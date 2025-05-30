Led Zeppelin - Led Zeppelin II (0081227966409) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Led Zeppelin
Альбом (сингл)
LED ZEPPELIN II
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб.
В наличии
Код товара: 99092
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3 390 руб.
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227966409]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Led Zeppelin
Альбом (сингл)
LED ZEPPELIN II
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Whole Lotta Love, What Is And What Should Never Be, The Lemon Song, Thank You, Heartbreaker, Living Loving Maid (She's Just A Woman), Ramble On, Moby Dick, Bring It On Home
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Led Zeppelin - Led Zeppelin II (0081227966409) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Whole Lotta Love
|5:34
|A2
|What Is And What Should Never Be
|4:44
|A3
|The Lemon Song
|6:19
|A4
|Thank You
|4:47
|B1
|Heartbreaker
|4:14
|B2
|Living Loving Maid (She's Just A Woman)
|2:39
|B3
|Ramble On
|4:23
|B4
|Moby Dick
|4:21
|B5
|Bring It On Home
|4:20
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Led Zeppelin
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227966409]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Led Zeppelin
Альбом (сингл)
LED ZEPPELIN II
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Whole Lotta Love, What Is And What Should Never Be, The Lemon Song, Thank You, Heartbreaker, Living Loving Maid (She's Just A Woman), Ramble On, Moby Dick, Bring It On Home
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Whole Lotta Love
|5:34
|A2
|What Is And What Should Never Be
|4:44
|A3
|The Lemon Song
|6:19
|A4
|Thank You
|4:47
|B1
|Heartbreaker
|4:14
|B2
|Living Loving Maid (She's Just A Woman)
|2:39
|B3
|Ramble On
|4:23
|B4
|Moby Dick
|4:21
|B5
|Bring It On Home
|4:20
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Led Zeppelin
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка надежная, винил чистый, ровный. все хорошо!
Достоинства:
Отличное переиздание на 180 гр. виниле . Ремастеринг выполнен самим Джимми Пейджем . В альбом входят такие хиты , как Whole Lotta Love и Ramble On . Альбом разворотный , звук качественный .
Недостатки:
Не существенные .
Комментарий:
Этот альбом входит в число самых значимых в истории рок музыки . Он наиболее «тяжёлый» в дискографии Led Zeppelin .
Обязателен для любой коллекции . Цена в Котофото выше всяких похвал .
Достоинства:
Хорошее современное переиздание. Всё на уровне.
Звук тоже очень даже ничего.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Отличная пластинка за свои деньги!
Достоинства:
Led Zeppelin II — второй студийный альбом английской рок- группы Led Zeppelin , выпущенный 22 октября 1969 года . Он был назван самым тяжелым альбомом группы . Шесть из девяти песен были написаны группой . Несколько песен появились в результате импровизации во время предшествующего тура . Led Zeppelin II стал первым альбомом группы, занявшим первое место в США . Обложка оригинальная . Звук хороший .
Недостатки:
Нет .
Комментарий:
Led Zeppelin II был включен в книгу «1001 альбом, который вы должны услышать, прежде чем умереть» . Этим все сказано .
Достоинства:
Отличное переиздание на 180 гр. тяжелом виниле . Полностью сохранено разворотное оформление . На обложке фотомонтаж на основе старой фотографии асов истребителей , а их лица были заменены в том числе и на участников Led Zeppelin . По качеству записи и звучанию никаких замечаний не обнаружил .
Недостатки:
Многие считают этот альбом группы наиболее «тяжёлым» . Но это может быть и плюсом . Как посмотреть .
Комментарий:
Второй студийный альбом Led Zeppelin был ремастирован Джимми Пейджем . Он же являлся продьюсером этого альбома первоначально . Здесь представлены такие хиты группы , как Whole Lotta Love и Ramble On .
Одна из моих любимых пластинок . Обязательная позиция в коллекции винилов .
Достоинства:
Переиздание на 180-граммовом виниле второго студийного альбома Led Zeppelin II в разворотном конверте (Gatefold). Все треки были ремастированы самим Jimmy Page, что позволило значительно повысить качество звучания. Пресс на безупречной германской Optimal Media в Гамбурге.
Недостатки:
- слово не подходящее для мелкой претензии к некоторому искажению цветов полиграфии. Но картон хороший, внутренний конверт с антистатической вставкой, а вот контрастность фото на лицевой стороне была повыше и желтизны "выцветания" было меньше...
Комментарий:
Led Zeppelin II — второй студийный альбом британской рок-группы, выпущенный 22 октября 1969 года на лейбле Atlantic Records. Запись пластинки проходила в нескольких студиях, расположенных в Великобритании и Северной Америке, с января по август 1969 года. Продюсером альбома выступил Джимми Пейдж, который уже руководил в этом амплуа на дебютном диске группы. Музыканты сотрудничали со звукоинженером Эдди Крамером, который внёс большой вклад в уникальное звучание лонгплея. Led Zeppelin II демонстрирует эволюцию музыкального стиля группы — на центральное место выходит гитарный звук, основанный на риффах. Многие критики считают этот альбом наиболее «тяжёлым» в дискографии Led Zeppelin.
Led Zeppelin II имел хорошие продажи и стал первым альбомом группы, который занял верхние строчки чартов Великобритании и США. В 1970 году арт-директор пластинки — Дэвид Джунипер был номинирован на премию «Грэмми» в категории «Лучшее оформление альбома». К 15 ноября 1999 года продажи альбома составили свыше 12 миллионов экземпляров. В коммерческом плане Led Zeppelin II стал первым альбомом группы, который добрался до первого места хит-парада № 1 в США, дважды сместив с вершины пластинку Abbey Road группы The Beatles альбом Led Zeppelin был № 1 американского чарта в течение семи недель. К апрелю 1970 в Америке было продано 3 миллиона дисков. На родине музыкантов альбом поднялся на первое место в феврале 1970 года и пробыл в черте UK Albums Chart 138 недель кряду.
Достоинства:
Качество изготовления, цена, всё на высоте. Тем более, скидки по акции. Постоянно беру пластинки именно на КотоФото.
Недостатки:
Таковых нет.
Комментарий:
В коллекцию любителям классического рока данная пластинка обязательна, как и все первые (скажем, шесть) альбомы Led Zeppelin. Если кому-то важно наличие именно винила, берите, не пожалеете. Если пластинка есть в наличии на КотоФото, думаю, по цене мало кто сможет побить.
Достоинства:
Открывая, прекрасно оформленный альбом, можно увидеть: трек - лист, первоначальный год выпуска, что пластинка в стерео звуке, европейского издания, и лейбл атлантик. Качественная запись и низкая цена, привлекают к приобретению этой пластинки, в магазине котофото.
Недостатки:
Не обнаружил,
Комментарий:
Прослушивание начинаем с нетленного хита whole lotta love. Пронзительный вокал роберта планта и виртуозные пассажи джимми пейджа, не оставляют шансов быть равнодушным. Всем советую приобрести этот товар.
Достоинства:
цена
Достоинства:
Качество пластинки превосходное, полиграфия не хуже чем была на пластинке первого релиза. Слушал что в прошлом веке, что и сейчас через ламповый усилитель. Улётно! Тридцать лет назад, если бы мне сказали, что куплю новую пластинку Led Zeppelin, ни за что бы не поверил!
Недостатки:
Жаль что пластинка в сложенном состоянии закрыта плёнкой, пришлось разрезать по торцу, чтобы вынуть диск, а разворот посмотреть уже не могу, упаковку жалко резать. Хотя, наверно, это не недостаток.
Комментарий:
Хотелось бы ещё увидеть и купить пластинки групп Creedence Clearwater Revival, The Beatles, Rolling Stones и других групп периода 60-70 х годов.
Led Zeppelin - Led Zeppelin II (0081227966409) виниловая пластинка - стоимость товара 3390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Led Zeppelin - Led Zeppelin II (0081227966409) виниловая пластинка
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка надежная, винил чистый, ровный. все хорошо!
Достоинства:
Отличное переиздание на 180 гр. виниле . Ремастеринг выполнен самим Джимми Пейджем . В альбом входят такие хиты , как Whole Lotta Love и Ramble On . Альбом разворотный , звук качественный .
Недостатки:
Не существенные .
Комментарий:
Этот альбом входит в число самых значимых в истории рок музыки . Он наиболее «тяжёлый» в дискографии Led Zeppelin .
Обязателен для любой коллекции . Цена в Котофото выше всяких похвал .
Достоинства:
Хорошее современное переиздание. Всё на уровне.
Звук тоже очень даже ничего.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Отличная пластинка за свои деньги!
Достоинства:
Led Zeppelin II — второй студийный альбом английской рок- группы Led Zeppelin , выпущенный 22 октября 1969 года . Он был назван самым тяжелым альбомом группы . Шесть из девяти песен были написаны группой . Несколько песен появились в результате импровизации во время предшествующего тура . Led Zeppelin II стал первым альбомом группы, занявшим первое место в США . Обложка оригинальная . Звук хороший .
Недостатки:
Нет .
Комментарий:
Led Zeppelin II был включен в книгу «1001 альбом, который вы должны услышать, прежде чем умереть» . Этим все сказано .
Достоинства:
Отличное переиздание на 180 гр. тяжелом виниле . Полностью сохранено разворотное оформление . На обложке фотомонтаж на основе старой фотографии асов истребителей , а их лица были заменены в том числе и на участников Led Zeppelin . По качеству записи и звучанию никаких замечаний не обнаружил .
Недостатки:
Многие считают этот альбом группы наиболее «тяжёлым» . Но это может быть и плюсом . Как посмотреть .
Комментарий:
Второй студийный альбом Led Zeppelin был ремастирован Джимми Пейджем . Он же являлся продьюсером этого альбома первоначально . Здесь представлены такие хиты группы , как Whole Lotta Love и Ramble On .
Одна из моих любимых пластинок . Обязательная позиция в коллекции винилов .
Достоинства:
Переиздание на 180-граммовом виниле второго студийного альбома Led Zeppelin II в разворотном конверте (Gatefold). Все треки были ремастированы самим Jimmy Page, что позволило значительно повысить качество звучания. Пресс на безупречной германской Optimal Media в Гамбурге.
Недостатки:
- слово не подходящее для мелкой претензии к некоторому искажению цветов полиграфии. Но картон хороший, внутренний конверт с антистатической вставкой, а вот контрастность фото на лицевой стороне была повыше и желтизны "выцветания" было меньше...
Комментарий:
Led Zeppelin II — второй студийный альбом британской рок-группы, выпущенный 22 октября 1969 года на лейбле Atlantic Records. Запись пластинки проходила в нескольких студиях, расположенных в Великобритании и Северной Америке, с января по август 1969 года. Продюсером альбома выступил Джимми Пейдж, который уже руководил в этом амплуа на дебютном диске группы. Музыканты сотрудничали со звукоинженером Эдди Крамером, который внёс большой вклад в уникальное звучание лонгплея. Led Zeppelin II демонстрирует эволюцию музыкального стиля группы — на центральное место выходит гитарный звук, основанный на риффах. Многие критики считают этот альбом наиболее «тяжёлым» в дискографии Led Zeppelin.
Led Zeppelin II имел хорошие продажи и стал первым альбомом группы, который занял верхние строчки чартов Великобритании и США. В 1970 году арт-директор пластинки — Дэвид Джунипер был номинирован на премию «Грэмми» в категории «Лучшее оформление альбома». К 15 ноября 1999 года продажи альбома составили свыше 12 миллионов экземпляров. В коммерческом плане Led Zeppelin II стал первым альбомом группы, который добрался до первого места хит-парада № 1 в США, дважды сместив с вершины пластинку Abbey Road группы The Beatles альбом Led Zeppelin был № 1 американского чарта в течение семи недель. К апрелю 1970 в Америке было продано 3 миллиона дисков. На родине музыкантов альбом поднялся на первое место в феврале 1970 года и пробыл в черте UK Albums Chart 138 недель кряду.
Достоинства:
Качество изготовления, цена, всё на высоте. Тем более, скидки по акции. Постоянно беру пластинки именно на КотоФото.
Недостатки:
Таковых нет.
Комментарий:
В коллекцию любителям классического рока данная пластинка обязательна, как и все первые (скажем, шесть) альбомы Led Zeppelin. Если кому-то важно наличие именно винила, берите, не пожалеете. Если пластинка есть в наличии на КотоФото, думаю, по цене мало кто сможет побить.
Достоинства:
Открывая, прекрасно оформленный альбом, можно увидеть: трек - лист, первоначальный год выпуска, что пластинка в стерео звуке, европейского издания, и лейбл атлантик. Качественная запись и низкая цена, привлекают к приобретению этой пластинки, в магазине котофото.
Недостатки:
Не обнаружил,
Комментарий:
Прослушивание начинаем с нетленного хита whole lotta love. Пронзительный вокал роберта планта и виртуозные пассажи джимми пейджа, не оставляют шансов быть равнодушным. Всем советую приобрести этот товар.
Достоинства:
цена
Достоинства:
Качество пластинки превосходное, полиграфия не хуже чем была на пластинке первого релиза. Слушал что в прошлом веке, что и сейчас через ламповый усилитель. Улётно! Тридцать лет назад, если бы мне сказали, что куплю новую пластинку Led Zeppelin, ни за что бы не поверил!
Недостатки:
Жаль что пластинка в сложенном состоянии закрыта плёнкой, пришлось разрезать по торцу, чтобы вынуть диск, а разворот посмотреть уже не могу, упаковку жалко резать. Хотя, наверно, это не недостаток.
Комментарий:
Хотелось бы ещё увидеть и купить пластинки групп Creedence Clearwater Revival, The Beatles, Rolling Stones и других групп периода 60-70 х годов.