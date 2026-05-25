Аккумуляторная батарея (АКБ-С1-18-4) ЗУБР С1-18, 18 В, 4.0 А·ч
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Характеристики
Описание товара Аккумуляторная батарея (АКБ-С1-18-4) ЗУБР С1-18, 18 В, 4.0 А·ч
Источник питания для шуруповерта ЗУБР позволит Вам работать еще дольше и производительнее. Современная Li-Ion технология элементов предоставляет Вам превосходные технические характеристики, надежность и результат Преимущества: Единая аккумуляторная система С1-18В для множества инструментов Мощность и производительность в компактном исполнении Литий-ионная технология ЗУБР нового поколения: - увеличение производительности на 35%, - электронная система защиты от перегрузки, перегрева и глубокой разрядки, - отсутствие эффекта памяти, - отсутствие потери мощности в процессе работы Защита от перегрева, глубокой разрядки и перегрузки Более 500 циклов заряда / разряда Возможность зарядки на БЗУ Ударопрочный корпус из ABS пластика Возможна зарядка в любое время
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Достоинства:
Соотношение цена/качество отличное!
Недостатки:
Не обнаружил!
Комментарий:
Использую на стройке — выдерживает серьёзные нагрузки. Никаких перегревов даже при долгом использовании. Индикатор заряда работает корректно, всегда знаешь, когда пора заряжать. СОВЕТУЮ!
Достоинства:
Аккумулятор то что надо!
Недостатки:
Нет!
Комментарий:
Взял для бытовых нужд — полностью доволен. Хватает на всю работу по дому без подзарядки. Защита от перегрева работает как надо. Заряжается быстро, держит заряд долго.
Достоинства:
Отличная батарея для инструментов!
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Использую с дрелью Зубр — держит заряд просто супер! 4.0 Ач хватает надолго, даже при интенсивной работе. Компактная и лёгкая, удобно держать в руке.
Достоинства:
Мощная аккумуляторная батарея, не пожалел что взял!
Недостатки:
нет
Комментарий:
Брал для шуруповёрта — результат превзошёл ожидания. Быстрая зарядка, надёжный контакт с инструментом. Корпус прочный, не боится падений.
Достоинства:
Использую в мастерской, очень выручает!!
Недостатки:
Не обнаружил
Комментарий:
Работаю с инструментом каждый день — батарея показала себя с лучшей стороны. Напряжение 18В обеспечивает достаточную мощность для любых задач. Заряд держит стабильно, без просадок. Качество сборки на высоте!
Отзывы о товаре Аккумуляторная батарея (АКБ-С1-18-4) ЗУБР С1-18, 18 В, 4.0 А·ч
Достоинства:
Соотношение цена/качество отличное!
Недостатки:
Не обнаружил!
Комментарий:
Использую на стройке — выдерживает серьёзные нагрузки. Никаких перегревов даже при долгом использовании. Индикатор заряда работает корректно, всегда знаешь, когда пора заряжать. СОВЕТУЮ!
Достоинства:
Аккумулятор то что надо!
Недостатки:
Нет!
Комментарий:
Взял для бытовых нужд — полностью доволен. Хватает на всю работу по дому без подзарядки. Защита от перегрева работает как надо. Заряжается быстро, держит заряд долго.
Достоинства:
Отличная батарея для инструментов!
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Использую с дрелью Зубр — держит заряд просто супер! 4.0 Ач хватает надолго, даже при интенсивной работе. Компактная и лёгкая, удобно держать в руке.
Достоинства:
Мощная аккумуляторная батарея, не пожалел что взял!
Недостатки:
нет
Комментарий:
Брал для шуруповёрта — результат превзошёл ожидания. Быстрая зарядка, надёжный контакт с инструментом. Корпус прочный, не боится падений.
Достоинства:
Использую в мастерской, очень выручает!!
Недостатки:
Не обнаружил
Комментарий:
Работаю с инструментом каждый день — батарея показала себя с лучшей стороны. Напряжение 18В обеспечивает достаточную мощность для любых задач. Заряд держит стабильно, без просадок. Качество сборки на высоте!