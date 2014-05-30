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Led Zeppelin - Led Zeppelin II (2014 Reissue) (Deluxe Edition) (0081227964382) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Led Zeppelin - Led Zeppelin II (2014 Reissue) (Deluxe Edition) (0081227964382) виниловая пластинка

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Led Zeppelin - Led Zeppelin II (2014 Reissue) (Deluxe Edition) (0081227964382) виниловая пластинка - фото 1
Led Zeppelin - Led Zeppelin II (2014 Reissue) (Deluxe Edition) (0081227964382) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
30.05.2014
Исполнитель
Led Zeppelin
Альбом (сингл)
LED ZEPPELIN II
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
deluxe
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Led Zeppelin - Led Zeppelin II (2014 Reissue) (Deluxe Edition) (0081227964382) виниловая пластинка - фото 1
  • Led Zeppelin - Led Zeppelin II (2014 Reissue) (Deluxe Edition) (0081227964382) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 580 руб. 
Начислим 196 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 165761
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Led Zeppelin - Led Zeppelin II (2014 Reissue) (Deluxe Edition) (0081227964382) виниловая пластинка
5 580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция LED ZEPPELIN
filter_none Товар входит в коллекцию LED ZEPPELIN

Коллекция LED ZEPPELIN


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227964382]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
30.05.2014
Исполнитель
Led Zeppelin
Альбом (сингл)
LED ZEPPELIN II
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
deluxe
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Tri-fold
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Led Zeppelin - Led Zeppelin II (2014 Reissue) (Deluxe Edition) (0081227964382) виниловая пластинка

Track List

Original Album

A1Whole Lotta Love5:34
A2What Is And What Should Never Be4:44
A3The Lemon Song6:19
A4Thank You4:47
B1Heartbreaker4:14
B2Living Loving Maid (She's Just A Woman)2:39
B3Ramble On4:23
B4Moby Dick4:21
B5Bring It On Home4:20

Companion Audio

C1Whole Lotta Love (Rough Mix With Vocal)5:38
C2What Is And What Should Never Be (Rough Mix With Vocal)4:33
C3Thank You (Backing Track)4:21
C4Moby Dick (Backing Track)1:37
D1Heartbreaker (Rough Mix With Vocal)4:25
D2Living Loving Maid (She's Just A Woman) (Backing Track)3:08
D3Ramble On (Rough Mix With Vocal)4:43
D4La La (Intro/Outro Rough Mix)4:07



Теги товара: Led Zeppelin, Progressive Rock

Отзывы о товаре Led Zeppelin - Led Zeppelin II (2014 Reissue) (Deluxe Edition) (0081227964382) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227964382]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
30.05.2014
Исполнитель
Led Zeppelin
Альбом (сингл)
LED ZEPPELIN II
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
deluxe
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Tri-fold
Описание

Track List

Original Album

A1Whole Lotta Love5:34
A2What Is And What Should Never Be4:44
A3The Lemon Song6:19
A4Thank You4:47
B1Heartbreaker4:14
B2Living Loving Maid (She's Just A Woman)2:39
B3Ramble On4:23
B4Moby Dick4:21
B5Bring It On Home4:20

Companion Audio

C1Whole Lotta Love (Rough Mix With Vocal)5:38
C2What Is And What Should Never Be (Rough Mix With Vocal)4:33
C3Thank You (Backing Track)4:21
C4Moby Dick (Backing Track)1:37
D1Heartbreaker (Rough Mix With Vocal)4:25
D2Living Loving Maid (She's Just A Woman) (Backing Track)3:08
D3Ramble On (Rough Mix With Vocal)4:43
D4La La (Intro/Outro Rough Mix)4:07


Теги товара: Led Zeppelin, Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Led Zeppelin - Led Zeppelin II (2014 Reissue) (Deluxe Edition) (0081227964382) виниловая пластинка - по цене 5580 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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