Аккумуляторная батарея, Профессионал (ST7-20-4) ЗУБР T7, 20 В, 4.0 А·ч
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Характеристики
Описание товара Аккумуляторная батарея, Профессионал (ST7-20-4) ЗУБР T7, 20 В, 4.0 А·ч
Описание товара Аккумуляторная батарея, Профессионал (ST7-20-4) ЗУБР T7, 20 В, 4.0 А·ч Аккумулятор Зубр ST7-20-4 20V MAX PRO относится к единой системе 20V MAX LITHIUM PRO и совместим с широким рядом инструментов производителя Зубр. Элемент питания изготовлен по литий-ионной технологии, что исключает эффект памяти и потерю мощности в процессе работы. Благодаря увеличенной емкости 4 Ач он обеспечивает высокую производительность и стабильность. Плата управления гарантирует защиту от глубокого разряда, перегрева и перегрузки. Аккумулятор Зубр ST7-20-4 20V MAX PRO выполнен в корпусе из ударопрочного пластика и оснащен слайдерным креплением. Светодиоды позволяют контролировать уровень заряда. Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента , Гайковерты , Дрели , Дрель-шуруповерты аккумуляторные , Зарядные устройства для электроинструмента , Клеевые пистолеты , Комплектующие и аксессуары для электроинструмента , Краскораспылители электрические , Лобзики электрические , Многофункциональные инструменты , Ножницы электрические , Оснастка , Отвертки электрические , Перфораторы , Пилы электрические , Рубанки электрические , Станки , Строительные миксеры , Строительные степлеры , Строительные фены , Фрезеры , Шлифовальные машины , Шуруповерты сетевые
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