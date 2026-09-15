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Аккумуляторная батарея (АКБ-С1-12-4) ЗУБР С1-12, 12 В, 4.0 А·ч купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аккумуляторная батарея (АКБ-С1-12-4) ЗУБР С1-12, 12 В, 4.0 А·ч

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Аккумуляторная батарея (АКБ-С1-12-4) ЗУБР С1-12, 12 В, 4.0 А·ч - фото 1
Аккумуляторная батарея (АКБ-С1-12-4) ЗУБР С1-12, 12 В, 4.0 А·ч - фото 2
Аккумуляторная батарея (АКБ-С1-12-4) ЗУБР С1-12, 12 В, 4.0 А·ч - фото 3
Аккумуляторная батарея (АКБ-С1-12-4) ЗУБР С1-12, 12 В, 4.0 А·ч - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Тип крепления
обойма
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
4000
Напряжение, В
12
  • Аккумуляторная батарея (АКБ-С1-12-4) ЗУБР С1-12, 12 В, 4.0 А·ч - фото 1
  • Аккумуляторная батарея (АКБ-С1-12-4) ЗУБР С1-12, 12 В, 4.0 А·ч - фото 2
  • Аккумуляторная батарея (АКБ-С1-12-4) ЗУБР С1-12, 12 В, 4.0 А·ч - фото 3
  • Аккумуляторная батарея (АКБ-С1-12-4) ЗУБР С1-12, 12 В, 4.0 А·ч - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 840 руб. 
Начислим 46 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 637982
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Аккумуляторная батарея (АКБ-С1-12-4) ЗУБР С1-12, 12 В, 4.0 А·ч
2 840 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Тип крепления
обойма
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
4000
Напряжение, В
12
Класс опасности
9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х7
Вес, г.
400

Описание товара Аккумуляторная батарея (АКБ-С1-12-4) ЗУБР С1-12, 12 В, 4.0 А·ч

Применяется для обеспечения питания аккумуляторного инструмента. Современная Li-Ion технология элементов предоставляет превосходные технические характеристики, надежность и результат.



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Отзывы о товаре Аккумуляторная батарея (АКБ-С1-12-4) ЗУБР С1-12, 12 В, 4.0 А·ч




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Тип крепления
обойма
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
4000
Напряжение, В
12
Класс опасности
9
Страна производитель
Китай
Описание
Применяется для обеспечения питания аккумуляторного инструмента. Современная Li-Ion технология элементов предоставляет превосходные технические характеристики, надежность и результат.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аккумуляторная батарея (АКБ-С1-12-4) ЗУБР С1-12, 12 В, 4.0 А·ч - стоимость товара 2840 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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