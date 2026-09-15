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Аккумуляторная батарея, Профессионал (ST7-20-4) ЗУБР T7, 20 В, 4.0 А·ч купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аккумуляторная батарея, Профессионал (ST7-20-4) ЗУБР T7, 20 В, 4.0 А·ч

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Аккумуляторная батарея, Профессионал (ST7-20-4) ЗУБР T7, 20 В, 4.0 А·ч - фото 1
Аккумуляторная батарея, Профессионал (ST7-20-4) ЗУБР T7, 20 В, 4.0 А·ч - фото 2
Аккумуляторная батарея, Профессионал (ST7-20-4) ЗУБР T7, 20 В, 4.0 А·ч - фото 3
Аккумуляторная батарея, Профессионал (ST7-20-4) ЗУБР T7, 20 В, 4.0 А·ч - фото 4
Аккумуляторная батарея, Профессионал (ST7-20-4) ЗУБР T7, 20 В, 4.0 А·ч - фото 5
Аккумуляторная батарея, Профессионал (ST7-20-4) ЗУБР T7, 20 В, 4.0 А·ч - фото 6
Аккумуляторная батарея, Профессионал (ST7-20-4) ЗУБР T7, 20 В, 4.0 А·ч - фото 7
Аккумуляторная батарея, Профессионал (ST7-20-4) ЗУБР T7, 20 В, 4.0 А·ч - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
4000
Напряжение, В
20
  • Аккумуляторная батарея, Профессионал (ST7-20-4) ЗУБР T7, 20 В, 4.0 А·ч - фото 1
  • Аккумуляторная батарея, Профессионал (ST7-20-4) ЗУБР T7, 20 В, 4.0 А·ч - фото 2
  • Аккумуляторная батарея, Профессионал (ST7-20-4) ЗУБР T7, 20 В, 4.0 А·ч - фото 3
  • Аккумуляторная батарея, Профессионал (ST7-20-4) ЗУБР T7, 20 В, 4.0 А·ч - фото 4
  • Аккумуляторная батарея, Профессионал (ST7-20-4) ЗУБР T7, 20 В, 4.0 А·ч - фото 5
  • Аккумуляторная батарея, Профессионал (ST7-20-4) ЗУБР T7, 20 В, 4.0 А·ч - фото 6
  • Аккумуляторная батарея, Профессионал (ST7-20-4) ЗУБР T7, 20 В, 4.0 А·ч - фото 7
  • Аккумуляторная батарея, Профессионал (ST7-20-4) ЗУБР T7, 20 В, 4.0 А·ч - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 490 руб. 
Начислим 56 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 637980
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Аккумуляторная батарея, Профессионал (ST7-20-4) ЗУБР T7, 20 В, 4.0 А·ч
3 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
4000
Напряжение, В
20
Класс опасности
9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х9х8
Вес, г.
650

Описание товара Аккумуляторная батарея, Профессионал (ST7-20-4) ЗУБР T7, 20 В, 4.0 А·ч

Описание товара Аккумуляторная батарея, Профессионал (ST7-20-4) ЗУБР T7, 20 В, 4.0 А·ч Аккумулятор Зубр ST7-20-4 20V MAX PRO относится к единой системе 20V MAX LITHIUM PRO и совместим с широким рядом инструментов производителя Зубр. Элемент питания изготовлен по литий-ионной технологии, что исключает эффект памяти и потерю мощности в процессе работы. Благодаря увеличенной емкости 4 Ач он обеспечивает высокую производительность и стабильность. Плата управления гарантирует защиту от глубокого разряда, перегрева и перегрузки. Аккумулятор Зубр ST7-20-4 20V MAX PRO выполнен в корпусе из ударопрочного пластика и оснащен слайдерным креплением. Светодиоды позволяют контролировать уровень заряда. Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента , Гайковерты , Дрели , Дрель-шуруповерты аккумуляторные , Зарядные устройства для электроинструмента , Клеевые пистолеты , Комплектующие и аксессуары для электроинструмента , Краскораспылители электрические , Лобзики электрические , Многофункциональные инструменты , Ножницы электрические , Оснастка , Отвертки электрические , Перфораторы , Пилы электрические , Рубанки электрические , Станки , Строительные миксеры , Строительные степлеры , Строительные фены , Фрезеры , Шлифовальные машины , Шуруповерты сетевые



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Аккумуляторная батарея, Профессионал (ST7-20-4) ЗУБР T7, 20 В, 4.0 А·ч




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
4000
Напряжение, В
20
Класс опасности
9
Страна производитель
Китай
Описание
Описание товара Аккумуляторная батарея, Профессионал (ST7-20-4) ЗУБР T7, 20 В, 4.0 А·ч Аккумулятор Зубр ST7-20-4 20V MAX PRO относится к единой системе 20V MAX LITHIUM PRO и совместим с широким рядом инструментов производителя Зубр. Элемент питания изготовлен по литий-ионной технологии, что исключает эффект памяти и потерю мощности в процессе работы. Благодаря увеличенной емкости 4 Ач он обеспечивает высокую производительность и стабильность. Плата управления гарантирует защиту от глубокого разряда, перегрева и перегрузки. Аккумулятор Зубр ST7-20-4 20V MAX PRO выполнен в корпусе из ударопрочного пластика и оснащен слайдерным креплением. Светодиоды позволяют контролировать уровень заряда. Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента , Гайковерты , Дрели , Дрель-шуруповерты аккумуляторные , Зарядные устройства для электроинструмента , Клеевые пистолеты , Комплектующие и аксессуары для электроинструмента , Краскораспылители электрические , Лобзики электрические , Многофункциональные инструменты , Ножницы электрические , Оснастка , Отвертки электрические , Перфораторы , Пилы электрические , Рубанки электрические , Станки , Строительные миксеры , Строительные степлеры , Строительные фены , Фрезеры , Шлифовальные машины , Шуруповерты сетевые


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аккумуляторная батарея, Профессионал (ST7-20-4) ЗУБР T7, 20 В, 4.0 А·ч - купить по цене 3490 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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