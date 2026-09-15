Аккумуляторная батарея (АКБ-С1-14-2) ЗУБР С1, 14.4 В, 2.0 А·ч
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Характеристики
Описание товара Аккумуляторная батарея (АКБ-С1-14-2) ЗУБР С1, 14.4 В, 2.0 А·ч
Аккумуляторная батарея ЗУБР АКБ-С1-14-2, 14.4В, Li-Ion, 2Ач, тип С1Описание Источник питания для шуруповерта ЗУБР позволит Вам работать еще дольше и производительнее. Современная Li-Ion технология элементов предоставляет Вам превосходные технические характеристики, надежность и результат Применение Для обеспечения питания аккумуляторного инструментаПреимущества Мощность и производительность в компактном исполненииЛитий-ионная технология ЗУБР нового поколения:- увеличение производительности на 35%,- электронная система защиты от перегрузки, перегрева и глубокой разрядки,- отсутствие эффекта памяти,- отсутствие потери мощности в процессе работыЗащита от перегрева, глубокой разрядки и перегрузкиБолее 500 циклов заряда / разрядаВозможность зарядки на БЗУУдаропрочный корпус из ABS пластикаВозможна зарядка в любое время
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