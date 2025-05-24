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Led Zeppelin - Physical Graffiti (0081227965785) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Led Zeppelin - Physical Graffiti (0081227965785) виниловая пластинка

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Led Zeppelin - Physical Graffiti (0081227965785) виниловая пластинка - фото 1
Led Zeppelin - Physical Graffiti (0081227965785) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
13.02.2015
Исполнитель
Led Zeppelin
Альбом (сингл)
PHYSICAL GRAFFITI
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Led Zeppelin - Physical Graffiti (0081227965785) виниловая пластинка - фото 1
  • Led Zeppelin - Physical Graffiti (0081227965785) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 99102
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Led Zeppelin - Physical Graffiti (0081227965785) виниловая пластинка
4 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция LED ZEPPELIN
filter_none Товар входит в коллекцию LED ZEPPELIN

Коллекция LED ZEPPELIN


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
81227965785
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
13.02.2015
Исполнитель
Led Zeppelin
Альбом (сингл)
PHYSICAL GRAFFITI
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Led Zeppelin - Physical Graffiti (0081227965785) виниловая пластинка

Track List

A1Custard Pie4:15
A2The Rover5:39
A3In My Time Of Dying11:08
B1Houses Of The Holy4:04
B2Trampled Under Foot5:36
B3Kashmir8:37
C1In The Light8:47
C2Bron-Yr-Aur2:06
C3Down By The Seaside5:15
C4Ten Years Gone6:34
D1Night Flight3:38
D2The Wanton Song4:08
D3Boogie With Stu3:52
D4Black Country Woman4:24
D5Sick Again4:42



Теги товара: Led Zeppelin, Progressive Rock

Отзывы о товаре Led Zeppelin - Physical Graffiti (0081227965785) виниловая пластинка

Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Семён С.

Достоинства:


Комментарий:
К сожалению сам в руках не держал,но мне сказали пластинка прибыла упакованной в картонную коробку



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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
81227965785
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
13.02.2015
Исполнитель
Led Zeppelin
Альбом (сингл)
PHYSICAL GRAFFITI
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Custard Pie4:15
A2The Rover5:39
A3In My Time Of Dying11:08
B1Houses Of The Holy4:04
B2Trampled Under Foot5:36
B3Kashmir8:37
C1In The Light8:47
C2Bron-Yr-Aur2:06
C3Down By The Seaside5:15
C4Ten Years Gone6:34
D1Night Flight3:38
D2The Wanton Song4:08
D3Boogie With Stu3:52
D4Black Country Woman4:24
D5Sick Again4:42


Теги товара: Led Zeppelin, Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Семён С.

Достоинства:


Комментарий:
К сожалению сам в руках не держал,но мне сказали пластинка прибыла упакованной в картонную коробку


Led Zeppelin - Physical Graffiti (0081227965785) виниловая пластинка - по цене 4780 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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