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Santana - Greatest Hits (0889854461515) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Santana - Greatest Hits (0889854461515) виниловая пластинка

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Santana - Greatest Hits (0889854461515) виниловая пластинка - фото 4
Santana - Greatest Hits (0889854461515) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Santana
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Santana - Greatest Hits (0889854461515) виниловая пластинка - фото 1
  • Santana - Greatest Hits (0889854461515) виниловая пластинка - фото 2
  • Santana - Greatest Hits (0889854461515) виниловая пластинка - фото 3
  • Santana - Greatest Hits (0889854461515) виниловая пластинка - фото 4
  • Santana - Greatest Hits (0889854461515) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 040 руб. 
Начислим 110 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 166020
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Santana - Greatest Hits (0889854461515) виниловая пластинка
3 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция SANTANA
filter_none Товар входит в коллекцию SANTANA

Коллекция SANTANA


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854461515]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Santana
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Evil Ways, Jingo, Hope You're Feeling Better, Samba Pa Ti, Persuasion, Black Magic Woman, Oye Como Va, Everything's Coming Our Way, Se A Cabo, Everybody's Everything
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Santana - Greatest Hits (0889854461515) виниловая пластинка

Track List

A1Evil Ways3:00
A2Jingo2:44
A3Hope You're Feeling Better4:10
A4Samba Pa Ti4:47
A5Persuasion2:34
B1Black Magic Woman3:17
B2Oye Como Va4:19
B3Everything's Coming Our Way3:16
B4Se A Cabo2:51
B5Everybody's Everything3:31

Отзывы о товаре Santana - Greatest Hits (0889854461515) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854461515]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Santana
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Evil Ways, Jingo, Hope You're Feeling Better, Samba Pa Ti, Persuasion, Black Magic Woman, Oye Como Va, Everything's Coming Our Way, Se A Cabo, Everybody's Everything
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Evil Ways3:00
A2Jingo2:44
A3Hope You're Feeling Better4:10
A4Samba Pa Ti4:47
A5Persuasion2:34
B1Black Magic Woman3:17
B2Oye Como Va4:19
B3Everything's Coming Our Way3:16
B4Se A Cabo2:51
B5Everybody's Everything3:31
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Santana - Greatest Hits (0889854461515) виниловая пластинка - стоимость товара 3040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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