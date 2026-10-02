Depeche Mode - Music For The Masses (Lp Gatefold) (0889853367313) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Depeche Mode
Альбом (сингл)
MUSIC FOR THE MASSES
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 560 руб.
В наличии
Код товара: 138160
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Загружаем...
4 560 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853367313]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Depeche Mode
Альбом (сингл)
MUSIC FOR THE MASSES
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Never Let Me Down Again, The Things You Said, Strangelove, Sacred, Little 15, Behind The Wheel, I Want You Now, To Have And To Hold, Nothing, Pimpf
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Legacy Vinyl
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Depeche Mode - Music For The Masses (Lp Gatefold) (0889853367313) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Never Let Me Down Again
|4:47
|A2
|The Things You Said
|4:00
|A3
|Strangelove
|4:56
|A4
|Sacred
|4:45
|A5
|Little 15
|4:14
|B1
|Behind The Wheel
|5:19
|B2
|I Want You Now
|3:56
|B3
|To Have And To Hold
|2:40
|B4
|Nothing
|4:13
|B5
|Pimpf
|4:57
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Depeche Mode, New Wave
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853367313]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Depeche Mode
Альбом (сингл)
MUSIC FOR THE MASSES
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Never Let Me Down Again, The Things You Said, Strangelove, Sacred, Little 15, Behind The Wheel, I Want You Now, To Have And To Hold, Nothing, Pimpf
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Legacy Vinyl
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Never Let Me Down Again
|4:47
|A2
|The Things You Said
|4:00
|A3
|Strangelove
|4:56
|A4
|Sacred
|4:45
|A5
|Little 15
|4:14
|B1
|Behind The Wheel
|5:19
|B2
|I Want You Now
|3:56
|B3
|To Have And To Hold
|2:40
|B4
|Nothing
|4:13
|B5
|Pimpf
|4:57
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Depeche Mode, New Wave
Depeche Mode - Music For The Masses (Lp Gatefold) (0889853367313) виниловая пластинка – стоимость товара 4560 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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