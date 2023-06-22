Led Zeppelin - Led Zeppelin IV (Remastered) (0081227965778) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Led Zeppelin
Альбом (сингл)
LED ZEPPELIN IV
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 600 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 165766
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227965778]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Led Zeppelin
Альбом (сингл)
LED ZEPPELIN IV
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Black Dog, Rock And Roll, The Battle Of Evermore, Stairway To Heaven, Misty Mountain Hop, Four Sticks, Going To California, When The Levee Breaks
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Led Zeppelin - Led Zeppelin IV (Remastered) (0081227965778) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Black Dog
|4:55
|A2
|Rock And Roll
|3:40
|A3
|The Battle Of Evermore
|5:51
|A4
|Stairway To Heaven
|8:02
|B1
|Misty Mountain Hop
|4:38
|B2
|Four Sticks
|4:45
|B3
|Going To California
|3:32
|B4
|When The Levee Breaks
|7:08
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Теги товара: Led Zeppelin
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227965778]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Led Zeppelin
Альбом (сингл)
LED ZEPPELIN IV
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Black Dog, Rock And Roll, The Battle Of Evermore, Stairway To Heaven, Misty Mountain Hop, Four Sticks, Going To California, When The Levee Breaks
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Black Dog
|4:55
|A2
|Rock And Roll
|3:40
|A3
|The Battle Of Evermore
|5:51
|A4
|Stairway To Heaven
|8:02
|B1
|Misty Mountain Hop
|4:38
|B2
|Four Sticks
|4:45
|B3
|Going To California
|3:32
|B4
|When The Levee Breaks
|7:08
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Led Zeppelin
Достоинства:
Отличное переиздание одного из лучших альбомов Led Zeppelin . Это четвертый по порядку выхода альбом группы . На обложке нет ни названия пластинки , ни какой другой информации . На обложке изображены четыре особых символа, которые соответствуют каждому из её участников . Полностью сохранено оформление и разворотное исполнение . По звуку все в порядке .
Недостатки:
Нет .
Комментарий:
Этот альбом стал самым коммерчески успешным в истории группы и одним из самых продаваемых альбомов в мире. Led Zeppelin IV регулярно фигурирует в различных списках «лучших альбомов в истории» . Однозначно рекомендую к преобретению , тем более по такой заманчивой цене .
Достоинства:
Black Dog , Rock And Roll , Stairway To Heaven - эти шедевры с одной плfстинки Led Zeppelin IV. Альбом выпущен в 1971 году , значит альбом и сама группа выдержала испытание временем !
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Это европейское переиздание 2014 года сделано отлично ! Конверт альбомный один в один , даже однолисточный вкладыш присутствует ! Пластинка на ATLANTIC , только стала 180 грамм , Звучит отлично !
Достоинства:
Звук близок к оригиналу, полиграфия практически идентична с оригиналом.
Недостатки:
нет
Комментарий:
4-ый альбом у многих критиков является лучшим и это понятно, много культовых хитов. После этого альбома пошел небольшой уход в другие направления музыки. В общем этот альбом нужно брать в коллекцию тем более цена в КОТОФОТО очень демократична!
Достоинства:
Открывающийся альбом, отличное оформление, качественный звук, ценовой сегмент, это уже краткое руководство для приобретения данного продукта. Внутренний, бумажный пакет, с прослойкой полиэтилена. Имеется вкладыш, на котором трек-лист.
Недостатки:
Нет.
Комментарий:
Пластинка, вышедшая в 1971 году, имела мировой успех, а знаменитая песня - лестница в небо, покорила наши сердца сначала в ссср, а потом и в россии. Советую всем этот товар.
Достоинства:
Все очень хорошо. Качество записи хорошее. Претензий нет.
Недостатки:
Нет.
Достоинства:
Соглашусь с предыдущим отзывом, качество на уровне. Отличная пластинка отличной группы. Брал в подарок, именинник в восторге.
Недостатки:
Нет.
Комментарий:
Рекомендую покупать виниловые пластинки в KotoFoto. Неплохой ассортимент, конкурентные цены, есть акции и скидки. В данном случае сработал промокод на покупку трёх пластинок. Всё пришло в лучшем виде, причём, раньше установленного срока.
Достоинства:
Купил себе этот альбом. Звучание обалденное. Качество реально супер. Не ожидал.
Недостатки:
недостатков нет.
Комментарий:
Звук очень чистый и реалистичный . Рекомендую !!!
Led Zeppelin - Led Zeppelin IV (Remastered) (0081227965778) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Led Zeppelin - Led Zeppelin IV (Remastered) (0081227965778) виниловая пластинка
Достоинства:
Отличное переиздание одного из лучших альбомов Led Zeppelin . Это четвертый по порядку выхода альбом группы . На обложке нет ни названия пластинки , ни какой другой информации . На обложке изображены четыре особых символа, которые соответствуют каждому из её участников . Полностью сохранено оформление и разворотное исполнение . По звуку все в порядке .
Недостатки:
Нет .
Комментарий:
Этот альбом стал самым коммерчески успешным в истории группы и одним из самых продаваемых альбомов в мире. Led Zeppelin IV регулярно фигурирует в различных списках «лучших альбомов в истории» . Однозначно рекомендую к преобретению , тем более по такой заманчивой цене .
Достоинства:
Black Dog , Rock And Roll , Stairway To Heaven - эти шедевры с одной плfстинки Led Zeppelin IV. Альбом выпущен в 1971 году , значит альбом и сама группа выдержала испытание временем !
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Это европейское переиздание 2014 года сделано отлично ! Конверт альбомный один в один , даже однолисточный вкладыш присутствует ! Пластинка на ATLANTIC , только стала 180 грамм , Звучит отлично !
Достоинства:
Звук близок к оригиналу, полиграфия практически идентична с оригиналом.
Недостатки:
нет
Комментарий:
4-ый альбом у многих критиков является лучшим и это понятно, много культовых хитов. После этого альбома пошел небольшой уход в другие направления музыки. В общем этот альбом нужно брать в коллекцию тем более цена в КОТОФОТО очень демократична!
Достоинства:
Открывающийся альбом, отличное оформление, качественный звук, ценовой сегмент, это уже краткое руководство для приобретения данного продукта. Внутренний, бумажный пакет, с прослойкой полиэтилена. Имеется вкладыш, на котором трек-лист.
Недостатки:
Нет.
Комментарий:
Пластинка, вышедшая в 1971 году, имела мировой успех, а знаменитая песня - лестница в небо, покорила наши сердца сначала в ссср, а потом и в россии. Советую всем этот товар.
Достоинства:
Все очень хорошо. Качество записи хорошее. Претензий нет.
Недостатки:
Нет.
Достоинства:
Соглашусь с предыдущим отзывом, качество на уровне. Отличная пластинка отличной группы. Брал в подарок, именинник в восторге.
Недостатки:
Нет.
Комментарий:
Рекомендую покупать виниловые пластинки в KotoFoto. Неплохой ассортимент, конкурентные цены, есть акции и скидки. В данном случае сработал промокод на покупку трёх пластинок. Всё пришло в лучшем виде, причём, раньше установленного срока.
Достоинства:
Купил себе этот альбом. Звучание обалденное. Качество реально супер. Не ожидал.
Недостатки:
недостатков нет.
Комментарий:
Звук очень чистый и реалистичный . Рекомендую !!!