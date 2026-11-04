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Аккумулятор Makita BL1415G 14.4В 1.5Ач Li-Ion (198192-8) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аккумулятор Makita BL1415G 14.4В 1.5Ач Li-Ion (198192-8)

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Аккумулятор Makita BL1415G 14.4В 1.5Ач Li-Ion (198192-8) - фото 1
Аккумулятор Makita BL1415G 14.4В 1.5Ач Li-Ion (198192-8) - фото 2
Аккумулятор Makita BL1415G 14.4В 1.5Ач Li-Ion (198192-8) - фото 3
Аккумулятор Makita BL1415G 14.4В 1.5Ач Li-Ion (198192-8) - фото 4
Аккумулятор Makita BL1415G 14.4В 1.5Ач Li-Ion (198192-8) - фото 5
Аккумулятор Makita BL1415G 14.4В 1.5Ач Li-Ion (198192-8) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
  • Аккумулятор Makita BL1415G 14.4В 1.5Ач Li-Ion (198192-8) - фото 1
  • Аккумулятор Makita BL1415G 14.4В 1.5Ач Li-Ion (198192-8) - фото 2
  • Аккумулятор Makita BL1415G 14.4В 1.5Ач Li-Ion (198192-8) - фото 3
  • Аккумулятор Makita BL1415G 14.4В 1.5Ач Li-Ion (198192-8) - фото 4
  • Аккумулятор Makita BL1415G 14.4В 1.5Ач Li-Ion (198192-8) - фото 5
  • Аккумулятор Makita BL1415G 14.4В 1.5Ач Li-Ion (198192-8) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 660 руб. 
Начислим 59 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 639355
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Аккумулятор Makita BL1415G 14.4В 1.5Ач Li-Ion (198192-8)
3 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Размеры в упаковке, см
10х8х5
Вес, г.
350

Описание товара Аккумулятор Makita BL1415G 14.4В 1.5Ач Li-Ion (198192-8)

Аккумулятор BL1415G (Li-ion, 14.4 В, 1.5 Ач) Makita 198192-8 предназначен для использования только с аккумуляторными инструментами Makita G серии. Данный аккумулятор заряжается специальным зарядным устройством, время заряда составляет 1 час. Аккумулятор имеет Li-ion технологию: отсутствует эффект памяти, можно производить зарядку в любое время, независимо от разряда батареи, можно хранить долгое время без потери заряда.



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Отзывы о товаре Аккумулятор Makita BL1415G 14.4В 1.5Ач Li-Ion (198192-8)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Описание
Аккумулятор BL1415G (Li-ion, 14.4 В, 1.5 Ач) Makita 198192-8 предназначен для использования только с аккумуляторными инструментами Makita G серии. Данный аккумулятор заряжается специальным зарядным устройством, время заряда составляет 1 час. Аккумулятор имеет Li-ion технологию: отсутствует эффект памяти, можно производить зарядку в любое время, независимо от разряда батареи, можно хранить долгое время без потери заряда.


Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные м полировальные машины, граверы, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аккумулятор Makita BL1415G 14.4В 1.5Ач Li-Ion (198192-8) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3660 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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