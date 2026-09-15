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Аккумуляторная батарея (АКБ-С1-18-2) ЗУБР С1-18, 18 В, 2.0 А·ч купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аккумуляторная батарея (АКБ-С1-18-2) ЗУБР С1-18, 18 В, 2.0 А·ч

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Аккумуляторная батарея (АКБ-С1-18-2) ЗУБР С1-18, 18 В, 2.0 А·ч - фото 1
Аккумуляторная батарея (АКБ-С1-18-2) ЗУБР С1-18, 18 В, 2.0 А·ч - фото 2
Аккумуляторная батарея (АКБ-С1-18-2) ЗУБР С1-18, 18 В, 2.0 А·ч - фото 3
Аккумуляторная батарея (АКБ-С1-18-2) ЗУБР С1-18, 18 В, 2.0 А·ч - фото 4
Аккумуляторная батарея (АКБ-С1-18-2) ЗУБР С1-18, 18 В, 2.0 А·ч - фото 5
Аккумуляторная батарея (АКБ-С1-18-2) ЗУБР С1-18, 18 В, 2.0 А·ч - фото 6
Аккумуляторная батарея (АКБ-С1-18-2) ЗУБР С1-18, 18 В, 2.0 А·ч - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
2000
Напряжение, В
18
  • Аккумуляторная батарея (АКБ-С1-18-2) ЗУБР С1-18, 18 В, 2.0 А·ч - фото 1
  • Аккумуляторная батарея (АКБ-С1-18-2) ЗУБР С1-18, 18 В, 2.0 А·ч - фото 2
  • Аккумуляторная батарея (АКБ-С1-18-2) ЗУБР С1-18, 18 В, 2.0 А·ч - фото 3
  • Аккумуляторная батарея (АКБ-С1-18-2) ЗУБР С1-18, 18 В, 2.0 А·ч - фото 4
  • Аккумуляторная батарея (АКБ-С1-18-2) ЗУБР С1-18, 18 В, 2.0 А·ч - фото 5
  • Аккумуляторная батарея (АКБ-С1-18-2) ЗУБР С1-18, 18 В, 2.0 А·ч - фото 6
  • Аккумуляторная батарея (АКБ-С1-18-2) ЗУБР С1-18, 18 В, 2.0 А·ч - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%
2 300 руб.  3 680 руб. 
Начислим 37 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 637983
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Аккумуляторная батарея (АКБ-С1-18-2) ЗУБР С1-18, 18 В, 2.0 А·ч
2 300 руб. -38%
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
2000
Напряжение, В
18
Min время заряда, мин
50
Класс опасности
9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х9х6
Вес, г.
440

Описание товара Аккумуляторная батарея (АКБ-С1-18-2) ЗУБР С1-18, 18 В, 2.0 А·ч

Аккумулятор Зубр АКБ-С1-18-2 совместим с широким рядом садовых, строительных и других аккумуляторных инструментов с поддержкой напряжения питания 18 В. Источник питания основан на использовании литий-ионной технологии и обладает емкостью 2 Ач. Корпус со слайдерным механизмом гарантирует простую и плотную фиксацию аккумулятора в отсеке инструмента. Для отслеживания текущего состояния заряда имеется световой индикатор. Комплексная система безопасности с технологиями защиты от перегрева, глубокой разрядки и перегрузки гарантирует стабильность в эксплуатации аккумулятора Зубр АКБ-С1-18-2.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Аккумуляторная батарея (АКБ-С1-18-2) ЗУБР С1-18, 18 В, 2.0 А·ч




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
2000
Напряжение, В
18
Min время заряда, мин
50
Класс опасности
9
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумулятор Зубр АКБ-С1-18-2 совместим с широким рядом садовых, строительных и других аккумуляторных инструментов с поддержкой напряжения питания 18 В. Источник питания основан на использовании литий-ионной технологии и обладает емкостью 2 Ач. Корпус со слайдерным механизмом гарантирует простую и плотную фиксацию аккумулятора в отсеке инструмента. Для отслеживания текущего состояния заряда имеется световой индикатор. Комплексная система безопасности с технологиями защиты от перегрева, глубокой разрядки и перегрузки гарантирует стабильность в эксплуатации аккумулятора Зубр АКБ-С1-18-2.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аккумуляторная батарея (АКБ-С1-18-2) ЗУБР С1-18, 18 В, 2.0 А·ч - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2300 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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