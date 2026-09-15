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Аккумуляторная батарея, Профессионал (ST7-12-4) ЗУБР T7, 12 В, 4.0 А·ч купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аккумуляторная батарея, Профессионал (ST7-12-4) ЗУБР T7, 12 В, 4.0 А·ч

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Аккумуляторная батарея, Профессионал (ST7-12-4) ЗУБР T7, 12 В, 4.0 А·ч - фото 1
Аккумуляторная батарея, Профессионал (ST7-12-4) ЗУБР T7, 12 В, 4.0 А·ч - фото 2
Аккумуляторная батарея, Профессионал (ST7-12-4) ЗУБР T7, 12 В, 4.0 А·ч - фото 3
Аккумуляторная батарея, Профессионал (ST7-12-4) ЗУБР T7, 12 В, 4.0 А·ч - фото 4
Аккумуляторная батарея, Профессионал (ST7-12-4) ЗУБР T7, 12 В, 4.0 А·ч - фото 5
Аккумуляторная батарея, Профессионал (ST7-12-4) ЗУБР T7, 12 В, 4.0 А·ч - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Тип крепления
обойма
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
4000
Напряжение, В
12
  • Аккумуляторная батарея, Профессионал (ST7-12-4) ЗУБР T7, 12 В, 4.0 А·ч - фото 1
  • Аккумуляторная батарея, Профессионал (ST7-12-4) ЗУБР T7, 12 В, 4.0 А·ч - фото 2
  • Аккумуляторная батарея, Профессионал (ST7-12-4) ЗУБР T7, 12 В, 4.0 А·ч - фото 3
  • Аккумуляторная батарея, Профессионал (ST7-12-4) ЗУБР T7, 12 В, 4.0 А·ч - фото 4
  • Аккумуляторная батарея, Профессионал (ST7-12-4) ЗУБР T7, 12 В, 4.0 А·ч - фото 5
  • Аккумуляторная батарея, Профессионал (ST7-12-4) ЗУБР T7, 12 В, 4.0 А·ч - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 090 руб. 
Начислим 50 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 637978
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Аккумуляторная батарея, Профессионал (ST7-12-4) ЗУБР T7, 12 В, 4.0 А·ч
3 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Тип крепления
обойма
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
4000
Напряжение, В
12
Класс опасности
9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х12х8
Вес, г.
400

Описание товара Аккумуляторная батарея, Профессионал (ST7-12-4) ЗУБР T7, 12 В, 4.0 А·ч

Аккумуляторная батарея ЗУБР Профессионал 12В, Li-Ion, 4Ач ST7-12-4 - источник питания для шуруповерта позволит работать с полной отдачей. Современные Li-Ion элементы профессионального качества гарантируют превосходные технические характеристики, надежность и результат.



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Отзывы о товаре Аккумуляторная батарея, Профессионал (ST7-12-4) ЗУБР T7, 12 В, 4.0 А·ч




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Тип крепления
обойма
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
4000
Напряжение, В
12
Класс опасности
9
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторная батарея ЗУБР Профессионал 12В, Li-Ion, 4Ач ST7-12-4 - источник питания для шуруповерта позволит работать с полной отдачей. Современные Li-Ion элементы профессионального качества гарантируют превосходные технические характеристики, надежность и результат.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аккумуляторная батарея, Профессионал (ST7-12-4) ЗУБР T7, 12 В, 4.0 А·ч - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3090 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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