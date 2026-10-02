Santana - Greatest Hits (0889854461515) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Santana
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 040 руб.
В наличии
Код товара: 166020
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Загружаем...
3 040 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854461515]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Santana
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Evil Ways, Jingo, Hope You're Feeling Better, Samba Pa Ti, Persuasion, Black Magic Woman, Oye Como Va, Everything's Coming Our Way, Se A Cabo, Everybody's Everything
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Santana - Greatest Hits (0889854461515) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Evil Ways
|3:00
|A2
|Jingo
|2:44
|A3
|Hope You're Feeling Better
|4:10
|A4
|Samba Pa Ti
|4:47
|A5
|Persuasion
|2:34
|B1
|Black Magic Woman
|3:17
|B2
|Oye Como Va
|4:19
|B3
|Everything's Coming Our Way
|3:16
|B4
|Se A Cabo
|2:51
|B5
|Everybody's Everything
|3:31
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854461515]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Santana
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Evil Ways, Jingo, Hope You're Feeling Better, Samba Pa Ti, Persuasion, Black Magic Woman, Oye Como Va, Everything's Coming Our Way, Se A Cabo, Everybody's Everything
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Evil Ways
|3:00
|A2
|Jingo
|2:44
|A3
|Hope You're Feeling Better
|4:10
|A4
|Samba Pa Ti
|4:47
|A5
|Persuasion
|2:34
|B1
|Black Magic Woman
|3:17
|B2
|Oye Como Va
|4:19
|B3
|Everything's Coming Our Way
|3:16
|B4
|Se A Cabo
|2:51
|B5
|Everybody's Everything
|3:31
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Santana - Greatest Hits (0889854461515) виниловая пластинка - стоимость товара 3040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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