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Kim Wilde - You Keep Me Hangin’ On – Greatest Hits (4409514303021) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Kim Wilde - You Keep Me Hangin’ On – Greatest Hits (4409514303021) виниловая пластинка

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Kim Wilde - You Keep Me Hangin’ On – Greatest Hits (4409514303021) - фото 2
Kim Wilde - You Keep Me Hangin’ On – Greatest Hits (4409514303021) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Kim Wilde
Альбом (сингл)
You Keep Me Hangin’ On – Greatest Hits
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Kim Wilde - You Keep Me Hangin’ On – Greatest Hits (4409514303021) - фото 1
  • Kim Wilde - You Keep Me Hangin’ On – Greatest Hits (4409514303021) - фото 2
  • Kim Wilde - You Keep Me Hangin’ On – Greatest Hits (4409514303021) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 950 руб. 
Начислим 90 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 735334
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Kim Wilde - You Keep Me Hangin’ On – Greatest Hits (4409514303021) виниловая пластинка
2 950 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
80latituderecords
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
80latituderecords
Barcode
[4409514303021]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Kim Wilde
Альбом (сингл)
You Keep Me Hangin’ On – Greatest Hits
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
You Keep Me Hangin' On, You Came, Kids In America, View From A Bridge, If I Can't Have You, Water On Glass, Too Late, Never Trust A Stranger, Love Is Holy, Cambogia, Chequered Love, Midnight Train, Love Blonde, Four Letter World
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kim Wilde - You Keep Me Hangin’ On – Greatest Hits (4409514303021) виниловая пластинка

Альбом «You Keep Me Hangin’ On» (2001) — это сборник лучших хитов британской певицы Ким Уайлд, выпущенный лейблом Polydor специально для немецкого рынка. Этот компиляционный диск объединяет наиболее успешные треки Ким Уайлд периода 1984–1995 годов. Несмотря на название, на обложке часто используется её фотография 1981 года, что создает легкую путаницу для коллекционеров. Центральный хит: Одноименный кавер на песню группы The Supremes, который в 1986–1987 годах стал мировым блокбастером и занял 1-е место в чарте Billboard Hot 100. Музыкальное содержание: Сборник демонстрирует переход певицы от мрачноватого синти-попа начала 80-х к более яркому, «стадионному» поп-звучанию. Ключевые треки: «You Came», «Never Trust a Stranger», «Another Step (Closer to You)».

Отзывы о товаре Kim Wilde - You Keep Me Hangin’ On – Greatest Hits (4409514303021) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
80latituderecords
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
80latituderecords
Barcode
[4409514303021]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Kim Wilde
Альбом (сингл)
You Keep Me Hangin’ On – Greatest Hits
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
You Keep Me Hangin' On, You Came, Kids In America, View From A Bridge, If I Can't Have You, Water On Glass, Too Late, Never Trust A Stranger, Love Is Holy, Cambogia, Chequered Love, Midnight Train, Love Blonde, Four Letter World
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Альбом «You Keep Me Hangin’ On» (2001) — это сборник лучших хитов британской певицы Ким Уайлд, выпущенный лейблом Polydor специально для немецкого рынка. Этот компиляционный диск объединяет наиболее успешные треки Ким Уайлд периода 1984–1995 годов. Несмотря на название, на обложке часто используется её фотография 1981 года, что создает легкую путаницу для коллекционеров. Центральный хит: Одноименный кавер на песню группы The Supremes, который в 1986–1987 годах стал мировым блокбастером и занял 1-е место в чарте Billboard Hot 100. Музыкальное содержание: Сборник демонстрирует переход певицы от мрачноватого синти-попа начала 80-х к более яркому, «стадионному» поп-звучанию. Ключевые треки: «You Came», «Never Trust a Stranger», «Another Step (Closer to You)».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Kim Wilde - You Keep Me Hangin’ On – Greatest Hits (4409514303021) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2950 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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