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Аккумуляторная батарея (АКБ-С1-18-4) ЗУБР С1-18, 18 В, 4.0 А·ч купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аккумуляторная батарея (АКБ-С1-18-4) ЗУБР С1-18, 18 В, 4.0 А·ч

5 Отзывы
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Аккумуляторная батарея (АКБ-С1-18-4) ЗУБР С1-18, 18 В, 4.0 А·ч - фото 1
Аккумуляторная батарея (АКБ-С1-18-4) ЗУБР С1-18, 18 В, 4.0 А·ч - фото 2
Аккумуляторная батарея (АКБ-С1-18-4) ЗУБР С1-18, 18 В, 4.0 А·ч - фото 3
Аккумуляторная батарея (АКБ-С1-18-4) ЗУБР С1-18, 18 В, 4.0 А·ч - фото 4
Аккумуляторная батарея (АКБ-С1-18-4) ЗУБР С1-18, 18 В, 4.0 А·ч - фото 5
Аккумуляторная батарея (АКБ-С1-18-4) ЗУБР С1-18, 18 В, 4.0 А·ч - фото 6
Аккумуляторная батарея (АКБ-С1-18-4) ЗУБР С1-18, 18 В, 4.0 А·ч - фото 7
Аккумуляторная батарея (АКБ-С1-18-4) ЗУБР С1-18, 18 В, 4.0 А·ч - фото 8
Аккумуляторная батарея (АКБ-С1-18-4) ЗУБР С1-18, 18 В, 4.0 А·ч - фото 9
Аккумуляторная батарея (АКБ-С1-18-4) ЗУБР С1-18, 18 В, 4.0 А·ч - фото 10
Аккумуляторная батарея (АКБ-С1-18-4) ЗУБР С1-18, 18 В, 4.0 А·ч - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
4000
Напряжение, В
18
  • Аккумуляторная батарея (АКБ-С1-18-4) ЗУБР С1-18, 18 В, 4.0 А·ч - фото 1
  • Аккумуляторная батарея (АКБ-С1-18-4) ЗУБР С1-18, 18 В, 4.0 А·ч - фото 2
  • Аккумуляторная батарея (АКБ-С1-18-4) ЗУБР С1-18, 18 В, 4.0 А·ч - фото 3
  • Аккумуляторная батарея (АКБ-С1-18-4) ЗУБР С1-18, 18 В, 4.0 А·ч - фото 4
  • Аккумуляторная батарея (АКБ-С1-18-4) ЗУБР С1-18, 18 В, 4.0 А·ч - фото 5
  • Аккумуляторная батарея (АКБ-С1-18-4) ЗУБР С1-18, 18 В, 4.0 А·ч - фото 6
  • Аккумуляторная батарея (АКБ-С1-18-4) ЗУБР С1-18, 18 В, 4.0 А·ч - фото 7
  • Аккумуляторная батарея (АКБ-С1-18-4) ЗУБР С1-18, 18 В, 4.0 А·ч - фото 8
  • Аккумуляторная батарея (АКБ-С1-18-4) ЗУБР С1-18, 18 В, 4.0 А·ч - фото 9
  • Аккумуляторная батарея (АКБ-С1-18-4) ЗУБР С1-18, 18 В, 4.0 А·ч - фото 10
  • Аккумуляторная батарея (АКБ-С1-18-4) ЗУБР С1-18, 18 В, 4.0 А·ч - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%
3 880 руб.  6 330 руб. 
Начислим 63 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 637984
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Аккумуляторная батарея (АКБ-С1-18-4) ЗУБР С1-18, 18 В, 4.0 А·ч
3 880 руб. -39%
6 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
4000
Напряжение, В
18
Min время заряда, мин
100
Класс опасности
9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х9х8
Вес, г.
710

Описание товара Аккумуляторная батарея (АКБ-С1-18-4) ЗУБР С1-18, 18 В, 4.0 А·ч

Источник питания для шуруповерта ЗУБР позволит Вам работать еще дольше и производительнее. Современная Li-Ion технология элементов предоставляет Вам превосходные технические характеристики, надежность и результат Преимущества: Единая аккумуляторная система С1-18В для множества инструментов Мощность и производительность в компактном исполнении Литий-ионная технология ЗУБР нового поколения: - увеличение производительности на 35%, - электронная система защиты от перегрузки, перегрева и глубокой разрядки, - отсутствие эффекта памяти, - отсутствие потери мощности в процессе работы Защита от перегрева, глубокой разрядки и перегрузки Более 500 циклов заряда / разряда Возможность зарядки на БЗУ Ударопрочный корпус из ABS пластика Возможна зарядка в любое время



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Аккумуляторная батарея (АКБ-С1-18-4) ЗУБР С1-18, 18 В, 4.0 А·ч

Источник: Яндекс Маркет
25.05.2026
Василий

Достоинства:
Соотношение цена/качество отличное!

Недостатки:
Не обнаружил!

Комментарий:
Использую на стройке — выдерживает серьёзные нагрузки. Никаких перегревов даже при долгом использовании. Индикатор заряда работает корректно, всегда знаешь, когда пора заряжать. СОВЕТУЮ!
Источник: Яндекс Маркет
25.06.2019
Григорий

Достоинства:
Аккумулятор то что надо!

Недостатки:
Нет!

Комментарий:
Взял для бытовых нужд — полностью доволен. Хватает на всю работу по дому без подзарядки. Защита от перегрева работает как надо. Заряжается быстро, держит заряд долго.
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2017
Илья

Достоинства:
Отличная батарея для инструментов!

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Использую с дрелью Зубр — держит заряд просто супер! 4.0 Ач хватает надолго, даже при интенсивной работе. Компактная и лёгкая, удобно держать в руке.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2016
Юрий

Достоинства:
Мощная аккумуляторная батарея, не пожалел что взял!

Недостатки:
нет

Комментарий:
Брал для шуруповёрта — результат превзошёл ожидания. Быстрая зарядка, надёжный контакт с инструментом. Корпус прочный, не боится падений.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2004
Михаил

Достоинства:
Использую в мастерской, очень выручает!!

Недостатки:
Не обнаружил

Комментарий:
Работаю с инструментом каждый день — батарея показала себя с лучшей стороны. Напряжение 18В обеспечивает достаточную мощность для любых задач. Заряд держит стабильно, без просадок. Качество сборки на высоте!



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
4000
Напряжение, В
18
Min время заряда, мин
100
Класс опасности
9
Страна производитель
Китай
Описание
Источник питания для шуруповерта ЗУБР позволит Вам работать еще дольше и производительнее. Современная Li-Ion технология элементов предоставляет Вам превосходные технические характеристики, надежность и результат Преимущества: Единая аккумуляторная система С1-18В для множества инструментов Мощность и производительность в компактном исполнении Литий-ионная технология ЗУБР нового поколения: - увеличение производительности на 35%, - электронная система защиты от перегрузки, перегрева и глубокой разрядки, - отсутствие эффекта памяти, - отсутствие потери мощности в процессе работы Защита от перегрева, глубокой разрядки и перегрузки Более 500 циклов заряда / разряда Возможность зарядки на БЗУ Ударопрочный корпус из ABS пластика Возможна зарядка в любое время


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2026
Василий

Достоинства:
Соотношение цена/качество отличное!

Недостатки:
Не обнаружил!

Комментарий:
Использую на стройке — выдерживает серьёзные нагрузки. Никаких перегревов даже при долгом использовании. Индикатор заряда работает корректно, всегда знаешь, когда пора заряжать. СОВЕТУЮ!
Источник: Яндекс Маркет
25.06.2019
Григорий

Достоинства:
Аккумулятор то что надо!

Недостатки:
Нет!

Комментарий:
Взял для бытовых нужд — полностью доволен. Хватает на всю работу по дому без подзарядки. Защита от перегрева работает как надо. Заряжается быстро, держит заряд долго.
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2017
Илья

Достоинства:
Отличная батарея для инструментов!

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Использую с дрелью Зубр — держит заряд просто супер! 4.0 Ач хватает надолго, даже при интенсивной работе. Компактная и лёгкая, удобно держать в руке.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2016
Юрий

Достоинства:
Мощная аккумуляторная батарея, не пожалел что взял!

Недостатки:
нет

Комментарий:
Брал для шуруповёрта — результат превзошёл ожидания. Быстрая зарядка, надёжный контакт с инструментом. Корпус прочный, не боится падений.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2004
Михаил

Достоинства:
Использую в мастерской, очень выручает!!

Недостатки:
Не обнаружил

Комментарий:
Работаю с инструментом каждый день — батарея показала себя с лучшей стороны. Напряжение 18В обеспечивает достаточную мощность для любых задач. Заряд держит стабильно, без просадок. Качество сборки на высоте!


Аккумуляторная батарея (АКБ-С1-18-4) ЗУБР С1-18, 18 В, 4.0 А·ч - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3880 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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