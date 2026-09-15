Аккумуляторная батарея (АКБ-С1-12-4) ЗУБР С1-12, 12 В, 4.0 А·ч
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Тип крепления
обойма
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
4000
Напряжение, В
12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 840 руб.
В наличии
Код товара: 637982
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 840 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Тип крепления
обойма
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
4000
Напряжение, В
12
Класс опасности
9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х7
Вес, г.
400
Описание товара Аккумуляторная батарея (АКБ-С1-12-4) ЗУБР С1-12, 12 В, 4.0 А·ч
Применяется для обеспечения питания аккумуляторного инструмента. Современная Li-Ion технология элементов предоставляет превосходные технические характеристики, надежность и результат.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 020 руб.755 руб. в СплитАккумулятор STEHER 20 В, 4.0 А·ч, LMS (BP-20-4)
-
В наличииЦена 3 090 руб.773 руб. в СплитАккумуляторная батарея, Профессионал (ST7-12-4) ЗУБР T7, 12 В, 4...
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитАккумулятор ЗУБР 20 В, 4.0 А·ч, LMS (АКБ-20-4)
-
В наличииЦена 3 490 руб.873 руб. в СплитАккумуляторная батарея, Профессионал (ST7-20-4) ЗУБР T7, 20 В, 4...
-
В наличииЦена 3 490 руб.873 руб. в СплитАккумулятор ЗУБР Power PRO, 20 В, 4.0 А·ч, LMS, ПРОФЕССИОНАЛ (BP...
-
В наличииЦена 3 880 руб. 6 330 руб.970 руб. в СплитАккумуляторная батарея (АКБ-С1-18-4) ЗУБР С1-18, 18 В, 4.0 А·ч
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в СплитАккумуляторная батарея SKIL BY5197 (2Ач)
-
В наличииЦена 4 880 руб. 10 570 руб.1220 руб. в СплитБатарея аккумуляторная Bort BA-21U-63 (6 Ач, ячейка 3 Ач)
-
В наличииЦена 5 960 руб.1490 руб. в СплитНабор: Зарядное устройство SKIL SC0060 (2.4А) и Аккумуляторная б...
-
В наличииЦена 6 500 руб.1625 руб. в СплитБатарея аккумуляторная DENZEL 28436, B-18-6.0, Li-Ion, 18 В, 6,0...
-
В наличииЦена 6 790 руб.1698 руб. в СплитБатарея аккумуляторная Bort BA-21U-93
-
В наличииЦена 6 950 руб.1738 руб. в СплитАккумуляторная батарея SKIL BY5196 (4Ач)
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Тип крепления
обойма
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
4000
Напряжение, В
12
Класс опасности
9
Страна производитель
Китай
Применяется для обеспечения питания аккумуляторного инструмента. Современная Li-Ion технология элементов предоставляет превосходные технические характеристики, надежность и результат.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Аккумуляторная батарея (АКБ-С1-12-4) ЗУБР С1-12, 12 В, 4.0 А·ч - стоимость товара 2840 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Аккумуляторная батарея (АКБ-С1-12-4) ЗУБР С1-12, 12 В, 4.0 А·ч