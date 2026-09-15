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Аккумуляторная батарея, Профессионал (ST7-20-2) ЗУБР T7, 20 В, 2.0 А·ч купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аккумуляторная батарея, Профессионал (ST7-20-2) ЗУБР T7, 20 В, 2.0 А·ч

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Аккумуляторная батарея, Профессионал (ST7-20-2) ЗУБР T7, 20 В, 2.0 А·ч - фото 1
Аккумуляторная батарея, Профессионал (ST7-20-2) ЗУБР T7, 20 В, 2.0 А·ч - фото 2
Аккумуляторная батарея, Профессионал (ST7-20-2) ЗУБР T7, 20 В, 2.0 А·ч - фото 3
Аккумуляторная батарея, Профессионал (ST7-20-2) ЗУБР T7, 20 В, 2.0 А·ч - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
2000
Напряжение, В
20
  • Аккумуляторная батарея, Профессионал (ST7-20-2) ЗУБР T7, 20 В, 2.0 А·ч - фото 1
  • Аккумуляторная батарея, Профессионал (ST7-20-2) ЗУБР T7, 20 В, 2.0 А·ч - фото 2
  • Аккумуляторная батарея, Профессионал (ST7-20-2) ЗУБР T7, 20 В, 2.0 А·ч - фото 3
  • Аккумуляторная батарея, Профессионал (ST7-20-2) ЗУБР T7, 20 В, 2.0 А·ч - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 410 руб. 
Начислим 39 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 637979
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Аккумуляторная батарея, Профессионал (ST7-20-2) ЗУБР T7, 20 В, 2.0 А·ч
2 410 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
2000
Напряжение, В
20
Класс опасности
9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х5
Вес, г.
650

Описание товара Аккумуляторная батарея, Профессионал (ST7-20-2) ЗУБР T7, 20 В, 2.0 А·ч

Аккумулятор Зубр ST7-20-2 относится к единой системе 20V MAX LITHIUM PRO и отличается широкой совместимостью с инструментами производителя Makita. Он подходит для совместного использования с винтовертами, торцовочными пилами, УШМ и другими инструментами. Источник питания с емкостью 2 А*ч создан по литий-ионной технологии и гарантирует продолжительное время автономности. Слайдерный механизм с защелкой позволяет быстро и удобно фиксировать аккумулятор в инструменте. Световой индикатор помогает контролировать уровень оставшегося заряда.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Аккумуляторная батарея, Профессионал (ST7-20-2) ЗУБР T7, 20 В, 2.0 А·ч




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
2000
Напряжение, В
20
Класс опасности
9
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумулятор Зубр ST7-20-2 относится к единой системе 20V MAX LITHIUM PRO и отличается широкой совместимостью с инструментами производителя Makita. Он подходит для совместного использования с винтовертами, торцовочными пилами, УШМ и другими инструментами. Источник питания с емкостью 2 А*ч создан по литий-ионной технологии и гарантирует продолжительное время автономности. Слайдерный механизм с защелкой позволяет быстро и удобно фиксировать аккумулятор в инструменте. Световой индикатор помогает контролировать уровень оставшегося заряда.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аккумуляторная батарея, Профессионал (ST7-20-2) ЗУБР T7, 20 В, 2.0 А·ч - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2410 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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