Jarre, Jean-Michel, Oxygene 3 (0889853618811) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 930 руб.
В наличии
Код товара: 138492
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 930 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Jarre, Jean-Michel, Oxygene 3 (0889853618811) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Oxygene (Part 14)
|5:28
|A2
|Oxygene (Part 15)
|6:40
|A3
|Oxygene (Part 16)
|6:56
|B1
|Oxygene (Part 17)
|4:20
|B2
|Oxygene (Part 18)
|2:48
|B3
|Oxygene (Part 19)
|5:45
|B4
|Oxygene (Part 20)
|7:59
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|Oxygene (Part 14)
|5:28
|A2
|Oxygene (Part 15)
|6:40
|A3
|Oxygene (Part 16)
|6:56
|B1
|Oxygene (Part 17)
|4:20
|B2
|Oxygene (Part 18)
|2:48
|B3
|Oxygene (Part 19)
|5:45
|B4
|Oxygene (Part 20)
|7:59
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Альбом супер! Достойное продолжение 1976 года! Рекомендую всем любителям Jean Michel Jarre !
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Отличное качество звука! Очень доволен покупкой!
Купить Jarre, Jean-Michel, Oxygene 3 (0889853618811) виниловая пластинка - по цене 3930 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Jarre, Jean-Michel, Oxygene 3 (0889853618811) виниловая пластинка
Достоинства:
Альбом супер! Достойное продолжение 1976 года! Рекомендую всем любителям Jean Michel Jarre !
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Отличное качество звука! Очень доволен покупкой!