 год квартет выпустил 38 хитов, попавших в Топ-10 Германии, 15 из которых впоследствии оказывались на первой строчке немецких чартов. Помимо успеха в Германии группа прославилась и по всему миру: за все время коллектив продал свыше 50 млн синглов и 60 млн альбомов, что делает их самым успешным немецким коллективом 1970-х и 1980-х. Всего же Boney M. получили свыше 800 серебряных, золотых и платиновых сертификаций и не раз становились лауреатами самых престижных наград.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Boney M. - The Magic Of Boney M. (coloured) (0194399344316) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194399344316]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Boney M
Альбом (сингл)
The Magic Of Boney M.
Жанр
Диско
Трек-лист
Daddy Cool, Sunny, Rivers of Babylon, El Lute, No Woman No Cry, Hooray! Hooray! It's a Holi-Holiday, Rasputin, Painter Man, Belfast, Brown Girl in the Ring, Kalimba De Luna, Happy Song, Still I'm Sad, Mary's Boy Child / Oh My Lord, Baby Do You Wanna Bump, Felicidad (Margherita), Gotta Go Home, Ma Baker, Sunny (Mousse T. Radio Mix), Rasputin (Majestic x Boney M.), Daddy Cool (LIZOT x Boney M.), Rios de Babylonia
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий, розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Япония
Описание
Новая версия золотой коллекции хитов увидит свет в двух премиум-форматах — на CD в конверте Digipack с 6-страничным буклетом и стикером и на двух разноцветных пластинках розового и голубого цвета в конверте gatefold. Немецкая группа Boney M., без всяких преувеличений, может быть названа супергруппой эры диско. Начиная с 1970-х, группа Boney M неизменно поражала меломанов своим свежим подходом к поп-музыке и нетривиальным саундом, который сочетал в себе карибские ритмы, горячие диско-биты и экстравагантный вокал. С 1975 по 1988 год квартет выпустил 38 хитов, попавших в Топ-10 Германии, 15 из которых впоследствии оказывались на первой строчке немецких чартов. Помимо успеха в Германии группа прославилась и по всему миру: за все время коллектив продал свыше 50 млн синглов и 60 млн альбомов, что делает их самым успешным немецким коллективом 1970-х и 1980-х. Всего же Boney M. получили свыше 800 серебряных, золотых и платиновых сертификаций и не раз становились лауреатами самых престижных наград.


Теги товара: Цветной винил
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Отзывы


Boney M. - The Magic Of Boney M. (coloured) (0194399344316) виниловая пластинка - стоимость товара 4500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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