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Santana - Supernatural (0190758900018) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Santana - Supernatural (0190758900018) виниловая пластинка

3 Отзывы
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Santana - Supernatural (0190758900018) виниловая пластинка - фото 1
Santana - Supernatural (0190758900018) виниловая пластинка - фото 2
Santana - Supernatural (0190758900018) виниловая пластинка - фото 3
Santana - Supernatural (0190758900018) виниловая пластинка - фото 4
Santana - Supernatural (0190758900018) виниловая пластинка - фото 5
Santana - Supernatural (0190758900018) виниловая пластинка - фото 6
Santana - Supernatural (0190758900018) виниловая пластинка - фото 7
Santana - Supernatural (0190758900018) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
11.07.1905
Исполнитель
Santana
Альбом (сингл)
SUPERNATURAL
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Santana - Supernatural (0190758900018) виниловая пластинка - фото 1
  • Santana - Supernatural (0190758900018) виниловая пластинка - фото 2
  • Santana - Supernatural (0190758900018) виниловая пластинка - фото 3
  • Santana - Supernatural (0190758900018) виниловая пластинка - фото 4
  • Santana - Supernatural (0190758900018) виниловая пластинка - фото 5
  • Santana - Supernatural (0190758900018) виниловая пластинка - фото 6
  • Santana - Supernatural (0190758900018) виниловая пластинка - фото 7
  • Santana - Supernatural (0190758900018) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 388087
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Santana - Supernatural (0190758900018) виниловая пластинка
4 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция SANTANA
filter_none Товар входит в коллекцию SANTANA

Коллекция SANTANA


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758900018]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
11.07.1905
Исполнитель
Santana
Альбом (сингл)
SUPERNATURAL
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
(Da Le) Yaleo, Love Of My Life, Put Your Lights On, Africa Bamba, Smooth, Do You Like The Way, Maria Maria, Migra, Corazon Espinado, Wishing It Was, El Farol, Primavera, The Calling
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Santana - Supernatural (0190758900018) виниловая пластинка

Track List

A1(Da Le) Yaleo5:51
A2Love Of My Life5:48
A3Put Your Lights On4:47
A4Africa Bamba4:40
B1Smooth4:56
B2Do You Like The Way5:52
B3Maria Maria4:21
B4Migra5:24
C1Corazon Espinado4:32
C2Wishing It Was4:59
C3El Farol4:49
D1Primavera6:18
D2The Calling7:48

Отзывы о товаре Santana - Supernatural (0190758900018) виниловая пластинка

06.08.2021
Вадим

Достоинства:
Классный звук, отличная полиграфия. 2а диска по 180 грамм. Один из лучших альбомов.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Рекомендую. В коллекции должен быть!
04.07.2021
Михаил

Достоинства:
Отличный альбом Великого Музыканта.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Красивая обложка,хороший винил.Великий Santana.Хорошее дополнение к коллекции пластинок.
07.12.2020
Дмитрий

Достоинства:
Отличный винил, качественно записан. Всем рекомендую.

Комментарий:
Студийная запись Santana на двойном 180 граммовом виниле. Прекрасный звук.



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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758900018]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
11.07.1905
Исполнитель
Santana
Альбом (сингл)
SUPERNATURAL
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
(Da Le) Yaleo, Love Of My Life, Put Your Lights On, Africa Bamba, Smooth, Do You Like The Way, Maria Maria, Migra, Corazon Espinado, Wishing It Was, El Farol, Primavera, The Calling
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1(Da Le) Yaleo5:51
A2Love Of My Life5:48
A3Put Your Lights On4:47
A4Africa Bamba4:40
B1Smooth4:56
B2Do You Like The Way5:52
B3Maria Maria4:21
B4Migra5:24
C1Corazon Espinado4:32
C2Wishing It Was4:59
C3El Farol4:49
D1Primavera6:18
D2The Calling7:48
Самовывоз
Доставка
Отзывы
06.08.2021
Вадим

Достоинства:
Классный звук, отличная полиграфия. 2а диска по 180 грамм. Один из лучших альбомов.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Рекомендую. В коллекции должен быть!
04.07.2021
Михаил

Достоинства:
Отличный альбом Великого Музыканта.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Красивая обложка,хороший винил.Великий Santana.Хорошее дополнение к коллекции пластинок.
07.12.2020
Дмитрий

Достоинства:
Отличный винил, качественно записан. Всем рекомендую.

Комментарий:
Студийная запись Santana на двойном 180 граммовом виниле. Прекрасный звук.


Santana - Supernatural (0190758900018) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4080 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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