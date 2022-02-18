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Jarre, Jean-Michel, Oxygene 3 (0889853618811) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Jarre, Jean-Michel, Oxygene 3 (0889853618811) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Виниловая пластинка Jarre, Jean-Michel, Oxygene 3 (0889853618811) - фото 1
Виниловая пластинка Jarre, Jean-Michel, Oxygene 3 (0889853618811) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка Jarre, Jean-Michel, Oxygene 3 (0889853618811) - фото 1
  • Виниловая пластинка Jarre, Jean-Michel, Oxygene 3 (0889853618811) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 930 руб. 
Начислим 146 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 138492
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Jarre, Jean-Michel, Oxygene 3 (0889853618811) виниловая пластинка
3 930 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция JARRE, JEAN-MICHEL
filter_none Товар входит в коллекцию JARRE, JEAN-MICHEL

Коллекция JARRE, JEAN-MICHEL


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jarre, Jean-Michel, Oxygene 3 (0889853618811) виниловая пластинка

Track List

A1Oxygene (Part 14)5:28
A2Oxygene (Part 15)6:40
A3Oxygene (Part 16)6:56
B1Oxygene (Part 17)4:20
B2Oxygene (Part 18)2:48
B3Oxygene (Part 19)5:45
B4Oxygene (Part 20)7:59

Отзывы о товаре Jarre, Jean-Michel, Oxygene 3 (0889853618811) виниловая пластинка

18.02.2022
Стас

Достоинства:
Альбом супер! Достойное продолжение 1976 года! Рекомендую всем любителям Jean Michel Jarre !

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Отличное качество звука! Очень доволен покупкой!



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Oxygene (Part 14)5:28
A2Oxygene (Part 15)6:40
A3Oxygene (Part 16)6:56
B1Oxygene (Part 17)4:20
B2Oxygene (Part 18)2:48
B3Oxygene (Part 19)5:45
B4Oxygene (Part 20)7:59
Самовывоз
Доставка
Отзывы
18.02.2022
Стас

Достоинства:
Альбом супер! Достойное продолжение 1976 года! Рекомендую всем любителям Jean Michel Jarre !

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Отличное качество звука! Очень доволен покупкой!


Купить Jarre, Jean-Michel, Oxygene 3 (0889853618811) виниловая пластинка - по цене 3930 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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