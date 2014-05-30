Led Zeppelin - Led Zeppelin II (2014 Reissue) (Deluxe Edition) (0081227964382) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
30.05.2014
Исполнитель
Led Zeppelin
Альбом (сингл)
LED ZEPPELIN II
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
deluxe
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 580 руб.
В наличии
Код товара: 165761
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5 580 руб.
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227964382]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
30.05.2014
Исполнитель
Led Zeppelin
Альбом (сингл)
LED ZEPPELIN II
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
deluxe
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Tri-fold
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Led Zeppelin - Led Zeppelin II (2014 Reissue) (Deluxe Edition) (0081227964382) виниловая пластинка
Track List
Original Album
|A1
|Whole Lotta Love
|5:34
|A2
|What Is And What Should Never Be
|4:44
|A3
|The Lemon Song
|6:19
|A4
|Thank You
|4:47
|B1
|Heartbreaker
|4:14
|B2
|Living Loving Maid (She's Just A Woman)
|2:39
|B3
|Ramble On
|4:23
|B4
|Moby Dick
|4:21
|B5
|Bring It On Home
|4:20
Companion Audio
|C1
|Whole Lotta Love (Rough Mix With Vocal)
|5:38
|C2
|What Is And What Should Never Be (Rough Mix With Vocal)
|4:33
|C3
|Thank You (Backing Track)
|4:21
|C4
|Moby Dick (Backing Track)
|1:37
|D1
|Heartbreaker (Rough Mix With Vocal)
|4:25
|D2
|Living Loving Maid (She's Just A Woman) (Backing Track)
|3:08
|D3
|Ramble On (Rough Mix With Vocal)
|4:43
|D4
|La La (Intro/Outro Rough Mix)
|4:07
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Led Zeppelin, Progressive Rock
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227964382]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
30.05.2014
Исполнитель
Led Zeppelin
Альбом (сингл)
LED ZEPPELIN II
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
deluxe
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Tri-fold
Track List
Original Album
|A1
|Whole Lotta Love
|5:34
|A2
|What Is And What Should Never Be
|4:44
|A3
|The Lemon Song
|6:19
|A4
|Thank You
|4:47
|B1
|Heartbreaker
|4:14
|B2
|Living Loving Maid (She's Just A Woman)
|2:39
|B3
|Ramble On
|4:23
|B4
|Moby Dick
|4:21
|B5
|Bring It On Home
|4:20
Companion Audio
|C1
|Whole Lotta Love (Rough Mix With Vocal)
|5:38
|C2
|What Is And What Should Never Be (Rough Mix With Vocal)
|4:33
|C3
|Thank You (Backing Track)
|4:21
|C4
|Moby Dick (Backing Track)
|1:37
|D1
|Heartbreaker (Rough Mix With Vocal)
|4:25
|D2
|Living Loving Maid (She's Just A Woman) (Backing Track)
|3:08
|D3
|Ramble On (Rough Mix With Vocal)
|4:43
|D4
|La La (Intro/Outro Rough Mix)
|4:07
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Led Zeppelin, Progressive Rock
Купить Led Zeppelin - Led Zeppelin II (2014 Reissue) (Deluxe Edition) (0081227964382) виниловая пластинка - по цене 5580 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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